Припухлость в лице: что случилось с Медведевой

Российская фигуристка Евгения Медведева назначена послом олимпийской команды России на Играх-2020 в Токио – об этом во вторник объявил Олимпийский комитет России. На пресс-конференции, организованной по этому случаю, выступила сама двукратная чемпионка мира и Европы.

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«Не понаслышке знаю, насколько японский народ любит все виды спорта без исключения, так что во время Олимпиады в Токио я ожидаю большой поддержки, — призналась Медведева журналистам. — Прошлую летнюю Олимпиаду я смотрела по телевизору. Именно после Рио-2016 я поняла, что Игры — это что-то необычное в жизни».

Спортивную карьеру Евгения Медведева, на которую теперь будут возложены представительские функции, бросать также не планирует. «Мои наставники в курсе о том, что я буду на Играх в Токио. Мы решили, что никакого урона моим тренировкам нанесено не будет, потому что все пройдет в летнее время», — уверила подопечная тренеров Брайана Орсера и Трейси Уилсон, проживающая сейчас в Канаде.

Многие любители фигурного катания после выступления Медведевой остались в легком недоумении: им казалось, что спорт для нее отойдет на второй план – тем более, что в минувшем сезоне она выступала не блестяще. Они обратили внимание и на не совсем спортивную внешность 19-летней фигуристки, сочтя, что она набрала вес.

Однако внешне поправившаяся фигуристка уверенно говорила собравшимся репортерам, что работает над выполнением четверного сальхова, и рассказывала о новой произвольной программе.

О том, что Евгения Медведева набрала лишние килограммы, начали говорить еще в сентябре 2018 года. Тогда фигуристка выступила на турнире Autumn Classic в Канаде, заняв второе место. Тот факт, что в одной из программ Медведева упала, не докрутив один из элементов, прокомментировала тогда чемпионка мира Мария Бутырская. Она посетовала, в фигуристке пропала былая легкость.

«Пока начало сезона, поэтому сложно говорить, но мне показалось, что у Жени пропала легкость. Или она поправилась, не знаю. Она же летала как перышко, когда делала эти прыжочки. Они ей давались достаточно легко. А сейчас чувствуется, что есть какие-то проблемы, особенно в конце программы», — цитировало Бутырскую издание «Спорт-Экспресс».

«Думаю, Женя должна чуть-чуть похудеть и тогда будет интересно», — заключила тогда Бутырская.

Что могло спровоцировать предполагаемую прибавку в весе Евгении Медведевой, не совсем ясно. Судя по тому, что известно о ее рационе, поправиться она не должна. В июне этого года портал «Чемпионат» рассказал о том, что едят российские звезды фигурного катания – и у читателя не возникло ощущения, будто рацион Евгении Медведевой может привести к ожирению.

По сведениям издания, после переезда в Канаду Евгения Медведева перешла на веганскую диету и начала пользоваться услугами диетолога. Они принимает пищу трижды в день, причем легкий ужин назначается не позже, чем на шесть часов вечера. Перед соревнованиями она исключает все жирное, жареное и острое. Правда, фигуристка не может жить без сладкого, однако в ее случае это не торты и печенье, а два кусочка шоколада или мармелада (горький шоколад, следует отметить, менее опасен для фигуры, чем молочный).

Кроме того, «Чемпионат» сообщил, что как большая поклонница азиатской культуры Азии, Евгения Медведева высоко ценит кулинарные традиции стран Дальнего Востока или Юго-Восточной Азии. Поэтому на ее столе могут появиться тайский суп том-ям, японские суши или чипсы (ест ли при этом перешедшая на веганство Медведева рыбу – не уточняется).

Впечатление, будто Евгения Медведева поправилась, может возникнуть из-за ее округлых девичьих щек.

Такой эффект действительно дают ненавистные многим комки Биша — жировые образования, располагающиеся между щечной мышцей и поверхностными мышцами лица и придающие тем, у кого они развиты, некоторую детскость.

Иметь такие щеки в наше время действительно не модно: сегодня красивыми считаются впалые щеки и высокие скулы, поэтому многие девушки обращаются к пластическим хирургам, способным удалить комки Биша. Однако противники таких операций утверждают, что на слизистой щек после такой операции остается рубец, последствия ее необратимы. Кроме того, у некоторых женщин при определенном типе старения припухлость щек с возрастом уходит сама собой.