Показали пример: как Кейт и Уильям общаются с бабушкой

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, находящиеся сейчас вместе с детьми в гостях у бабушки в шотландском Балморале, продолжают успешно бороться со своими конкурентами, герцогами Сассекскими, за любовь британцев. Если на минувшей неделе они продемонстрировали близость к народу, прилетев в Шотландию на самолете бюджетной авиакомпании, то в воскресенье показали свои добрые отношения с британской королевой Елизаветой II.

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Фотографии, на которых сияющие улыбками принц Уильям, Кейт Миддлтон и Елизавета II направляются в автомобиле на службу в церковь Крэти Керк в деревне Крэти неподалеку от Балморала, появились в СМИ накануне, в воскресенье, 25 августа. На другом автомобиле прибыл принц Чарльз вместе со своей супругой Камиллой — управлял автомобилем сам принц Уэльский.

Британские СМИ особо отметили доброжелательные выражения лиц Елизаветы II и Кейт Миддлтон, сидевших в машине рядом на заднем сиденье.

Похвалили они и их наряды — ярко-розовый костюм британской королевы и темно-зеленое платье-рубашку американского бренда Michael Kors стоимостью в 225 фунтов стерлингов, которая выбрала для посещения церковной службы Кейт Миддлтон.

Герцоги Кембриджские прилетели с тремя детьми в гости к королеве Елизавете II, которая обычно проводит летний отпуск в Балморале, на так называемые банковские выходные, следуя уже сложившейся традиции. В этот раз они произвели фурор в Великобритании, прибыв в Шотландию рейсом Норвич — Абердин авиакомпании Flybe, цена билета на который составляет 73 фунта стерлингов. Потрясенные пассажиры наблюдали, как королевская семья в сопровождении няни детей, испанки Марии Боралло, самостоятельно подхватив рюкзаки направилась к внедорожникам, которые должны были доставить ее в замок Балморал, где своих наследников ждала британская королева.

Как сообщил источник, приближенный к королевскому двору, изданию The Sun, в Балморале одновременно с принцем Уильямом часто проводят время его кузен Питер Филлипс и его кузина Зара Тиндолл (в девичестве — тоже Филлипс) со своими детьми. Это отпрыски дочери Елизаветы II, принцессы Анны.

Собеседник издания рассказал, что все дети – у герцогов Кембриджских их трое, а у Питера Филлипса и Зары Тиндолл по двое — прекрасно ладят между собой. «Королева любит проводить время со всеми своими правнуками, они называют ее Ган-ган, — сообщил он. — Так Уильям и Питер называли свою прабабушку, королеву-мать Елизавету, и под их влиянием их дети дали такое же прозвище своей прабабушке».

Источник также рассказал, почему дети обожают ездить в гости к Елизавете II. «Ее Величество всегда оставляет подарки в детских спальнях, когда они приезжают, так что, конечно, они с нетерпением ждут таких поездок», — поделился он информацией.

В поездке в Балморал к герцогам Кембриджским не присоединились герцоги Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл. Официально – из-за несовпадения графиков: дело в том, что младшего сына принца Чарльза удерживают другие обязательства.

Как сообщил источник издания Fabulous Digital, Гарри и Меган отправятся в шотландскую резиденцию Елизаветы II в следующем месяце, а в эту субботу герцог Сассекский присутствовал на финальном матче Кубка вызова по рэгби на стадионе Уэмбли в Лондоне – с 2016 года Лига по рэгби находится под его патронажем, и он ежегодно вручает кубок победителям.

Многие в Великобритании, однако, считают, что принц Уильям и Кейт Миддлтон стараются избегать общения с принцем Гарри и Меган Маркл из-за двух неловких моментов, связанных с выпуском журнала Vogue, редактором которого стала бывшая актриса. В опубликованном в издании интервью принца Гарри с антропологом Джейн Гудолл герцог обмолвился, что хотел бы иметь максимум двоих детей из-за озабоченности состоянием окружающей среды — это был расценено как укол в адрес его брата, отца троих наследников.

Упрек в адрес Кейт Миддлтон комментаторы увидели и в словах Меган Маркл: комментируя свой выбор героинь для обложки, она сказала, что не хотела появляться на ней сама, поскольку это выглядело бы хвастовством — при том, что герцогиня Кембриджская несколько раз украшала обложку Vogue.

Тот факт, что герцоги Кембриджские прилетели в Шотландию бюджетной авиакомпанией, можно, в свою очередь, расценить как шпильку в адрес принца Гарри и Меган Маркл: за несколько дней до этого, они вызвали возмущение публики, отправившись в Ниццу частным самолетом, перелет на котором оплатил певец Элтон Джон. СМИ уже посчитали, что их поездка обошлась в 20 000 фунтов стерлингов, в то время как принц Уильям и Кейт Миддлтон потратили на свою семью 365 фунтов. При этом о сохранении окружающей среды говорят именно Гарри и Меган, оставляя при этом во время перелетов значительный углеродный след.