«Надеюсь, волосы выпадут»: Кендалл Дженнер разозлила афроамериканцев

В сети в очередной раз началась травля члена клана Кардашьян-Дженнер за апроприацию африканской культуры. Теперь атаке подверглась супермодель Кендалл Дженнер, которая опубликовала в своих сториз в инстаграме процесс сборов на вечеринку — на фото было видно, что ее парикмахер заплел ей африканские косички до середины головы. Помимо того, что она показала свою прическу, уже стоившую ее старшей сестре Ким значительной части репутации, ее косички мелькали и в сториз у ее сестры Кайли, а также на снимках папарацци.

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Как только снимки и видео были опубликованы на всех этих ресурсах, в твиттере появились сотни негативных комментариев, начавшихся с фраз вроде

«Я устала от того, что белые постоянно апроприируют культуру темнокожих и носят прически, за которые над нами смеются, а они делают это, потому что они хотят «выглядеть по-другому» или «выделиться».

Тот же пост продолжился объяснением о том, зачем афроамериканцам нужны косички (чтобы защитить их естественные волосы от повреждений), но в конце автор сделала вывод, что белые не должны перенимать чужие традиции.

Часть пользователей создала мемы на основе снимков Дженнер с ее телохранителем, выглядевшим ошарашенным.

Поначалу критики выражали свое мнение по поводу прически Дженнер вполне спокойно, но через некоторое время их пожелания для знаменитой модели перестали быть такими миролюбивыми. К примеру, одна девушка написала: «Надеюсь, ее чертовы волосы выпадут».

Посты с громкими призывами навредить тем, кто пытается внедрить африканскую культуру в свой повседневный стиль, не имея никакого отношения к темнокожим людям, были встречены с энтузиазмом. Правда, в комментариях к гневным записям в соцсетях было и много вопросов к тем, кто выражал злобу — те, кто их задавал, не видел ничего плохого в обмене культурным опытом. К тому же, по мнению некоторых, «злые» отзывы стали актами расизма в тот момент, когда их авторы начали говорить о своем исключительном праве на определенный тип укладки. Самые спокойные из комментаторов написали: «Девочки, это просто волосы».

Стоит признать, что косички, заплетенные до середины головы 23-летней Кендалл, смотрелись довольно спорно с эстетической точки зрения — структура остальных волос модели делала ее голову похожей на ворону, на которую напали кошки.

Странно, что Кендалл Дженнер решила проигнорировать семейную историю с неприятием экспериментов со стилем. В январе прошлого года Ким Кардашьян-Уэст оказалась в центре скандала за то, что заплела волосы в мелкие косы и сделала подпись «Бо Уэст», ссылаясь на прическу актрисы Бо Дерек в фильме конца 70-х годов «Десятка».

«Заботливые» подписчики, кричавшие о культурной апроприации, рассказали предпринимательнице и будущему адвокату, что на самом деле ее прическа имеет отношение к женщинам народа фулани, живущего на территории Западной и Восточной Африки. Тогда помочь супруге Канье Уэста решила сама Бо Дерек, написавшая в инстаграм: «Эй! Ким назвала косички «Бо Дерек», потому что она скопировала мой рисунок плетения. Я скопировала его у подпевки Энн-Маргрет из ее шоу в Лаю-Вегасе. И все мы скопировали королеву Нефертари (царица в Древнем Египте, жена Рамсеса II — «Газета.Ru»). Надеюсь, что Ее королевское высочество польщена».

До этого Ким уже делала себя похожую прическу вместе со своей старшей дочерью Норт, но если к девочке у публики не возникло претензий из-за того, что ее отец — афроамериканец, то дочери адвоката армянского происхождения африканские косички не просили. Позже Кардашьян-Уэст объяснила, что Норт, которой тогда было пять лет, попросила ее заплести косички вместе с ней в качестве поддержки.

Несмотря на то, что Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер принадлежат к одному из самых влиятельных кланов США, они нередко страдают от буллинга. В феврале супермодель призналась в одном из интервью, что ее очень обижают комментарии людей, которые обсуждают ее внешность и акне. Кендалл Дженнер рассказала журналу Allure, что ее проблемы с кожей стали причиной большого количества комплексов и бессонных ночей — по ее признанию, в итоге ей помог весь негатив, который на нее обрушили пользователи интернета, поскольку благодаря ему она стала сильнее.