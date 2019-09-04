«Будто царь и бог»: «Красу Росгвардии» осудили за высокомерие

Победительница конкурса «Краса Росгвардии» прапорщик Анна Храмцова подверглась «нападению» со стороны водителя автомобиля на пешеходной зоне возле одного из торговых центров Екатеринбурга. В своем посте она рассказала, что незнакомый мужчина осыпал ее угрозами, когда она шла с маленькой дочерью.

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«Выходила с дочей с ТЦ «Мегаполис». Продвигалась по пешеходной зоне, искала свой автомобиль, полностью сконцентрировав внимание впереди себя. Тут, сзади это существо на белом ведре. Приблизился посигналил протаранил, вышел из своего ведра и начал обливать грязью с ног до головы параллельно кидать угрозы типа: «сча, если что-то с зеркалом случилось там с моим...», — пожаловалась Храмцова в инстаграме. Она добавила, что ей пришлось срочно броситься к своему автомобилю и запереться вместе с дочерью, однако она сняла грубияна на телефон. Напоследок самая красивая девушка Росгвардии посоветовала подписчикам «вглядеться в эту рожу» и, возможно, даже при случае в нее плюнуть.

В комментариях, однако, женщину не поддержали — ей напомнили, что парковка автомобилей не считается пешеходной зоной, и указали на то, что, скорее всего, сама пострадавшая от хама и спровоцировала инцидент, поскольку медленно шла по парковке, не желая пропустить ехавшую за ней машину.

«Я смотрю, что высокомерие просто зашкаливает, остальных вы просто за людей не считаете. Человек медленно ехал за вами, и видно же, что можно было бы и отойти, это элементарное уважение на дороге. А вы еще и с ребенком! И себя подставляете под машину, и его», — дали ей отповедь в инстаграме.

Среди комментаторов нашелся человек, который напомнил сотруднице Росгвардии о правилах дорожного движения. Он написал, что в зоне парковки пешеход располагает преимуществом перед водителем, если автомобиль выезжает на дорогу, а пешеход идет по ней или пересекает ее, либо в случае, когда машина только собирается поехать, а человек уже идет по парковке. В том же комментарии Анне Храмцовой посоветовали воздержаться и плевков и не уподобляться хамам.

Позже сам участник инцидента рассказал о произошедшем изданию Ura.ru. «Я отъезжал от торгового центра, а эта дамочка шла со своим ребенком по парковке, посреди дороги, хотя у нее была возможность уйти вправо или влево, — рассказал изданию екатеринбуржец Дмитрий. — Я проехал за ней метра три, ожидая, что она отойдет, потом посигналил — она обернулась. Я руль вправо чуть-чуть поворачиваю — она встает на пути автомобиля, пытаюсь влево — она передо мной опять же встает. Пытался объехать — она мне по зеркалу ударила».

Дмитрий признался, что такое поведение «Красы Росгвардии» действительно вывело его из себя.

«Я вспылил, сказал, что она неадекватная, — признался житель Екатеринбурга. — Может, с матерком сказал — не помню уже. А кто не вспылит у нас, в столице Урала? Но я очень корректно вел себя, есть свидетельница. На что дамочка сказала: «Вы увидите себя в сводках: я сотрудница полиции» — с таким надменным лицом, как будто она царь и бог».

Как сообщает издание, сам Дмитрий работает шофером — его обидело, что в своем посте Анна Храмцова назвала его автомобиль ведром.

Королевой красоты силового ведомства Анна Храмцова была объявлена в конце апреля этого года по итогам всероссийского конкурса «Краса Росгвардии» — ее выбрали путем народного онлайн-голосования. Тогда стало известно, что прапорщик Храмцова – потомственный силовик, ее отец служил в правоохранительных органах, а мать до сих пор остается сотрудницей полиции.

В ролике, выложенном на сайте Рогвардии, светловолосая прапорщик говорила: «Бородатые анекдоты про блондинку тоже присутствуют, но я не обращаю внимание, я просто служу красиво». И действительно, демонстрируя навыки стрельбы, она ненароком показала и свежий маникюр. «У всех цвет авто совпадает с цветом сумочки, а у меня цвет маникюра совпадает с цветом моего пистолета», — прокомментировала Храмцова.