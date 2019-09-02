«Сердце разбито»: Меган больше не будет общаться с отцом

Меган Маркл больше не будет общаться со своим отцом, бывшим голливудским оператором по свету Томасом Марклом, проживающим в мексиканском Росарито. Как сообщил источник The Sun, она окончательно приняла это трудное для нее решение после очередного интервью Маркла – со своим внуком Арчи он вряд ли когда-нибудь увидится.

«Это чудовищно печальная ситуация, но Меган приняла трудное решение больше не поддерживать отношения со своим отцом, — рассказал таблоиду знакомый герцогов Сассекских. – Вообще-то это было решено некоторое время назад, но теперь она пришла к окончательным выводам».

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По словам инсайдера, разрыв связи с отцом – акт самозащиты со стороны Меган Маркл. «Это, безусловно, разрывает ей сердце, но она должна защищать себя, своего мужа и своего сына», — утверждает он.

В минувшие выходные Томас Маркл неожиданно дал интервью воскресному выпуску Daily Mail, в котором набросился на Меган из-за того, что до сих пор не знаком со своим внуком Арчи Харрисоном и с зятем – принцем Гарри.

«Я до сих пор ни разу не увидел своего зятя, — сказал он Daily Mail, сидя в своем доме в Росарито в окружении фотографий Меган. – Почему принц Гарри не мог сесть в самолет и прилететь ко мне, чтобы просить ее руки? У него явно нет проблем с тем, чтобы воспользоваться частным самолетом».

Последняя ремарка была намеком на недавний скандал с семьей герцогов Сассекских, полетевший в отпуск в Ниццу на частном самолете, оплаченном певцом Элтоном Джоном: в этот раз тон Томаса Маркла был вообще далек от миролюбивости. «Все расхваливают то, какие они благородные и прекрасные, но по отношению к своей семье они вовсе не прекрасны», — заявил отец Меган.

Томас Маркл продолжил жаловаться на то, что не видел даже фотографии своего внука. «Я бы хотел, чтобы они прислали мне снимок, чтобы я мог поместить его в рамку и повесить рядом с фото Меган», — пожаловался он. Бывший голливудский оператор признался, что глубоко разочарован. «Конечно, я испытываю разочарование оттого, что не видел Арчи. Я надеялся, что материнство смягчит Меган и она выйдет на связь».

Особенно отца Меган интересует наличие у Арчи «знаменитого носа Марклов».

Помимо невозможности увидеть внука, Томас Маркл также прокомментировал недавние заявления Меган Маркл о том, что она сама оплачивала свою учебу – тут стоит напомнить, что ранее Саманта Маркл, сестра Меган, утверждала, что именно отец платил за ее образование.

Маркл заявил, что утверждения Меган – неправда. «Простите, но это совершенно не так, — сказал он Daily Mail. – Я оплатил каждый пенни ее обучения, и у меня есть банковские отчеты, чтобы это подтвердить».

Чтобы быть более конкретным, отец герцогини Сассекской добавил, что оплачивал ее поездки в Испанию и Англию, а также стажировку в Аргентине.

Сама же Меган во время поездки в прошлогоднем октябре в Австралию и страны Океании рассказывала о том, как много ей пришлось трудиться ради оплаты образования.

Выступая перед студентами в Суве на Фиджи, Меган говорила, что прекрасно знакома с трудностями, которые испытывают учащиеся вузов. «Я хорошо знаю, как приходится бороться за то, чтобы позволить себе образование такого уровня – с этим вызовом сталкиваются многие люди во всем мире, в том числе и я, — говорила Меган. – Я подавалась на стипендии, программы материальной помощи, работала на кампусе, чтобы все, что я зарабатываю, шло на оплату обучения, чтобы я могла ходить в университет».

В своем интервью Dailly Mail в эти выходные дед Арчи Харрисона объяснил: он долгое время не высказывался публично, поскольку Меган ждала ребенка. «Я молчал, потому что Меган была беременна Арчи, но сейчас я выступаю, потому что они и их пиарщики продолжают выкидывать меня из ее жизни». По всей видимости, очередная беседа с британскими СМИ не вернет Томасу Марклу расположения знаменитой дочери.