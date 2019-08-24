В Сочи работать лучше, чем в Москве: что делать на горнолыжном курорте летом

Опасения о том, что горнолыжный курорт «Роза Хутор» после Олимпиады никому не будет интересен и останется пустым, не оправдались. Официальные цифры опровергают эти предположения.

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Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «Розы Хутор», с момента открытия курорта в декабре 2010 года туристический поток на «Роза Хутор» растет.

И зимой, и летом

Вместо упадка курорт превратился в полном смысле круглогодичный. С 2013 года «Роза Хутор» работает не только зимой, но и летом. Интересно, что в летний сезон, который продолжается здесь обычно с мая по начало ноября, «Розу Хутор» посещают даже больше туристов, чем зимой — ежегодно количество посетителей курорта летом составляет около миллиона человек. В 2018 году здесь отдохнули около 900 тысяч туристов, а в 2019 году этот показатель, скорее всего, еще вырастет.

Во многом это объясняется появлением новых маршрутов и активностей. Если зимой туристы покоряют горы на сноубордах и лыжах, то летом занимаются пешим и велотуризмом, скалолазанием, полетами на параплане и летним тюбингом, а на море (у Розы Хутор есть собственный пляж на побережье и бесплатный трансфер) — походы на сапах, дайвинг, гимнастика, вечером еще и проводятся вечеринки бачачи и сальсы.

За спокойствием на фоне горных вершин – также сюда.

«За последние пару лет на «Роза Хутор» создана серьезная фитнес-инфраструктура, есть прекрасные бальнео и спа-отели, поэтому курорт интересен любителям велнес-туризма», — рассказывают в пресс-службе курорта.

В последнее время на курорте также появились такие объекты, как этно-хутор «Шишин двор», который воссоздает быт типичной усадьбы первых русских переселенцев с козьей фермой, птичником, пасекой и сыроварней.

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«Дивный край» на берегу Черного моря

Созданием круглогодичного курорта в Сочи начали заниматься еще с начала XX века. Тогда купец Тарнопольский, владелец оружейной лавки в Москве, построил на берегу моря первый в России круглогодичный курорт «Кавказская Ривьера». Министр земледелия и государственного имущества Алексей Ермолов, предлагая первому сочинскому «инвестору» место для будущего курорта, описывал его как дивный край на берегу Черного моря, удобный для создания курорта европейского уровня. В результате 110 лет назад – 14 июня 1909 года — был открыт первый санаторий «Кавказская Ривьера». И именно с этой даты ведется история Сочи как курорта.

«Кавказская Ривьера» в свое время стала местом для круглогодичного отдыха и лечения богемы. Михаил Зощенко, Евгений Шварц, Илья Ильф и Евгений Петров, Михаил Кольцов и Владимир Маяковский бывали здесь. Часть приезжала лечиться на воды, посещая водосветоэлектролечебницу. Однако «Кавказская Ривьера» не пережила последующей перестройки: 90-е оказались губительными. В настоящий момент от памятника федерального значения, к сожалению, остались практически руины.

В Москву не тянет

К счастью, курорту «Роза Хутор» такая судьба явно не грозит. В последнее время наблюдается интересная тенденция. Сюда переезжают на работу даже москвичи и жители Санкт-Петербурга. Их привлекает горный и морской воздух, а также неплохие даже по столичным меркам зарплаты.

Так, один из таких энтузиастов — москвич Павел — приехал на «Розу Хутор» год назад после окончания института и службы в армии. Он планировал провести на курорте зимний сезон, поработать на горнолыжных трассах, зарядиться энергией и вернуться домой в столицу, но, как это часто бывает в горах, — быстро передумал.

«Я буквально влюбился в горы и это место, готовил трассы весь зимний сезон, а потом остался на лето – работать уже в веревочном парке – и не собираюсь уезжать. Зимой здесь снежно, но не экстремально холодно, летом в горах нет жесткой жары, и потом – рядом море. Здесь постоянно запускается что-то новое, развиваются активности, открываются возможности. Мне это очень интересно, я хочу работать и расти профессионально именно здесь. Нет, меня не тянет в Москву», — поделился он впечатлениями с корреспондентом «Газеты.Ru».

При этом, по словам Павла, для него в первый сезон стало огромным удивлением, что летом на курорте народу больше, чем зимой. Сейчас он привык, но тогда не ожидал этого.

Летом на «Розе Хутор» можно гулять по специально построенным тропам здоровья в горах, посещать водопады, а также пробовать новые всевозможные экстремальные развлечения. Например, это спуск на параплане с пика или проход по подвесному мосту на высоте 2320 метров, а еще можно покачаться над пропастью.