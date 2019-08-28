Никогда не поздно: кому из звезд возраст не мешает заводить детей

Эммануил Виторган и Ирина Млодик

close Эммануил Виторган и Ирина Млодик Эммануил Виторган и Ирина Млодик @emmanuil_vitorgan/Instagram.com

Российский актер Эммануил Виторган сообщил о том, что в очередной раз стал отцом. Об этом стало известно из его официальной страницы в инстаграме. 79-летний артист опубликовал совместный снимок с 57-летней супругой Ириной Млодик, годовалой дочерью Этель и новорожденным ребенком.

«У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька… КЛАРОЧКА!» — написал Виторган.

При этом актер не уточнил, когда именно девочка появилась на свет. Более того, супруги никого не оповещали о том, что ожидают появления на свет еще одного ребенка. Поклонники лишь подозревали, что Виторган и Млодик готовятся снова стать родителями, когда жена Виторгана загадочно написала в соцсетях, что ищет двух нянь — для годовалой Этель и грудничка.

Реклама

Для Ирины новорожденная дочь Клара — второй ребенок, а у 79-летнего Эммануила Виторгана уже есть взрослые сын и дочь, а также несколько внуков. Предполагается, что Клару выносила суррогатная мать, поскольку супругу Виторгана недавно видели на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, и признаков беременности у Ирины никто не заметил. Впрочем, того, что она была беременна своей первой дочерью Этель, тоже никто не видел, однако мама в возрасте утверждает, что выносила девочку сама.

close Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин @maxgalkinru/instagram.com

Одна из самых известных пар российской эстрады образовалась довольно поздно в 2011 году: именно тогда, восемь лет назад, Алла Пугачева и Максим Галкин вступили в брак. На тот момент невесте было 62 года, а жениху — 35 лет.

В 2013 году артисты стали родителями: суррогатная мать родила их двойняшек. Детей назвали Лиза и Гарри, сейчас им по 5 лет.

Как утверждает Алла Пугачева, это их с супругом биологические дети, которые появились из замороженной 11 лет назад яйцеклетки певицы. Родители вплоть до рождения Лизы и Гарри скрывали информацию о том, что ждут детей, рассказав радостную новость только самым близким. Своих двойняшек они показали публике тоже не сразу, но сейчас пара активно делится фотографиями детей в соцсетях.

close Дмитрий и Елена Маликовы Дмитрий и Елена Маликовы Globallookpress.com

Дмитрий и Елена Маликовы в свои 47 и 55 решили во второй раз стать родителями. Осуществить мечту им помогла суррогатная мать, и в прошлом году у звездной пары родился сын. У Маликовых уже есть 19-летняя дочь Стефания, которая сейчас уже учится в университете. К слову, для Елены маленький сын стал третьим ребенком: у нее есть еще одна взрослая дочь, которая уже замужем и воспитывает дочь Анну.

Александр Градский и Марина Коташенко

close Александр Градский и Марина Коташенко Александр Градский и Марина Коташенко Globallookpress.com

В сентябре 2018 года стало известно, что отцом в четвертый раз стал певец Александр Градский, которому на тот момент было 68 лет. Артист, тогда уже 15 лет жил в гражданском браке с моделью Мариной Коташенко — 31-летняя разница в возрасте не помешала паре завести двоих детей. Старший сын родился в 2014 году — мальчика назвали Александром, сейчас Александр Градский и Марина Коташенко воспитывают еще и Ивана. Как сообщала в прошлом году «Антенна», о том, что пара ждет ребенка, знали только самые близкие — о грядущем пополнении в семье наставника «Голоса» не подозревали даже его подопечные.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

close Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Член знаменитой династии Михалковых — отец семерых детей, самому младшему из которых, Петру, сейчас 16 лет — он появился на свет в 2003 году, когда его отцу было 65 лет, а матери — 30. Разница в возрасте в 35 лет не мешает родителям двоих общих детей (у Кончаловского и Высоцкой есть старшая дочь Маша, родившаяся в 1999-м), многие годы оставаться одной из самых трогательных пар в отечественном шоу-бизнесе, в котором редко видишь такую любовь и привязанность людей друг к другу.

Владимир Стеклов и Ирина Дерягина

close Владимир Стеклов и Ирина Дерягина Владимир Стеклов и Ирина Дерягина @vladimirsteklov/Instagram.com

В прошлом году к 70-летнему юбилею актера Владимира Стеклова жена подготовила большой подарок: вскоре после праздника Ирина Дерягина родила дочь. Девочку назвали Ариной. У Владимира это уже третья дочь, а его 37-летняя супруга стала мамой впервые. Старшей дочери Владимира уже 45, она тоже играет в театре и кино и воспитывает двух детей. Агриппина родилась в браке с актрисой Людмилой Мощенской. Со второй женой у Стеклова детей не было, а вот третья, врач-офтальмолог Ольга, родила Владимиру еще одну дочь – Глафиру, ей сейчас 19.

Свою младшую дочь Стеклов уже не раз показывал перед камерами.

Он даже взял с собой в эфир программы «Звезды сошлись», где он рассказал, как было сложно признаться взрослым дочерям в том, что у них скоро будет маленькая сестра.