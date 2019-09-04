Умер Питер Линдберг

Вторник, 3 сентября, стал печальным днем для мира моды. На 75-м году жизни скончался фэшн-фотограф Питер Линдберг. Он прославился съемками «оригинальных супермоделей» 90-х — Наоми Кэмпбелл, Жизель Бундхен, Синди Кроуфорд и всех других знаменитых женщин 90-х, знакомых нам по обложкам журналов тех лет.

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В отличие от многих других деятелей индустрии, Линдбергу была, как правило, неинтересна работа с безупречной красотой моделей и сложными декорациями. Вместо этого он боролся за то, что он называл «освобождением женщин от террора молодости и совершенства».

О смерти фотографа, преобразившего индустрию моды, мировое сообщество узнало из его аккаунта в инстаграме: «С большой скорбью мы сообщаем об уходе Питера Линдберга 3 сентября 2019-го, в возрасте 74 лет», — было написано там. Причину смерти легендарного художника авторы поста не указали, но отметили, что у Питера остались жена Петра, первая супруга Астрид, четверо сыновей Бенджамин, Джереми, Симон и Джозеф, а также семь внуков.

В своем интервью для портала Art Forum в феврале 2018-го Линдберг признался, что американские концептуальные художники «шокировали его», когда ему было около двадцати лет. На его творчество, по его словам, повлияли Джозеф Косут, Лоуренс Вейнер и Дуглас Хюблер — когда он только выпустился из колледжа искусств в немецком Крефельде, его потрясли простые композиции, несущие глубокий смысл.

В том же интервью он рассказал, что своим фирменным стилем обязан «глубокому» эссе немецкого историка-искусствоведа Клауса Хоннефа о концептуальном искусстве: «Это эссе перевернуло все, что я только что узнал о творчестве, с ног на голову». Линдберг подчеркнул, что он был «вдохновлен и заинтригован идеей концептуализма» и спустя несколько месяцев уже пытался привнести элементы этого движения в свое творчество.

Для тех, кто не знал о художественной ценности его фотографий и фильмов, удивительным фактом из его биографии покажется то, что за всю карьеру ни одна из моделей, с которыми он работал, не обвинила его в сексуальных домогательствах.

А если к 2019 году культовый профессионал своего дела, работавший с ведущими глянцевыми изданиями десятки лет, не был замечен в каких-либо конфликтных ситуациях, он — редкий человек.

Одна из его легендарных обложек вышла в январе 1990 года — Линдберг снял ее для британского Vogue. Для нее впервые вместе позировали юные девушки, чьи имена позднее стали ассоциироваться с эрой супермоделей — Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Терлингтон и Татьяна Патитц. Для полной «большой шестерки» не хватало только Кейт Мосс, но тогда она была слишком мала для модельного бизнеса — позже фотограф неоднократно будет работать с ней. А еще, помимо всего прочего, станет единственным в мире человеком, трижды снимавшим календарь Pirelli — в 1996-м, 2002-м и 2017 году.

Перед своей смертью Линдберг успел «сделать» две обложки на этот сентябрь — французский модный журнал Numero с голландской моделью Биргит Кос и еще один британский Vogue. О последней Питер рассказывал, что Меган Маркл, ставшая приглашенным редактором выпуска о женщинах, меняющих мир, специально попросила его не убирать у моделей веснушки. Художник отметил, что он сам пропагандирует естественность, поэтому не убирать естественную пигментацию с кожи для него было чем-то само собой разумеющимся.

Кстати говоря, его последнее сотрудничество с изданием, которым руководит Эдвард Эннинфул, стало юбилейным — впервые британцы пригласили его поработать с ним в 1989 году. В то время для всех «динозавров», уничтоженных скандалами с разоблачением сексуальных домогательств в 2018-м, его приход означал, что пора «подвинуться» — в конце 80-х сложно было не найти журнал, не сотрудничающий на постоянной основе с Патриком Демаршелье или Марио Тестино.

Американский Vogue заметил его на год раньше зарубежных коллег, и здесь тоже совпало многое.

В том же году пост креативного директора издания заняла Анна Винтур, которая хотела привнести что-то новое в морально устаревший алгоритм выпуска номеров. Так «модная Библия» наняла немца, о котором никто никогда не слышал, но после этого про обложку заговорили все — на ней появилась модель Микаэла Берку в жакете Christian Lacroix и джинсах. До этого ни один модный журнал не позволял себе подобного «кэжуала», особенно на заглавной странице, но риск оправдался.

Независимо от того, для кого он работал, Питер Линдберг старался найти во всем отображение красоты, не зависящей от моды и трендов — именно такие работы всегда оставляют свой след в истории. Линдберг никогда не стремился показать то, чего нет, или как-либо соврать аудитории, потому что реальность, которую видел он, в ретуши не нуждалась.