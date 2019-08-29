«Словно собака»: как Трамп подзывал Меланью

Президента США Дональда Трампа в очередной раз обвиняют в пренебрежительном отношении к собственной жене – 48-летней Меланье Трамп. В англоязычном сегменте интернета стал вирусным ролик, опубликованный одним из пользователей – в твиттере решили, что на нем он подзывает свою жену, как собаку.

Ролик опубликовал в среду автор комических текстов Джеймс Фелтон. На нем видно, как Дональд Трамп смотрит в направлении своей жены и несколько раз похлопывает себя по бедру. Вскоре Меланья Трамп подходит к мужу. Дело происходит во время поездки американского президента и его супруги в Дейтон, в штат Огайо через три дня после массового расстрела, произошедшего там в ночь с 3 на 4 августа – первым, кто опубликовал ролик, был пользователь по имени Мэтт Дайнен.

Donald Trump:

"Nobody respects women more than me"



Also Donald Trump:

"Here girl, come here girl" [pats leg] "come here wife, there's a good girl" pic.twitter.com/kpAYOeLHRY — James Felton (@JimMFelton) 28 августа 2019 г.

На самом деле по ролику нельзя сказать, какие сигналы подавал Дональд Трамп и обращался ли он таким образом к своей супруге. Однако в интернете решили, что это был унизительный для Меланьи способ привлечь ее внимание и добиться послушания.

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«Дональд Трамп: «Никто не уважает женщин больше меня». Снова Дональд Трамп: «Сюда, иди сюда, моя девочка!» (Хлопает по ноге.) «Иди сюда, жена, вот хорошая девочка!» — так подписал свой твит Фелтон.

К середине дня в среду пост Джеймса Фелтона набрал более тысячи лайков, а ретвитнули его 240 тысячи раз. В частности ролик был опубликован в пародийном фальшивом твиттер-аккаунте премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — также с критическим комментарием в адрес Трампа. «Если бы вы были мизогинным, высокомерным г…м, как бы вы призывали жену присоединиться к вам? — говорится в подписи. – 1. Называете ее по имени. 2. Машете рукой, чтобы привлечь ее внимание. 3. Хлопаете себя по ноге, как будто она собака».

В комментариях в посту Фелтона вспомнили фразу Трампа, которая цитировалась в большом репортаже о миллиардере, вышедшем в New York Magazine в 1992 году — ее начали цитировать, когда предприниматель стал кандидатом в президенты. «Женщины — с ними нужно обращаться, как с дерьмом», — говорил Трамп в начале 90-х, по данным издания.

В потоке комментариев к ролику были попытки оправдать Трампа — например, один из пользователей предположил, что президент США хлопал себя по карманам в поисках ключей. Однако большинство комментаторов сочли его действия как еще одно подтверждение того, что он пренебрежительно относится к своей супруге.

На подобные эпизоды в соцсетях обращают внимание регулярно: Дональд Трамп часто оставляет свою супругу в неловком положении, как будто забывая о ней. В марте этого года во время визита в США премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники Бабишовой в неудобной ситуации вместе с первой леди США оказалась и Бабишова.

Конфуз произошел в самом начале визита, когда Дональд и Меланья Трамп приветствовали зарубежных гостей на крыльце Белого дома.

Как можно видеть в ролике, президент США поздоровался с Бабишем и Бабишовой, когда они вышли из черного автомобиля, а после этого проводил чешского премьера к дверям своей резиденции, в то время как Меланья направилась в другую сторону. Моника Бабишова потянулась вслед за ней — обе женщины явно ждали традиционной для таких случаев фотосессии на крыльце Белого дома. Замешкавшись, они обнаружили, что мужья ушли без них — дамы присоединились к супругам уже в Овальном кабинете. А полагающийся снимок на крыльце Белого дома был сделан у другого входа.

В октябре 2018 года, посещая те места Флориды, по которым перед этим прошелся разрушительный ураган «Майкл», Трамп оставил жену без зонтика, когда, направляясь к вертолету, заметил журналистов. Пока Меланья Трамп, стояла в сторонке, не проявляя особого желания общаться с журналистами, американский президент хвастался ее интервью для ABC. Стоял он при этом под огромным зонтом, пока его жена мокла под дождем.

В январе 2018 года Дональд Трамп тоже предоставил самим себе Меланью и их общего сына Бэррона. Тогда семья американского президента подходила перед одной из поездок к «борту №1»: впереди шагал отец семейства под зонтом, за ним — жена и сын, ничем не защищенные и обдуваемые ветром.