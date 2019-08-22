Четвертая попытка: Джастин и Хейли Бибер снова женятся

Джастин и Хейли Бибер сыграют еще одну свадьбу. Портал TMZ сообщил, что певец и модель устраивают уже вторую свадебную церемонию, которая на этот раз пройдет в Южной Каролине. По информации таблоида, молодожены уже оповестили приглашенных о том, что мероприятие состоится в штате, с помощью небольших посланий в виде комикса, на котором нарисованная Хейли кладет голову на плечо Джастина.

На фотографиях портала видно, что молодые люди назначили праздник на 30 сентября, но помимо этого никаких деталей супружеская пара не предоставила.

Подробности будут наверняка ждать гостей непосредственно на приглашениях, которые будут высланы позже. До конца сентября осталось чуть больше месяца, поэтому 22-летняя Хейли и и 25-летний Джастин наверняка заняты организацией последних деталей, хотя если вспомнить историю их неудач, то можно предположить, что у них было достаточно времени, чтобы подготовиться.

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Со стороны пары это будет уже четвертой попыткой устроить торжество для своих друзей и родственников. Предыдущая не увенчалась успехом в январе. Тогда источники, знакомые с планированием свадьбы, рассказали, что около 300 гостей Биберов, которые поженились в здании городской ратуши, были уведомлены о переносе церемонии в третий раз.

Оказалось, что несколько близких новоиспеченной семьи не смогли бы приехать в Лос-Анджелес в назначенную на март дату, поэтому молодые люди решили не торопиться и убедиться в том, что все приглашенные будут с ними, когда они будут говорить друг другу клятвы перед священником. Инсайдеры отметили, что исполнитель и модель не считали нужным торопиться, потому что формально они уже и так являются мужем и женой. Уже в январе было озвучено предположение сыграть свадьбу вдали от дома, то есть не в Онтарио, Лос-Анджелесе или Нью-Йорке, хотя это бы означало, что часть приглашенных откажется от возможности присутствовать на церемонии. В начале года на бракосочетании ждали множество знаменитостей вроде Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта, Криса Брауна, Дрейка и Оделла Бекхэма-мл.

Однако нынешний выбор места можно назвать как минимум непредсказуемым — разумеется, штат на юго-востоке США обладает прекрасными пляжами и виллами, но для семей жениха и невесты Южная Каролина не представляет какой-либо моральной ценности. Родня Хейли Бибер, сменившую фамилию актерской династии Болдуин, живет в Нью-Йорке, а подавляющее большинство близких Джастина живет, как и следует ожидать, в Канаде. Остается только предположить, что локация попросту понравилась Биберам, а все остальные факторы они решили проигнорировать ради собственного комфорта и одной из самых жарких климатических зон в США.

На прошлой неделе их видели в районе Палметто Блафф, который находится рядом с рекой Мей — популярным пунктом назначения у туристов. Соавтор хита «I Don't Care» не раз был там на экскурсии, и оно ему явно приглянулось. На самом деле, штат славится местами для проведения свадеб, он выигрывает у многих других за счет природных ландшафтов и близости к океану. Кстати говоря, оттуда можно всего за 2,5 часа добраться до любимых многими молодоженами Бермудских островов.

Источники подтвердили, что на роль организатора свадьбы звезды позвали популярную среди деятелей шоу-бизнеса Минди Вайсс. Результат ее работы можно было увидеть на праздновании 60-го дня рождения Крис Дженнер в стиле «Великого Гэтсби», которое для нее устроили дочери, свадьбы Софии Вергары и Джо Манганьелло. Также Вайсс руководила процессом создания вечеринки в честь юбилея Дайаны Росс и разработала концепцию целого детского парка развлечений в честь первого дня рождения Сторми Вебстер, больше известной как дочь Кайли Дженнер.

Скорее всего, Джастин и Хейли Бибер захотят, чтобы их церемония была закрытой от посторонних глаз, но даже если публика не узнает о подробностях всего мероприятия, можно точно сказать, что исполнитель канадского происхождения и его американская возлюбленная сделают торжественную часть очень религиозной. Еще в октябре 2018-го таблоид Page Six опубликовал материал, в котором один из приятелей Хейли подчеркнул увлеченность пары различными христианскими учениями.