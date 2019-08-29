«Маленькое, отвратительное»: как кольца рушат свадьбы

Знаменитости нашли самый действенный способ продемонстрировать свое богатство и посоревноваться друг с другом. В наше время звездным невестам стали дарить помолвочные кольца, которые еле-еле держатся на пальце от количества бриллиантов, рубинов и прочих драгоценных камней. В народе появилась новая примета: увидел непривычно дорогое кольцо на женщине — знай, скоро она выйдет замуж.

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За звездами моду подхватили и все остальные — и теперь девушки ждут не сколько предложения руки и сердца, сколько разрешения интриги, каким будет помолвочное кольцо. Главное, чтобы жених справился с задачей выбрать такое, каким не стыдно похвастаться перед подругами. Чтобы можно было выложить непринужденное селфи с рукой у лица — и все подписчики сразу все поняли.

Если вы до сих пор не поняли, насколько это серьезно, посмотрите, как девушки высмеивают своих женихов в соцсетях. Выбрав неудачное кольцо, мужчины рискуют впоследствии и не жениться вовсе.

Так, в среду одна из пользовательниц Reddit выложила в соцсеть фотографию кольца, которое ей подарил ее бойфренд на долгожданную помолвку. В подписи к фотографии девушка рассказала, что со своим молодым человеком они вместе уже восемь лет, из которых почти три года они планируют женитьбу. Предполагается, что парень долго копил на тот самый помолвочный подарок, который очень разочаровал девушку.

P-u-m-p-t-i-n-i/Reddit.com

«Это будет некрасиво и меркантильно с моей стороны, если я скажу, что мне не нужно это маленькое отвратительное кольцо?» — говорится в описании фото.

В этом вопросе многие встали на сторону обиженной невесты. «Я не материалистка, когда дело касается таких вещей, но если бы мой парень сделал мне предложение с этим, то я была бы глубоко оскорблена. <…> Он изо всех сил старался найти самый дешевый вариант, что, на мой взгляд, говорит о том, что он такой же во всем, что касается отношений», — предположила пользовательница под ником janelleybeans.

Другая девушка также разделила мнение автора публикации и возмутилась, что даже с маленьким бюджетом вполне возможно выбрать кольцо, которое не сломается сразу, как только за что-то зацепится.

Некоторые отреагировали на презент девушке еще жестче: «Если вы приставите к моей голове дуло пистолета и скажете мне найти такое же паршивое кольцо, я не смогу этого сделать. <…> Похоже, он взял его в торговом автомате в боулинге. Я не преувеличиваю», — написала jonquillejaune. «Для кольца на этой фотографии нет оправданий», — отрезал SometimesIArt.

Однако нашлись и те, кто посочувствовал дарителю. Некоторые сочли кольцо незначительной мелочью, упрекнув девушку в том, что если это является для нее проблемой, то бедный парень ни в чем не виноват.

«Просто кучка заносчивых девушек, которым драгоценности важнее брака», — возмутился TheJonasCousin.

Такие жалобные посты с помолвочными кольцами довольно часто бросаются в соцсетях на съедение подписчикам. В фейсбуке существует даже специальная группа для высмеивания колец на помолвку под названием «That's It, I'm Ring Shaming» («Вот так я насмехаюсь над кольцами»). Здесь не совсем понятные дизайнерские решения могут сравнить с порцией лапши, ухом или вагиной. Однако даже в сообществе с такими критичными подписчиками, которые обязательно найдут, к чему придраться, можно столкнуться с непониманием.

Одна девушка выложила фотографию незамысловатого кольца с возмущенной подписью: «Не впечатлил. Издевайтесь на здоровье. И еще скажите, как потактичнее намекнуть ему, чтоб подобрал что-нибудь другое», — написала девушка.

Однако вместо поддержки она получила порцию нравоучительных комментариев недоумевающих пользователей. Половина подумала, что с девушкой что-то не так, поскольку в действительности кольцо довольно симпатичное, не самое простое и вовсе не жалкое.

«Пост ужасен. Кроме того, ее кольцо похоже на мое, так что я обижена вдвойне», — ответила пользовательница на пост девушки.

Ажиотаж вокруг помолвочных колец неудивителен: девушки так серьезно переживают за свой предсвадебный подарок, поскольку некрасивое кольцо ляжет позором не только на жениха, но и на невесту — в конце концов, ей придется носить этот подарок. Принц Гарри, судя по всему, справился с этой тяжелой задачей не очень хорошо. Если сравнить свежие фото кольца Меган Маркл с теми, что были сделаны сразу после помолвки, можно заметить, что кольцо стало другим. Герцогиня решила немного подправить дизайн, сделав его утонченнее.

По этим же причинам подумать получше над выбором помолвочного кольца следовало Орландо Блуму. Предсвадебный подарок для Кэти Перри оказался подозрительно похож на тот, что актер преподнес на помолвку своей бывшей жене Миранде Керр. Фотографии колец быстро разлетелись в соцсетях и превратились в унизительные мемы.