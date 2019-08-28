Выбирают свободу: почему россияне отказываются от женитьбы

Росстат заявил, что количество заключенных браков и разводов в России стало минимальным за период с 1990 года. Специалисты объяснили феномен тем, что граждане не спешат жениться и предпочитают регистрировать свои отношения, когда они уже получили высшее образование и сделали карьеру.

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Сегодня жителям страны, по словам экспертов, брак вовсе не представляется чем-то обязательным.

Необходимым заключение брачного союза кажется лишь в случае, когда паре требуется ипотека — ее многие молодые заключают и выплачивают вместе, и общие финансовые обязательства перед банком часто сближают даже тех, кто уверен, что больше не может выносить своего супруга.

Если в начале последнего десятилетия XX века в стране сыграли 1,3 млн свадеб, то почти 28 лет спустя — 893 тысячи. Снизилось и число разводов: в своем отчете Федеральная служба государственной статистики отметила, что в 2018 году в России расторгли брак 583 942 пары, а в 2002-м, для сравнения — 853 647. Это был пиковый год для разводов, однако с тех пор их количество становилось меньше с каждым годом.

В начале июля ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, свидетельствующие о том, что 77% россиян убеждены в необходимости официальной регистрации брака. Эти данные звучат убедительно до того момента, как становится известно, что в выборку вошли 1,6 тысячи граждан старше 18 лет, которым звонили представители социологической службы, при этом 84% из тех, кто считает, что люди должны жениться — больше 60-ти. Тогда из общего числа опрошенных только 11% решили, что идти в ЗАГС предпочтительно, но вовсе необязательно.

Помимо этого соцопрос затрагивал тему о необходимости разводов и причин, достаточных для него. По его результатам, 56% респондентов уверены, что каждая семья обязана решать вопрос о сохранении или избавлении от статуса мужа и жены в индивидуальном порядке. 30% опрошенных допускают возможность развода исключительно при условии, что брак уже невозможно спасти, а 10% проголосовали против расторжения брака при любых жизненных обстоятельствах.

Интересно, что при планировании дальнейших отношений со своими партнерами многие обращают внимание на статистику — то же ведомство, что сегодня говорит об историческом минимуме обращений в ЗАГС почти за 30 лет, ежегодно рассказывает о рекордных показателях бракоразводных процессов, так что люди, которые могли бы теоретически захотеть зарегистрировать отношения, не могут избежать мысли о вероятном разводе.

Например, в 2016 году на 985 тысяч браков пришлось 608 тыс. (60%) разводов, а в 2017-м, по данным Росстата, развелись 50% пар по отношению к числу поженившихся. Поэтому неудивительно, что потенциальные молодожены не хотят становиться частью печальной динамики: для кого-то это служит отговоркой наравне со всем известной шуткой — «Хорошее дело браком не назовут».

Для большинства россиян свадьба — мероприятие, требующее рекордных финансовых затрат даже без учета того, что многие до сих пор придерживаются стереотипов о лимузинах, белом платье и приглашении родственников до пятого колена и всех университетских приятелей. Развод, в свою очередь, предполагает раздел совместно нажитого имущества, а если у бывшей семейной пары есть несовершеннолетние дети, то ко всем психологическим переживаниям добавляется необходимость решения вопроса об опеке, о выплате алиментов и тд.

Возвращаясь к теме ипотеки, упомянутой специалистами, нужно отметить, что сейчас банки все чаще настоятельно предлагают заемщикам, собирающимся жениться, заключать брачный договор, чтобы в случае возникновения конфликтов в семье выплаты продолжали поступать и не становились лишним фактором в сложных отношениях двух людей.

До недавнего времени повальное большинство жителей России было убеждено в том, что когда девушка беременеет, молодой человек обязан на ней жениться, «чтобы у ребенка был отец», а к так называемым бракам «по залету» не привыкли относиться с большой радостью. В подобных ситуациях сложно избежать определенной неловкости, потому что свадьбу стараются сыграть поскорее, чтобы беременность невесты не была так заметна, и большая часть гостей понимает, что для большинства присутствующих это не самый счастливый день на свете. Так что если этого можно избежать, здоровые люди сделают все возможное, чтобы не оказаться в похожем положении.

Сегодня все больше пар в состоянии объяснить консервативным родственникам, что на законодательном уровне полномочия отца ребенка никак не зависят от того, женаты ли родители, если отец признал ребенка, а матерью-одиночкой грамотно называть только тех женщин, которые не указывают имя отца ребенка в свидетельстве о рождении ребенка.

Если нет необходимости в заключении брака при появлении детей, жены не живут за счет мужей, а мужчины могут сами о себе позаботиться, все старые аргументы в пользу женитьбы становятся попросту неактуальными. К сожалению или к счастью, партнерские отношения, построенные на взаимной любви и уважении, не нуждаются в штампе для существования — в этом убеждены те, кто сегодня мог бы, но не хочет вступать в брак.