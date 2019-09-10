«Я чувствую это костями»: чем больна Ким Кардашьян

Предпринимательница и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян-Уэст получила положительные анализы на антитела волчанки — об этом стало известно из нового эпизода реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян». 38-летняя мультимиллионерша рассказала своей младшей сестре Кайли Дженнер, что у нее немеют конечности, болит голова, она также призналась, что чувствует общую слабость. На момент съемок эпизода семья рэпера Канье Уэста ожидала появления на свет своего четвертого ребенка Псалма, которого в мае родила суррогатная мать.

В серии шоу самой известной сестре клана сказали, что помимо антител неизлечимого заболевания, ее анализы показали возможный ревматоидный артрит. Однако когда ее лечащий врач сообщил ей новости, он сразу же отметил, что позитивные результаты еще не подтверждают наличие заболевания.

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В начале эпизода будущий адвокат и глава косметической компании рассказала своей матери Крис Дженнер, что в последнее время она чувствует себя настолько уставшей, что она даже сделала тест, чтобы убедиться в том, что это не симптомы беременности. По ее словам, играя со своим трехлетним сыном Сейнтом, она как-то раз почувствовала, что у нее онемели руки. Кардашьян-Уэст поделилась опасениями о состоянии своего здоровья с 36-летним отцом детей ее старшей сестры Кортни, Скоттом Дисиком: «Я чувствую себя так, как будто я разваливаюсь на куски. Я чувствую это своими костями».

Поняв, что она испытывает хроническое недомогание, Ким Кардашьян-Уэст поступила как самый обычный человек, не питающий любви к походам по врачам — начала искать заболевание по симптомам в Google. После собственного небольшого исследования супруга Канье Уэста решила обратиться к ревматологу в Беверли-Хиллз. Доктор назначил Кардашьян-Уэст анализ крови и подчеркнул, что «в худшем случае» это окажется ревматоидным артритом.

В следующем кадре Ким встретилась со своим другом Джонатаном Чебаном в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Чебан решил показать ей свой новый чехол для зарядки телефона, но предпринимательница заявила, что она не может его поднять. Звезда реалити призналась, что весь день испытывает проблемы с подвижностью рук:

«Я проснулась, и мои руки не слушались. Я не смогла пользоваться своими руками. Я не могла поднять зубную щетку. У меня не получилось застегнуть свой лифчик. Это было очень пугающе».

Во время интервью для шоу Ким сказала, что она уже начинает паниковать, поскольку не представляет себе, как она будет разбираться с серьезными заболеваниями: «У меня скоро родится ребенок, и еще у меня юридическая школа. Нужно думать о том, как это все может отразиться на моей жизни».

После этого Ким позвонил врач, чтобы сообщить ей результаты анализов — в этот момент в комнате была еще 22-летняя Кайли. Объявив о положительных результатах анализов, ревматолог предупредил, что в ближайшее время у знаменитости могут начать неметь и другие конечности, а также появляться сыпь, высокая температура и язвы во рту, если диагноз подтвердится.

Системная красная волчанка — это хроническое заболевание, при котором иммунная система человека уничтожает свои собственные антитела вне зависимости от того, здоровы они или больны. Волчанка входит в группу аутоимунных заболеваний именно из-за того, что организм человека не в состоянии распознать здоровые клетки, органы и ткани и производит слишком большое количество антител.

Наибольшему риску при развитии болезни подвержены кожа, суставы, почки и мозг, а причины возникновения заболевания точно установить медицина еще не в состоянии. Наиболее распространенным мнением на этот счет является смешение факторов генетики и экологической обстановки. Согласно официальным данным, волчанка диагностирована примерно у пяти миллионов человек во всем мире, 90% из которых — женщины.

Лечащий врач Кардашьян-Уэст рассказал, что во время диагностики результаты периодически оказываются ложными, поэтому на данный момент (по крайней мере, на момент съемки эпизода) говорить что-либо точно было рано. Кайли Дженнер отметила: «Самое страшное — это то, что мы просто не знаем».