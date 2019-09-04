Забыть мужа: Майли Сайрус переехала к своей девушке

Певица Майли Сайрус, не так давно расторгнув брак с актером Лиамом Хемсвортом, съехалась со своей девушкой. Об этом сообщает издание People. Возлюбленная Майли Сайрус — предпринимательница и блогер Кейтлин Картер. О том, что они начали жить вместе, сообщил источник из окружения артистки.

Реклама

«Они живут вместе и очень счастливы. У Майли все отлично. Она двигается дальше и ни о чем не сожалеет. Ей нравится проводить время вместе с Кейтлин», — рассказал инсайдер.

В это воскресенье Сайрус и Картер видели вместе в одном из ресторанов Лос-Анджелеса во время ланча. С ними также обедала мать певицы Тиш Сайрус. Об этом изданию E! News сообщил свидетель встречи: «Они пообедали в ресторане, а затем провели в клубе два часа. Они ушли все вместе и вернулись в дом Тиш», — рассказал источник издания.

В сети предположили, что Сайрус знакомила свою новую любовь со своей матерью, однако эту идею ставит под сомнение тот факт, что все трое пришли на обед в скромной повседневной одежде — в джинсах и топах.

В прошлом месяце Сайрус и Картер вместе ездили в Италию. Папарацци сфотографировали девушек во время отдыха на озере Комо. На фотографиях видно, как знаменитости держатся за руки и целуются, загорая у бассейна. После отдыха Сайрус набила себе очередное тату, изображающее фамильный герб миланского рода Висконти — большую змею. О том, что оно символизирует и связано ли как-то с отдыхом или Картер, звезда пока публично не говорила.

Примечательно, что о расставании Майли Сайрус с Лиамом Хемсвортом стало известно буквально накануне публикации совместных фотографий певицы с Кейтлин Картер. Артистка была замужем за австралийским актером: они сыграли свадьбу в конце прошлого года. Инициатором развода выступил Лиам Хемсворт: он заполнил заявление для начала бракоразводного процесса и в графе «причина» указал «неразрешимые разногласия».

Эксперты предсказали рекордно быстрый развод, поскольку за восемь месяцев совместной жизни пара не успела нажить никакого внушительного имущества и не воспитывала детей. Все, что им предстоит поделить — это домашних питомцев. Все остальное предусмотрено брачным договором, согласно которому в случае возникновения конфликтной ситуации никто из пары не может претендовать на деньги бывшего партнера.

Из-за того, что в сеть попали фотографии поцелуев Сайрус и Картер, певицу очень быстро обвинили в измене и предположили, что именно связь с Картер могла стать причиной развода. 26-летняя артистка оскорбилась тем, что ее подозревают в неверности, и публично обратилась к фанатам через инстаграм. Она заявила, что ей «нечего скрывать» от прессы или своих поклонников, поскольку она старается рассказать своим фанатам абсолютно обо всем и быть максимально открытой.

«Я не могу смириться с тем, что мне говорят, что я лгу ради того, чтобы скрыть преступление, которого не совершала», — написала Сайрус.

Известная своей эпатажностью артистка продолжила обращение к фанатам в фирменном стиле: «Не секрет, что я любила развлекаться, когда была подростком и когда мне было около 20-ти. Я не только употребляла, но и пропагандировала марихуану, экспериментировала с наркотиками, а моя самая известная песня до сих пор про танцы в состоянии наркотического опьянения».

Затем Сайрус заверила всех, что с ней все хорошо, но при этом снова напомнила о том, что поклонники в ней ошиблись: «Я сейчас здорова и счастлива как никогда. Вы можете обвинять меня в том, что я тверкала, употребляла наркотики, грязно ругалась, но я никогда на врала», — отметила певица.

Также Майли призналась, что в юности могла «провалиться» в отношениях и кому-то изменить, но своему мужу всегда была верна.

«Правда в том, что как только мы с Лиамом сошлись, я была преданной. Здесь нет никаких секретов. Я извлекала уроки из каждого опыта в моей жизни. Я не идеальна и не хочу ей быть, это скучно. Я росла на ваших глазах, но главное, что я выросла», — заверила исполнительница.

Что касается ее будущих отношений с Хемсвортом, в одной из своих публикаций в соцсетях певица написала, что «любит и всегда будет любить Лиама» вне зависимости от того, вместе они или нет.