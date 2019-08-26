Песок, рога и копыта: за какие сувениры можно сесть в тюрьму

Паре из Франции грозит несколько лет тюремного заключения за кражу песка с живописного итальянского острова. Желание влюбленных привезти домой необычный сувенир обернулось серьезными проблемами. Об этом пишет CBS News со ссылкой на итальянские СМИ.

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Согласно итальянской газете Corriere della Sera, два гражданина Франции попытались вывезти с Сардинии почти 90 фунтов белоснежного песка (около 40 кг), набрав его в 14 пластиковых бутылок на одном из южных пляжей острова. Они погрузили «контрабанду» в багажник своего внедорожника и собирались увезти его домой, однако пару с подозрительным грузом поймали на пароме по пути во французский Тулон.

Подозреваемые в краже утверждают, что везли с собой песок всего лишь в качестве сувенира без злого умысла и каких-либо коммерческих целей.

Но путешественникам не поверили, и теперь их обвиняют в краже имущества общественного пляжа с отягчающими обстоятельствами. Согласно отчету, опубликованному итальянской газетой, паре грозит от одного года до шести лет тюремного заключения.

Дело в том, что кража песка является насущной проблемой на острове. Туристы вывозят местный песок и продают на аукционах и в интернет-магазинах. Как «Би-би-Си» объяснил местный ученый-эколог, «песчаные пляжи являются одной из главных достопримечательностей Сардинии». По его словам, остров подвержен всего нескольким угрозам, одна из которых — вывоз песка путешественниками.

«Существует две угрозы: одна из них связана с эрозией, которая отчасти естественная и частично вызвана повышением уровня моря из-за изменения климата; вторая — кража песка туристами», — рассказал эксперт.

Только за лето 2015 года в аэропорту острова Кальяри Эльмас было изъято почти пять тонн песка. Местные жители забили тревогу и создали в фейсбуке сообщество под названием «Сардиния ограблена и разграблена». Власти обратили внимание на эту проблему, и в связи с этим в 2017 году в Сардинии вступил в силу закон о запрете на вывоз песка, гальки и морских раковин. На острове такие действия считаются незаконными и караются реальным тюремным сроком и штрафом в размере до $3300.

Коллекционировать бесплатные сувениры — камни, шишки, ветки и прочие природные ресурсы — склонны многие туристы. Однако не в каждой стране получится безнаказанно присвоить себе то, что лежит под ногами и кажется никому не нужным. К своему песку ревностно относятся не только на Сардинии: как и землю, его не получится вывезти из Таиланда.

В некоторых странах запрещено рисовать на песке и строить из него замки: так власти пытаются сберечь хрупкие пляжи. Подобные запреты действуют на песчаных дюнах в японском городе Тоттори, на Канарах, итальянском Эракле и испанской Майорке.

Внимательнее всего в странах с морскими и океаническими пляжами относятся к кораллам и ракушкам. Необработанные дары моря без чека, свидетельствующего о легальной покупке, не получится вывезти из Турции, Египта, Таиланда, с Кубы, Мальдив и из Кипра. Это касается и касается драгоценных камней: если вам посчастливилось найти сапфир в скале, можете не пытаться его отковырять. Скорее всего, у вас не получится просто так увезти его домой. Особенно строго за этим следят на Шри-Ланке и Кипре.

Из Греции запрещено вывозить обломки древностей, которые иногда встречаются на дне моря. Со Шри-Ланки, Кубы и Бали нельзя вывозить любые предметы старше 50 лет; из Италии — старше века.

Сложности могут возникнуть также с вывозом растений и, в особенности, животных. Луковицы знаменитых тюльпанов из Голландии получится забрать с собой только при наличии специальной справки. В Китае, Италии и на Шри Ланке существует специальный перечень редких видов растений и животных, которых запрещено вывозить из страны. То же самое касается панцирей черепах, а также рогов и копыт диких животных.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию по дороге домой из отпуска, имеет смысл ознакомиться с правилами вывоза тех или иных предметов из государства, а также учесть, что из этого можно провезти в ручной клади, если вам предстоит лететь без багажа. Однако лучше всего просто не рисковать и не пытаться везти домой что-то найденное под ногами и сохранять чеки на покупки.