«Слегка выпила»: Трамп уволил помощницу за длинный язык

В администрации Дональда Трампа разгорелся очередной скандал, спровоцированный теперь уже бывшей сотрудницей Белого дома, рассказавшей СМИ интересные подробности об отношениях внутри семьи американского президента. Мадлен Вестерхут, занимавшая пост личного помощника Трампа, была уволена на минувшей неделе после того, как президент США узнал, что при личных встречах с журналистами она была слишком откровенна.

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Как рассказало издание The New York Times, на обеде с журналистами во время отпуска Трампа в Бедминстере в штате Нью-Джерси она рассказала «не под запись» об отношениях Трампа с дочерьми, и когда президент об этом узнал, ей немедленно был запрещен доступ в администрацию – официально она уволилась в четверг, 29 августа.

Мадлен Вестерхут погубило хвастовство: на обеде, как сообщает CNN, она доказывала журналистам, что у президента США отношения лучше с ней, чем с собственными дочерями – Иванкой и Тиффани. Особенно досталось 25-летней Тиффани, дочери Трампа от актрисы Марлы Мейплз, его второй жены – Мадлен Вестерхут поведала журналистам, что отец не может различить ее в толпе и не любит с ней фотографироваться, поскольку считает ее слишком полной.

Несмотря на всю сложность ситуации, Трамп, в администрации которого Вестерхут работала с самого первого дня его президентства, сохранил миролюбивый тон, говоря о бывшей помощнице. В пятницу, 30 августа, он рассказал репортерам, что Мадлен Вестерхут позвонила ему после произошедшего и была очень расстроена.

«Я думаю, она сказала какие-то вещи. И она позвонила мне. Она была очень расстроена, очень подавлена, — цитирует президента издание People. – Сказала, что слегка выпила. А еще – что она была с журналистами и говорила все не под запись. Но это все равно ее не извиняет – она рассказала пару вещей о моих детях».

Трамп продолжает считать Мадлен Вестерхут хорошим человеком и не намерен применять к ней санкции, предусмотренные договором о неразглашении – это он в субботу, 31 августа, подтвердил в своем твиттере. «Хотя у Мадлен Вестерхут есть полностью подлежащий исполнению договор о неразглашении, она очень хороший человек, и я не вижу причин его использовать. Она позвонила вчера, чтобы извиниться, у нее была тяжелая ночь. Я полностью понял и простил ее. Я люблю Тиффани, все хорошо!» — миролюбиво написал американский президент.

Это редкий случай, когда конфликт с сотрудником администрации, раскрывшем подробности внутренней жизни Белого дома, разрешается столь мирно – 31 августа в своем твиттере Трамп напомнил подписчикам о том, что судится с некоторыми своими бывшими работниками. «Да, я сейчас сужусь с несколькими людьми из-за нарушения договора о неразглашении, — написал президент США. – Отвратительная Омароза с ее гнусным языком – одна из них. Я дал ей все, пока другие ее ни во что не ставили, а она решила поднять денег на дешевой книжке. И многие другие тоже!»

В твите Трампа, в котором он говорит о судебных исках против слишком разговорчивых бывших сотрудников, речь идет об Омарозе Маниго, в свое время занимавшей пост директора по коммуникациям офиса по связям с общественностью до декабря 2017-го.

Существуют разные версии ее увольнения – если CNN сообщал, что ее уволил непосредственно глава аппарата Белого дома Джон Келли, то сама Маниго настаивала на том, что приняла решение уйти самостоятельно.

В 2018 году, Омароза Маниго издала книгу «Unhinged» (название можно перевести как «Погруженные в хаос»), в которой жестко раскритиковала и самого Трампа, и его администрацию. В частности, в ней она назвала американского президента расистом – по словам Омарозы, у нее есть свидетельства, согласно которым во время съемок телешоу Трампа «Подмастерье», в котором участвовала, в том числе, Маниго, он употреблял слово «нигер». Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила тогда, что книга Омарозы Маниго «переполнена ложью и фальшивыми обвинениями».