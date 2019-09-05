Ведущий на ВЭФ: американца заменил британец

Ведущим пленарного заседания Восточного экономического форума – ключевого события мероприятия – стал в четверг телеведущий Сергей Брилев. Как это всегда бывает во время пленарок всех без исключения российских форумов, в которых принимает участие президент России Владимир Путин, на это время жизнь повсюду замерла: журналистов и чиновников интересовало только то, что будет сказано по поводу развития Дальнего Востока – не только российским лидером, но и главами других государств, приехавших в этом году на остров Русский. А это – премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

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Пленарное заседание на ВЭФ Сергей Брилев ведет уже во второй раз – в 2018 году он также был на самом важном событии форума. Однако в этом году место ведущего он занял совершенно неожиданно для журналистов – ранее обещалось, что ведущий ABC News Джордж Стефанопулос, а имя Сергея Брилева появилось в программе за несколько дней до мероприятия.

С тех пор, как телеведущий и заместитель гендиректора телеканала «Россия-1» провел пленарное заседание ВЭФ-2018, он успел оказаться в центре скандала.

В ноябре 2018 года стало известно, что у топ-менеджера государственного телеканала и общественного деятеля есть двойное гражданство – с 2001 года у Сергея Брилева не только российский, но и британский паспорт. Кроме того, выяснилось, что у его супруги Ирины есть квартира на западе Лондона стоимостью 700 000 фунтов стерлингов, купленная в 2016 году.

То, у него есть двойное гражданство, Сергей Брилев подтвердил в посте на своей странице в фейсбуке. «Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС», — написал Брилев.

Он добавил, что получил его после того, как работал корреспондентом ВГТРК в Лондоне в конце 90-х, и поскольку финансирование было нестабильным, оплачивал счета деньгами жены, которая нашла работу в Великобритании. После, по словам Брилева, он вернулся в Москву, а жена осталась в Лондоне, и ему пришлось жить на два дома.

В Кремле заявили, что за двойное гражданство «не красит» Брилева, но никаких законов он не нарушал – так британский паспорт телеведущего прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он назвал Брилева талантливым журналистом, но предположил, что ему придется оставить пост в общественном совете при Министерстве обороны, что и произошло в марте текущего года, когд Сергея Брилева исключили из организации.

Несмотря на скандал, Бриилеву все же доверили провести ключевое заседание ВЭФ в этом году. При этом причины, по которым заменил американского тележурналиста Джорджа Стефанопулоса, обнародованы не были.

Джорджс Стефанопулос – один из самых влиятельных тележурналистов США, как политический комментатор он известен своими острыми высказываниями. До того, как начать карьеру журналиста, он служил советником в Демократической партии – известно, что он играл важную роль во время предвыборной кампании Билла Клинтона в 1992 году. В качестве советника он проработал у демократов до 1996 года.

Кстати, у него есть опыт модерирования политической дискуссии между политическими деятелями: в 2008 году он был ведущим предвыборных дебатов между кандидатами на президентских праймериз Демократической партии США Бараком Обамой и Хилари Клинтон.

Надо сказать, что это не первый раз, когда на роль ведущего пленарного заседания экономического форума в России приглашается американский тележурналист.

В 2017 году на ПМЭФ крайне благоприятное впечатление на журналистов, наблюдавших за пленаркой, произвела ведущая из Америки — Мегин Келли, которая в тогда вела телепрограммы на телеканале NBC.

Она упорно пыталась поговорить о политике вместо экономики – и ей действительно удалось разговорить Владимира Путина.

Позже Мегин Келли дважды брала у Путина интервью, после чего рассказывала, что президент России произвел на нее весьма благоприятное впечатление. «Знаете, было два Путина, оба раза, когда я с ним встречалась, — рассказывала Мегин Келли в интервью Софико Шеварнадзе на «Первом канале». — Был один Путин, с которым я познакомилась за камерой. Он был добрый, теплый, улыбался, смешно шутил, рассказывал милые истории про свою семью, про мою спрашивал. И вот Путин перед камерой, гораздо более взрывной, как боксер, такой бойцовый. И мне оба понравились».

В октябре 2018 года Мегин Келли уволилась с NBC из-за неприятной ситуации — однако не потому, что ее осудили за симпатию к российскому президенту. Причиной стал скандал из-за ее расистских, по мнению зрителей, взглядов. Расизмом сочли то, что она высказалась в защиту молодых людей, по случаю Хэллоуина загримировавшихся под темнокожих, что сегодня в США совершенно недопустимо и считается унижением афроамериканцев. Мегин Келли попыталась извиниться перед зрителями, однако это не помогло – она ушла через три дня после опрометчивого выступления в защиту «блэкфейса».