«Куда хочу — туда иду»: глава офиса Зеленского о поездке в Сен-Тропе

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что свое свободное время он имеет право проводить, где захочет. Так он прокомментировал на своей странице в фейсбуке информацию о том, что в День независимости Украины был на вечеринке в Сен-Тропе.

«В свободное от работы время куда хочу — туда иду. Хочу — на свадьбу в Сен-Тропе, хочу — на фронт в Пески. Принципиально — не воровать (но этого Вам не понять)», — написал глава президентского офиса в социальной сети.

В подтверждение своего права на свободное перемещение он опубликовал фотографии, которые были размещены в фейсбуке четыре года назад – в конце августа 2015 года. Снимки были сделаны во время его поездки в Пески в Донбасс. В публикации говорилось о доставке украинским военным спецтехники, специальных карт и продуктов.

Реклама

В комментариях к этой записи многие пользователи сети возмутились ответом главы президентского офиса на прошедшую в украинских СМИ информацию о его путешествии на французский курорт.

«На самом деле все просто: не хотите, чтобы вас обливали помоями, как предыдущую власть, то не делайте так, как предыдущая власть. А празднование с таким зашкваренным контингентом отнюдь не способствует появлению мнения, что вы другие», — написала Zhanna Lasak.

Пользовательница по имени Tania Letaiv в комментариях призналась, что не живет на Украине уже несколько лет, но старается вести себя в другой стране так, чтобы никто не подумал ничего плохого про украинцев. Она посетовала, что ее друг после того, как узнал, как Богдан провел День независимости, сказал, что «Украина снова попала в неправильные руки».

«Господин Богдан! До того времени, пока вы не пришли в политику! А с того времени, когда вы пришли туда, вы должны были бы стать человеком достойного поведения и подражания. Шампанское, подтасовки под гимн Украины с обнаженными девочками — это унижение нашего символа! Пусть вам кто-то объяснит, что должен делать украинец, когда звучит гимн Украины!» — посоветовала девушка главе офиса украинского президента, добавив, что по Андрею Богдану «судят о всей команде и в первую очередь о президенте Украины».

Ранее в украинских СМИ прошла информация о том, что глава президентского офиса провел несколько дней на элитном курорте. По данным «Страны.ua», Богдан прилетел в Сен-Тропе 22 августа на свадьбу 32-летнего юриста Андрея Довбенко и адвоката Анны Огренчук. Издание отмечает, что Довбенко журналисты нередко называли «смотрящим» за Минюстом во времена экс-президента Украины Петра Порошенко.

При этом, как сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник, для участия в мероприятии прилетели «судьи, в том числе из Верховного суда, чиновники, весь «высший свет» юридического мира».

«Пре-пати» прошла в роскошном пляжном ресторане. Второй день свадьбы, выпавший на День независимости Украины, 24 августа, праздновали на яхте. По данным украинского СМИ, ее аренда стоила 200 тыс. евро.

После этого соратника украинского лидера Андрея Богдана видели в одном из ресторанов Сен-Тропе: глава офиса президента Украины попал на видео, на котором он проводит время в шумной и веселой компании.

Богдан, как отмечает СМИ, «возглавил процессию девушек с глубоким декольте, которые несли бутылки с шампанским под звуки гимна Украины». «Страна.ua» обращает внимание на то, что цена за самую дешевую бутылку шампанского в этом заведении превышает на 100 евро среднюю зарплату украинцев и составляет 490 евро.

Поводом для возмущения пользователей интернета может стать не только поездка чиновника заграницу. Так, в конце июля интернет-пользователи были возмущены тем, что украинский глава Владимир Зеленский отправился отдыхать в Одессу. «В стране война, гибнут молодые ребята, цены на продукты бешеные, а президент <…> делает лав де труа на пляже. Больше сказать нечего», — возмутился Алексей Черняховский в фейсбуке. Другие же увидели в этом «хайп ради хайпа».

Однако нашлись и те, которые не заметили ничего предосудительного и пожелали украинскому президенту приятного отдыха: «При Порошенко тоже война была, только он на Мальдивы мистером инкогнито летал. Думаю, что Зеленскому хватит своих ранее заработанных средств на отдых в Одессе. Человек имеет право на выходные», — уверен пользователь под ником 4annamamchur.

Такую реакцию вызвало размещенное Зеленским фото, на котором он сидит на одесском пляже в компании Андрея Богдана.

«Мы, везде Охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж — через рамки)))) а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных», — подписал фото украинский лидер.