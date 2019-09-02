«Ничего тайного»: Наталья Поклонская рассталась с мужем

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, «о которых даже никто не догадывается». Как рассказал он РИА «Новости», «на деле ничего тайного и уж тем более радикального нет».

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Иван Соловьев сообщил СМИ, что они с супругой расстались.

Он не стал откровенно говорить о причинах разрыва отношений, но дал понять, что решение принадлежало его супруге.

«Она свой выбор сделала, — сообщил чиновник. — Как это было исполнено, уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания. Это минус не в мою карму и не мой хайп. Никогда не напрашивался ни к кому под крыло и уж тем более не строил карьеру на глубоко личных отношениях».

Он подчеркнул, что в их паре оба были лидерами, однако первое место всегда отдавалось супруге. «Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться, — признался уже практически бывший муж Натальи Поклонской. — Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме», — рассказал он РИА Новости.

Наталья Поклонская и Иван Соловьев поженились в середине августа прошлого года. Брачная церемония была тайной – СМИ узнали о ней лишь на следующий день, причем известно было лишь то, что свадьба состоялась в кругу коллег и близких родственников в Крыму. Кроме того, сообщалось, что на свадьбе присутствовали друзья пары из силовых структур — раньше Соловьев был старшим следователем по особо важным делам Следственной части ФСНП.

Позже депутат Госдумы объяснила, почему они с женихом не стали предавать широкой огласке факт своего вступления в брак. «Мы провели мероприятие очень скромно, для своих родных, для близких. Не хотели и не пытались пустить какую-то публичность, чтобы показать там некую шикарность, либо излишнюю скромность, либо еще что-то нашего мероприятия», — рассказала Поклонская в интервью телеканалу НТВ.

Она все же немного рассказала о том, как прошла брачная церемония – в частности, на ней исполнялась песня Софии Ротару «Хуторянка», под которую Поклонская танцевала в окружении детей.

Медовый месяц пара начала проводить в Крыму, а дальше, как утверждала бывшая генпрокурор Крыма, отправилась путешествовать по России. «Россия большая, у нас можно посмотреть удивительные места, в каждом уголке нашей страны», — подчеркнула Поклонская. О том, куда именно поехали они с мужем, она не сказала.

За год совместной жизни, как отмечает РИА «Новости» Наталья Поклонская с мужем – как и она сама, верующим православным, — воплотили в жизнь несколько гуманитарных проектов и написали книгу.

В последний день 2018 года Наталья Поклонская поздравила россиян с Новым годом, сидя с бокалом на коне. Уже тогда она заговорила о переменах – правда, тогда она пожелала их жителям России. «От Нового года каждый ждет перемен, перемен к лучшему. Но прежде всего все перемены зависят от нас, нашего выбора, ежедневного и порой очень сложного», — сказала Поклонская в своем видеообращении.

Несмотря на то, что ранее ходили слухи о том, что Иван Соловьев был уже вторым мужем Натальи Поклонской, сама депутат категорически отрицала, что уже была замужем до этого брака. Ее дочь Анастасия, родившаяся в 2005 году, носит фамилию матери.

О том, что Поклонская планирует выйти замуж, СМИ сообщали еще в 2017 году, однако оказалось, что планам не суждено было сбыться. «У меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. К сожалению, так уж сложилось, что мы расстались», — позже прокомментировала ситуацию в своей личной жизни депутат.

Наталья Поклонская появилась на свет 18 марта 1980 года в поселке Михайловка Ворошиловградской (сейчас — Луганской) области УССР. В 1987 году вместе с родителями и старшей сестрой Еленой переехала в Крым, в Евпаторию. Профессию работника МВД выбрала в память о своем дяде Анатолии Дубровском, погибшем от рук бандитов.