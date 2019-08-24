Развод и измены: Майли Сайрус сделала признание

Майли Сайрус не выдержала нападок поклонников ее бывшего мужа Лиама Хемсворта и решила ответить всем тем, кто считает, что ее супружеская неверность стала причиной их разрыва с австралийским актером. Певица, которая на днях выпустила песню, посвященную окончанию ее 10-летних отношений с младшим братом Криса Хемсворта, написала серию постов в твиттере, чтобы опровергнуть часть данных, опубликованных в таблоидах с 10 августа.

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26-летняя исполнительница заявила, что на самом деле ей «нечего скрывать» от прессы или своих поклонников: «Я могу принять, что жизнь, которую я выбрала, означает, что я должна вести себя абсолютно открыто со своими фанатами, которых я люблю, и публикой. Я не могу смириться с тем, что мне говорят, что я лгу ради того, чтобы скрыть преступление, которого не совершала».

Сайрус, в подростковом возрасте завоевавшая любовь фанатов благодаря сериалу Disney, а после нее и дурную славу за счет увлечения запрещенными препаратами и демонстрации своего обнаженного тела, решила лишний раз не кокетничать со своей аудиторией. Она продолжила признание:

«Не секрет, что я любила развлекаться, когда была подростком и когда мне было около 20-ти. Я не только употребляла, но и пропагандировала марихуану, экспериментировала с наркотиками, а моя самая известная песня до сих пор про танцы в состоянии наркотического опьянения».

В последней фразе речь идет о ее песне «We Can't Stop» 2013 года выпуска, где 20-летняя певица повторяла, что «это наша вечеринка и мы будем делать, что хотим».

После этого она дошла к вопросу своего скандального поведения, нередко стоившего ее близким, в том числе и будущему мужу, определенной неловкости. Тогда же Майли отметила, что она «проваливалась и изменяла в отношениях, когда была юной». По ее словам, в 2012 году продюсеры мультфильма «Монстры на каникулах» расторгли с ней контракт, по которому она должна была озвучивать одну из героинь, из-за того, что на день рождения Хемсворта (на тот момент они в очередной раз встречались) она купила ему торт в виде пениса и облизывала его. Помимо этого Сайрус напомнила о действительно поразительном количестве ее фотографий в обнаженном виде в интернете и о своем клипе на песню «Wrecking Ball», где она раскачивалась на шаровом таране без одежды.

Майли Сайрус решила не обвинять ни в чем Хемсворта, который подал документы на развод в среду, 21 августа, и в своих постах в соцсетях отметила, что она «любит и всегда будет любить Лиама» независимо от того, вместе они или нет.

Свое послание подписчикам и представителям СМИ она заключила словами о том, что она может признать многое, но только не то, что ее брак развалился из-за ее измен. «Правда в том, что как только мы с Лиамом сошлись, я была преданной.

Здесь нет никаких секретов. Я извлекала уроки из каждого опыта в моей жизни. Я не идеальна и не хочу ей быть, это скучно. Я росла на ваших глазах, но главное, что я выросла», — рассказала исполнительница.

Расставание с Лиамом Майли назвала «здоровым решением», которое позволит ей оставить прежнюю жизнь позади. Знаменитость подчеркнула, что она никогда не была «более счастливой и здоровой, чем сейчас», и ее отношение к возникшей ситуации строится вокруг того, что она изменилась. Сайрус не стала комментировать слухи о зависимости ее уже бывшего возлюбленного от алкоголя и наркотиков.

Информацию о вредных привычках актера саги «Голодные игры» предоставили «инсайдеры из окружения пары» в середине августа. Собеседники портала о жизни звезд также утверждали, что Майли пыталась повлиять на своего 29-летнего супруга, потому что она сама была в подобной ситуации, но сдалась после череды неудач.

Сам Лиам Хемсворт через свои соцсети оповестил общественность, что он желает Майли, с которой они познакомились в 2009 году, только счастья, а также сказал, что он и его представители не будут давать никаких комментариев относительно его личной жизни.

23 августа портал TMZ сообщил, что хотя у пары не было детей, они вместе занимались воспитанием животных, большинство из которых Майли Сайрус взяла из приюта. Согласно законодательству, Лиам бы мог претендовать на некоторых из них или запросить совместную опеку над семью собаками, двумя лошадьми, двумя миниатюрными лошадьми, тремя котами и свиньей. Однако 29-летний австралиец не указал каких-либо претензий в своем заявлении на развод, а в графе «причина» указал «неразрешимые противоречия».