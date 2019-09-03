«Страшная, брат»: бразильский чиновник оскорбил жену Макрона

Посол бразильского туризма и бывший боец ММА Рензо Грейси выложил в твиттер видео с угрозами задушить президента Франции Эмманюэля Макрона. Мастер спорта по бразильскому джиу-джитсу также оскорбил жену политического лидера Брижит, назвав ее драконом.

На камеру Грейси заявил: «Единственный пожар сейчас находится в сердцах бразильцев и в сердце нашего президента, клоун. Приезжай сюда, и тебя схватят за шею, эту куриную шею. Ты не сможешь меня обмануть».

52-летний бывший боец был назначен на новый пост в августе по указу нового президента Бразилии Жаира Болсонару, известного своими крайне правыми взглядами. В обязанностях Грейси — развивать туризм в стране, который переживает сильный спад после того, как летом мировые СМИ сообщили о продолжающихся пожарах в тропических лесах бассейна Амазонки.

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Несмотря на наличие многочисленных кадров видеосъемки горящих лесов, в интервью с местным новостным каналом UOL посол назвал то, что в прессе и в других государствах считают глобальной экологической катастрофой, «ложными пожарами». Рензо Грейси сетовал на реакцию мировых лидеров: «Эта группа клоунов только раскрывает рты, чтобы плохо отзываться о нашей стране». Далее он снова перешел на личность французского президента:

«Конечно, многие будут удивлены, они подумают, что я назвал его курицей, потому что его мужественность под вопросом, но это не так. Я встречал множество геев, более мужественных, чем этот имбецил».

Помимо прочего, Грейси также решил оскорбить супругу Макрона Брижит, причем так, как этого не делает даже желтая пресса. Он решил задать представителям издания вопрос: «Его жена красивая или уродливая? Вы бы с ней переспали? Если вы критикуете нашу страну, будьте готовы выслушать кучу *неприятного* в свой адрес, а также в сторону своих родственников».

В конце своей речи бывший боец заключил: «Тот факт, что он спит с драконом, не делает его экспертом по пожарам. Она страшная, брат».

За неделю до этого на странице Болсонару в фейсбуке один из комментаторов сравнил 66-летнюю супругу французского лидера с 37-летней женой бразильского президента Мишель, подразумевая, что партнерша бразильца намного привлекательнее.

Мужчина предположил, что Макрон «преследует» своего коллегу из Южной Америки, потому что завидует. Вопреки всем нормам принятого дипломатического этикета, Болсонару — или кто-то из его администрации — лайкнул комментарий и даже ответил на него словами: «Не унижай парня… ха-ха».

После этого журналисты спросили у французского президента о том, как он отреагировал на откровенно агрессивный выпад Жаира Болсонару, во время проведения саммита G7 в Биарицце. «Он несколько раз чрезвычайно грубо отозвался о моей жене, — подтвердил Макрон, — Что я могу вам сказать? Это печально. Для него и для народа Бразилии. Я думаю, что бразильским женщинам, скорее всего, стыдно читать, что сделал их президент». Эмманюэль Макрон добавил, что он считает бразильцев «великим народом», которому будет неловко за действия своего политического лидера.

Тогда же он выразил надежду, что в ближайшее время у страны «будет президент, который готов к работе»: по словам Макрона, перед этим Болсонару пропустил запланированную встречу с министром иностранных дел Франции ради приема у парикмахера.

Яростные ремарки Грейси появились не из-за его личной неприязни к Эмманюэлю Макрону — отношения Франции и Бразилии значительно ухудшились после того, как лидеры двух государств вступили в спор. Макрон осудил наплевательское обращение бразильцев к их природным ресурсам после того, как правительство начало отрицать плачевное состояние леса.

В августе француз назвал пожары «международным кризисом» и многократно говорил, что вопрос сохранения джунглей Амазонки необходимо поднять на саммите «большой семерки». Болсонару решил не молчать и ответил, что подобная расстановка приоритетов со стороны Эмманюэля Макрона «напоминает мышление колонизаторов, неуместное в XXI веке», а политика он обвинил в «необоснованных и беспричинных атаках на район Амазонки».