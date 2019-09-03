«Она — игрушка»: как страдают жены футболистов

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес: отдать все

Нападающий «Ювентуса» Криштану Роналду и испанская модель Джорджина Родригес instagram.com/georginagio

Пара начала встречаться в 2016 году: Роналду и Родригес познакомились в магазине одного известного бренда, где девушка работала продавцом — футболист пришел туда за покупками. После этого они встретились еще раз на светском мероприятии — позже Джорджина Родригес будет рассказывать, что это была любовь с первого взгляда.

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К моменту знакомства у известного футболиста уже был сын, которого ему родила суррогатная мать. Пока развивались отношения, у звезды спорта появилось еще двое детей от суррогатной матери. Наконец, еще одного ребенка — дочь — родила ему Джорджина — теперь все свободное время она занимается воспитанием четверых детей.

В интервью британскому изданию The Sun Джорджина Родригес недавно рассказала о том, как счастлива в этих отношениях. «Нелегко быть с таким известным человеком, но я бы не стала менять свою жизнь. Мои чувства к нему сильнее любого давления. Уверена, вместе мы можем преодолеть все что угодно», — призналась девушка. Она настаивает на том, что финансовое благополучие, которое обеспечивает ей Роналду, для нее не залог семейного счастья. «Материальная обеспеченность — это хорошо, но я с Криштиану не из-за денег. Богатство — это здоровая и счастливая семья», — отметила Родригес.

Спустя три года после начала отношений Роналду до сих пор не сделал девушке предложение, несмотря на то, что она воспитывает четверых его детей и очень старается делать его счастливым. Джорджина Родригес терпит такое обращение, делает вид, будто ее это не трогает, и рассказывает журналистам о том, какие усилия предпринимает для того, чтобы сохранить искру в отношениях.

«Очень важно исполнять мечты своего любимого человека и, конечно, соблазнять его. Я всегда сплю в сексуальном нижнем белье. Это добавляет романтики в отношения и делает вашего мужчину счастливым», — рассказала Джорджина The Sun.

При этом ей приходится заниматься и своей карьерой. Девушка регулярно снимается в качестве модели.

Денис и Дарья Глушаковы: скандалы и измены

Денис и Дарья Глушаковы на трибуне во время чемпионата мира в России Инстаграм Дениса Глушакова

Дарья и Денис поженились в 2010-м году, через год у них появилась дочь Валерия, а в 2016 супруга футболиста родила второго ребенка — Александру. За восемь лет брака супруги ни разу не попадали в скандалы, однако после того, как в 2018 году решили развестись, в СМИ начали просачиваться неприятные подробности их семейной жизни.

Идея разрыва отношений принадлежала Дарье Глушаковой: в сентябре прошлого года супруга бывшего капитана » Спартака» решила уйти от него. В интернет выложили видео, на котором Дарья застукала мужа в бане с любовницей. Однако знакомые пары отмечали, что у Дениса эта измена не первая, да и Дарья не была склонна хранить верность мужу, сообщал портал sports24.

«Я надеялась разойтись тихо, оставив это нашим внутренним семейным делом. Но после того, как видео этого инцидента попало в интернет, скрывать происходящее стало бесполезно. Я не знаю, кто именно слил в интернет это видео, но, к сожалению, похождения Дениса – давно не секрет ни для кого в команде. У нас была счастливая семья и подрастают две замечательные дочки Лера и Саша, но, увы, Денис перестал быть тем любящим мужем, отцом и порядочным человеком, которого я когда-то знала, любила и уважала. Я действительно подала на развод с Денисом», — заявила Дарья изданию kp.ru.

С момента, как грязное белье было вынесено в медиапространство, события начали развиваться весьма стремительно.

Следующим выступил Денис Глушаков. Он заявил, что это Дарья изменяла ему. Более того, по его словам, она создала всю ситуацию с баней, чтобы получить огромные деньги при разводе, а решение уйти принял он.

«В комнате в этот момент находилась его подруга детства, а не «проститутка», которой в истерике Дарья называет девушку. Понятно, что она сделала это специально, ей выгодно ситуацию повернуть в свою пользу. Ей не хочется, чтобы история о том, как она изменяла мужу, получила огласку при бракоразводном процессе», — заявляла юрист футболиста.

После взаимных обвинений в интернете появилась аудиозапись разговора между бывшими супругами, на которых Денис на повышенных тонах угрожал жене с использованием нецензурных слов, самое мягкое из которых — «шаболда».

Денис даже посетил программу Андрея Малахова, где попытался оправдаться. «Конечно, Дарья — игрушка, а кто-то сидит и джойстиком управляет. Думаю, ей просто мозг запутали, запудрили — вот она и ведет себя таким образом. Наверное, Дарья сидела в каких-то компаниях и рассказывала, какие зарплаты, где и что у нас. Люди услышали — ничего себе! Я не шикую — нет каких-то «Ламборгини» или гулянок», — жаловался Глушаков в эфире федерального канала.

В начале лета 2019 года суд развел Дениса и Дарью. По его решению, спортсмен может общаться с дочерьми четыре дня в месяц. Помимо этого, Глушакову разрешено забирать детей на новогодние каникулы каждый четный год и проводить с ними один летний месяц, а также присутствовать на их днях рождения и видеться с ними в свой.

Глушаков должен забирать двух девочек одновременно, поскольку так рекомендовал психолог, сообщала газета «Известия». Также после развода Дарья Глушакова получает треть дохода футболиста на воспитание двух несовершеннолетних дочерей и дополнительные 100 тыс. рублей ежемесячно на младшего ребенка, пока ей не исполнится три года.

Андрей Аршавин и его бывшие жены: самое страшное время в жизни

РИА «Новости»/Instagram.com

Первой женой футболиста, как он сам говорил, была телеведущая Юлия Барановская. Они жили вместе девять лет, и за это время женщина родила троих детей — как говорит теперь сама Юлия, это был самый страшный период ее жизни.

Андрей Аршавин ушел из семьи, когда Барановская была беременна третьим ребенком. Он нашел себе новую пассию, которую ждала такая же судьба, что и предыдущую. По словам Юлии, Аршавин нередко избивал ее, контролировал каждый ее шаг и даже насиловал, сообщал портал kp.ru.

Женщина написала автобиографическую книгу, где рассказала самые отвратительные моменты отношений с известным футболистом. По ее словам, однажды, когда она лежала в больнице, у нее с мужем произошла ссора из-за машины. «Он меня ударил. Я отлетела метров на пять — до сих пор не понимаю, как у меня не разошлись швы», — цитирует Барановскую «СтарХит».

В своей книге она рассказывает, что это был далеко не единственный случай избиения: муж якобы мог прийти домой пьяным и вести себя неадекватно. Супруг, по словам Юлии, даже изнасиловал ее в автомобиле.

Она призналась, что боялась противостоять такому отношению из-за того, что эмоционально и финансово зависела от мужа. Юлия отметила, что каждый ее шаг контролировался, при этом ей было запрещено возражать против измен мужа, которые даже не скрывались.

«Я поняла, что это конец. Я буду жить под тотальным контролем, и пока я в чулочках с подносом буду обслуживать Андрея, не выходя из дома без его ведома, у меня все будет», — рассказала «Стархиту» экс-супруга футболиста.

После расставания мужчина, по информации СМИ, не платил алименты и долгое время не виделся со своими детьми. В это время он женился на Алисе Казьминой, с которой родил четвертого ребенка. Однако спустя год брака женщина ушла от него, потому что тот якобы снова попался на измене.