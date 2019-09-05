Дело на $10 млн: Ариана Гранде подала в суд на магазин

Ариана Гранде подала в суд на американский бренд масс-маркета и потребовала по крайней мере $10 млн в качестве возмещения ущерба после того, как ритейлер нанял модель, похожую на певицу, для рекламной кампании в соцсетях. В своем инстаграме марка подписала посты, где девушка позирует в образе из клипа на хит «7 Rings», строчками из песни.

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В заявлении, которое адвокаты Гранде подали в федеральный суд Калифорнии, говорится, что компания, производящая одежду, связалась с представителями исполнительницы перед выходом ее последнего альбома «Thank You, Next» в надежде заключить договор на сотрудничество. Составители обращения написали: «Примечательно, что предложение, отправленное мисс Гранде, предполагало маркетинг в социальных сетях, включая, помимо остального, публикации в твиттере, инстаграме и инстаграм-сториз».

Сама Ариана утверждает, что рыночная стоимость одного поста в инстаграме, который можно согласовать с ней, «значительно превышает шестизначные числа». Однако переговоры ни к чему не привели, потому что предложенная сумма была «незначительной для артистки ее уровня».

«Вместо того, чтобы платить за это, как предписывает закон, ответчики попросту украли это, запустив вводящую в заблуждение кампанию на своем сайте и аккаунтах в соцсетях в основном в январе и феврале 2019-го», — написали в документе юристы Арина Гранде. —

Компания получила прибыль от существующего успеха альбома мисс Гранде «Thank You, Next», опубликовав как минимум 30 несогласованных изображений и видеозаписей, незаконно присвоивших себе имя, стиль, визуальную схожесть (модели с Гранде — «Газета.Ru») и музыку, чтобы создать ложное ощущение того, что она принимала в этом участие».

В суде поп-звезду представляет известный юрист Дэниел Петрочелли, который сделал себе имя во время работы в коллегии адвокатов по делу О Джея Симпсона вместе с Робертом Кардашьяном. По словам Петрочелли, своим желанием сделать себе рекламу на имени Гранде магазин нарушил целый ряд федеральных законов, а также законов штата Калифорния — это во многом относится к использованию запатентованного образа.

Интересно, что сама Ариана Гранде оставляет себе только 10% выручки от композиции, потому что ей, в отличие от масс-маркет бренда, удалось заключить договор с авторами идеи. Дело в том, что в сингле «7 Rings» используется мотив, позаимствованный у композитора Ричарда Роджерса и поэта Оскара Хаммерстайна, которые прославились как авторы мюзиклов. Помимо прочего, они написали все композиции к «Звукам музыки», а песня «My Favorite Things» в исполнении Джули Эндрюс легла в основу нового популярного трека 2018 года. Именно поэтому 90% прибыли получают люди, написавшие, что любимые вещи няни из Швейцарии — усы котят и снежинки на щеках, как поется в знаменитой песне.

Если верить официальному заявлению, которое выпустила марка, политика компании не разрешает разглашать подробности дела, но представители ритейлера подчеркнули, что, несмотря на то, что они не считают свои действия противозаконными, руководители бренда остаются поклонниками Гранде. Они добавили, что все их действия согласовывались с лицензионной компанией певицы на протяжении двух лет, поэтому вполне возможно, что тяжба будет долгой.

В какой-то степени исполнительница повторяет опыт Ким Кардашьян-Уэст, которая однажды засудила бренд средней ценовой категории за то, что они использовали модель, внешне похожую на нее, в своей рекламной кампании. Однако тогда ответчики решили придраться к формулировке «защита деловой репутации» и попытались доказать, что имидж звезды реалити-шоу и предпринимательницы пострадал не из-за их действий.

Бренды, предлагающие массовой аудитории предметы гардероба, копирующие дизайнерские наряды знаменитостей, низкого качества и в десятки раз дешевле, часто сталкиваются с судебными исками от корпораций или представительств, которые стараются защитить свою интеллектуальную собственность.