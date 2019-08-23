Ближе к народу: Уильям и Кейт полетели обычным рейсом

Герцоги Кембриджские решили не повторять ошибок принца Гарри и Меган Маркл и отправились в запланированную поездку в Шотландию бюджетным рейсом. После скандала с частными перелетами герцогов Сассекских в сразу два отпуска в августе, Кейт Миддлтон и принц Уильям решили пожертвовать комфортом ради сохранения репутации.

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23 августа в сети появились фотографии, на которых герцог и герцогиня Кембриджские вместе с детьми, няней и Кэрол Миддлтон садятся в обычный пассажирской самолет в международном аэропорту Норидж. Стоимость билетов на этот рейс составляет всего 73 фунта стерлинга с человека.

«Они сидели впереди меня. Я летаю этим рейсом все время. Никто не знал, что полетит вместе с членами королевской семьи. Позже я понял, что Кейт сидит через несколько рядов от меня», — цитирует Daily Mail пассажира лайнера.

Возможно, королевская семья решила воспользоваться пассажирским рейсом в связи с тем, что этот аэропорт в Норфолке маленький и немноголюдный, в отличие от лондонского Хитроу, а на борту самолета, которым летели герцоги, было всего 40 человек. К тому же, в графстве располагается их загородная резиденция Анмер-Холл.

Однако их решение также может быть прямым ответом Меган и Гарри, которые заявили, что из соображений заботы о природе не будут заводить более двух детей. Кейт и Уильям, у которых детей уже трое, могли намеренно отказаться от частных перелетов, чем любят грешить герцоги Сассекские.

На прошлой неделе перелеты принца Гарри и Меган Маркл частным бортом спровоцировали серьезный скандал. Сначала герцоги отправились на Ибицу, чтобы отметить там день рождения Меган. Выбор транспорта, которым они добирались до курорта, многие сочли весьма лицемерным. Стоимость такого перелета в один конец колеблется от 12 до 20 тыс. фунтов стерлингов (более миллиона рублей). Налогоплательщики снова негодуют, догадываясь, что невольно стали спонсорами очередной поездки герцогов.

Но основную волну недовольства спровоцировало не это. Перелет бизнес-джетом — очень неэкологичное решение. За два частных рейса между Ибицей и Лондоном в атмосферу было выброшено в шесть раз больше углекислого газа на каждого пассажира, чем вышло бы регулярным рейсом.

«Это действительно очень плохой пиар. Такое поведение: «делай, как я говорю, а не как я», британцы ненавидят», — комментировал ситуацию бывший член Европарламента UKIP Патрик О'Флинн.

«Герцог Сассексский произносит прекрасные и животрепещущие слова об окружающей среде, а затем улетает на отдых на частном самолете», — также возмущался Аарон Кили из организации «Друзья Земли».

Однако эта ситуация так ничему и не научила Меган и Гарри. Уже через два дня их заметили на борту уже другого частного самолета в Ницце. 12-местный бизнес-джет принадлежит частной авиакомпании, и по оценкам экспертов, ее услуги должна были обойтись семье более чем в $24 тыс. за перелет в одну сторону.

Налогоплательщики сразу потребовали предоставить данные о том, кто оплатил перелет герцогов, однако Букингемский дворец долго отказывается раскрывать эту информацию.

Позже Элтон Джон положил конец всем догадкам, заявив у себя в твиттере, что именно он заплатил за перелет Меган Маркл и принца Гарри в Ниццу, чтобы дать им еще немного отдохнуть и провести время на его вилле. 72-летний исполнитель защитил герцогов, написав несколько постов в соцсетях с просьбой к публике и СМИ не спекулировать фактами.

«После тяжелого года их усердной работы и преданности благотворительности мы с Дэвидом (супруг Джона — «Газета.Ru») хотели, чтобы у молодой семьи был свой отпуск в атмосфере безопасности и умиротворенности нашего дома», — объяснил Элтон подписчикам.

Впрочем, вопрос спонсирования эксклюзивных путешествий уже не так волнует британскую публику, как влияние подобных поездок на экологию. По подсчетам экспертов, полеты Винздоров во Францию и Испанию оставили в атмосфере несколько тонн парникового газа всего за две поездки. Для Меган и Гарри, которые позиционируют себя как экологических активистов, выбор частного самолета в качестве транспорта, особенно для таких коротких путешествий, выглядит лицемерным, эгоистичным и просто нецелесообразным. Поэтому жест более традиционных и осторожных Уильяма и Кейт в очередной раз иллюстрирует то, почему британской королевской семье удается так долго держаться на плаву — они слушают и делают выводы.