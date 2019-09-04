«Люди взвинчены»: Скарлетт Йоханссон вступилась за Вуди Аллена

Звезда Голливуда Скарлетт Йоханссон стала на защиту Вуди Аллена, впавшего в опалу после обвинений в сексуальных домогательствах со стороны его приемной дочери Дилан Фэрроу. Актриса, много и плодотворно работавшая со знаменитым режиссером, заявила в интервью изданию Hollywood Reporter, что верит ему и готова снова сотрудничать с ним.

Когда Скарлетт Йоханссон спросили о чувствах, которые она испытывала, узнав об обвинениях в адрес Вуди Аллена, актриса честно сказала: «Я люблю Вуди. Я верю ему, и я бы поработала с ним в любой момент».

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Актриса, ставшая звездой фильмов Аллена «Матч Пойнт», «Сенсация» и «Вики Кристина Барселона», не стала вступать в ряды других деятелей кино, ранее заявивших о том, что они отказываются в будущем работать с Алленом – среди них Колин Ферт, Грета Гервиг, Фрида Пинто и Мира Сорвино. Когда Йоханссон спросили, было ли трудно защищать Вуди Аллена от нападок в эру движения #MeToo, Йоханссон сказала: «Я вижусь с Вуди всякий раз, когда я могу, и мы много разговаривали об этом».

«Я была очень прямолинейна с ним, а он – со мной, — продолжила актриса. — Он настаивает на своей невиновности, и я верю ему. Это трудно, потому что сейчас такое время, когда люди взвинчены, и это объяснимо. Вещи нужно было поднять на поверхность, и люди переполнены страстями и большим количеством эмоций, они в гневе и имеют на это право. Это очень насыщенное время».

На невиновности Вуди Аллена настаивает и партнер Скарлетт Йоханссон по картине «Вики Кристина Барселона» испанский актер Хавьер Бардем. В конце октября 2018 года, проводя мастер-класс в рамках кинофестиваля имени братьев Люмьер в Лионе, он рассказал слушателям об опыте работы с известным режиссером и выразил ему поддержку в свете обвинений в сексуальных домогательствах, которые Аллену предъявила Дилан Фэрроу. «Он гений», — сказал Хавьер Бардем.

Испанский актер заявил, что готов работать с Алленом, даже если тот предложит ему работу всего лишь за день до начала съемок. Он подчеркнул, что правовой статус режиссера не изменился с тех пор, как они вместе работали в 2007 году, и за все время их знакомства Аллена ни разу не обвинили ни в одном преступлении. К тому же Бардем не собирается делать выводы раньше, чем это сделают представители закона.

«Сегодня, 11 лет спустя, это то же самое обвинение. Публичные обвинения очень опасны. Если в один день состоится судебное разбирательство, на котором его вина будет доказана, то я изменю свое решение, но на сегодняшний день ничего не изменилось», — заявил актер.

И действительно, в сексуальном харассменте Дилан Фэрроу обвинила Вуди Аллена много лет назад. В 1992 году она рассказала, что в возрасте семи лет пережила домогательства приемного отца, который, по ее словам, сказал тогда, что «это будет их маленьким секретом». Когда обо всем стало известно ее приемной матери, актрисе Миа Фэрроу, она в первую очередь обратилась к адвокату и по его совету отвела Дилан к педиатру. После осмотра он позвонил в полицию.

Однако тогда делу ход не дали – следователи заявили, что девочка еще слишком хрупкая для того, чтобы давать показания.

В январе 2018 года Дилан Фэрроу дала первое телевизионное интервью каналу CBS. В свете роста популярности движения против сексуального харассмента #MeToo на ее дело снова обратили внимание.

Сейчас 83-летний Вуди Аллен стал голливудским изгоем, поскольку множество актеров публично заявили об отказе работать с ним. Среди них, кстати, оказалась партнерша Скарлетт Йоханссон и Хавьера Бардема Ребекка Холл, также снимавшаяся в фильме «Вики Кристина Барселона». В начале января актриса заявила о том, что жалеет о съемках в картине и намерена пожертвовать весь свой гонорар в фонд помощи жертвам сексуального насилия Time's Up.