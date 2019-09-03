Спасти репутацию: Меган Маркл пошла по стопам Вайнштейна

Герцогиня Сассекская, не посоветовавшись ни с кем из Букингемского дворца, решила прибегнуть к способу восстановления своей репутации, который не соответствует королевскому протоколу. Об этом сообщает The Sun.

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Меган Маркл обратилась в голливудскую пиар-компанию Sunshine Sachs, известную своими радикальными методами улучшения имиджа. Она работала с такими проблемными знаменитостями, как Харви Вайнштейн, Снуп Догг, Бон Джови, Леонардо Ди Каприо, а также помогала Джастину Тимберлейку, Дженнифер Лопес, Натали Портман, Бену Аффлеку и другим голливудским звездам.

Известно, что Sunshine Sachs консультирует герцогиню Сассекскую относительно нового благотворительного фонда Sussex Royal, который Меган и принц Гарри собираются открыть в США. Меган Маркл всерьез обеспокоилась тем, что свежие скандалы могут всерьез навредить ее репутации: разрыв отношений герцогини с отцом, Томасом Марклом, слухи о конфликте с герцогами Кембриджскими, а также лицемерные перелеты бизнес-джетом на фоне разговоров о сохранении окружающей среды сделали в последнее время образ герцогини Сассекской довольно непривлекательным.

Пока что обращение к голливудскому пиар-агентству смогло только ухудшить ситуацию. Когда прессе стало известно о сотрудничестве Меган с американским пиар-агентство, к ней стали относиться еще настороженнее.

Эксперты видят в этом шаге еще одно доказательство того, что герцогиня желает, чтобы с ней все обращались как со знаменитостью, а не как с членом королевской семьи.

В Букингемском дворце решением Меган Маркл прибегнуть к услугам пиар-компании были шокированы еще больше, чем в народе, учитывая, что у герцогов Сассекских уже есть свой специалист по связям с общественностью — Сара Латам. У нее, к слову, имеется опыт работы с американскими публичными персонами — она была старшим советником предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году и работала на Билла Клинтона в Белом доме.

«Нанимать голливудскую фирму, которая будет тебя продвигать, когда ты даже не член королевской семьи [изначально] — это просто непоследовательно», — рассказал The Sun источник, близкий к королевской семье. Оно добавил: «Во дворце были ошеломлены тем, что пара проигнорировала советы своей высокопрофессиональной команды и вместо этого слушает чужаков в Голливуде».

После недавнего скандала с частными самолетами Меган Маркл успела подлить еще масла в огонь, снова подняв тему ссоры со своим отцом Томасом Марклом. Герцогиня приняла окончательное решение больше никогда с ним не общаться после того, как Томас Маркл дал в минувшие выходные очередное интервью британскому таблоиду. В разговоре с Daily Mail он осудил свою дочь за то, что она не познакомила его со своим мужем и сыном.

«Я до сих пор ни разу не увидел своего зятя. Почему принц Гарри не мог сесть в самолет и прилететь ко мне, чтобы просить ее руки? У него явно нет проблем с тем, чтобы воспользоваться частным самолетом», — сказал Маркл, намекая на скандал с бизнес-джетами.

Томас Маркл давал интервью, находясь в своем доме в Росарито в окружении фотографий Меган. Между делом он пожаловался, что у него нет ни единого фото своего внука.

«Я бы хотел, чтобы они прислали мне снимок, чтобы я мог поместить его в рамку и повесить рядом с фото Меган», — объяснил Маркл, продолжая делиться своими горестями.

«Конечно, я испытываю разочарование оттого, что не видел Арчи. Я надеялся, что материнство смягчит Меган и она выйдет на связь», — рассказал отец герцогини.

В интервью он также объяснил, почему довольно долгое время не высказывался публично: «Я молчал, потому что Меган была беременна Арчи, но сейчас я выступаю, потому что они и их пиарщики продолжают выкидывать меня из ее жизни».

Новые заявления Томаса Маркла оказались заметно более грубыми, чем предыдущие. Он даже сказал, что те, кто считает герцогов Сассекских хорошими людьми, сильно ошибаются. «Все расхваливают то, какие они благородные и прекрасные, но по отношению к своей семье они вовсе не прекрасны», — заявил отец Меган.

Помимо всего прочего, Томас Маркл назвал ложными заявления Меган о том, что она оплачивала свою учебу. «Я оплатил каждый пенни ее обучения, и у меня есть банковские отчеты, чтобы это подтвердить», — заверил отец герцогини. Он добавил, что также оплачивал ее стажировку в Аргентине и поездки в Испанию и Англию, в то время как сама Меган во время прошлогоднего визита в Австралию публично жаловалась, что ради оплаты образования ей пришлось тяжело трудиться.