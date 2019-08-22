Однажды в Голливуде: супруга Тарантино ждет ребенка

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино и его жена, певица Даниэлла Пик, объявили о том, что станут родителями. Об этом сообщает издание People. «Даниэлла и Квентин Тарантино очень рады сообщить, что ждут ребенка», — сообщили супруги.

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56-летний Квентин и 35-летняя Даниэлла познакомились в 2009 году в Израиле, куда режиссер приехал на кинофестиваль, чтобы представить свою картину «Бесславные ублюдки». Тогда отношения у них не сложились, поскольку Тарантино встречался с дизайнером Кортни Хоффман. Однако после их расставания в 2015 году режиссер снова обратил внимание на Пик.

Впрочем, отношения не всегда были самым важным в жизни Тарантино. Это он объяснял в своем интервью журналу GQ:

«Когда я занимаюсь картиной, я больше не занимаюсь ничем другим. Все крутится вокруг фильма. У меня нет жены. У меня не детей. Ничто не может мне помешать».

Затем он добавил, что это совершенно не означает, что он не собирался заводить семью. «Я не говорю, что никогда не женюсь или не заведу детей до 60 лет. Но пока что я сделал свой выбор — идти по этому пути в одиночестве. Это мое время. Время снимать кино».

Так, в 2016 году режиссер объявил, что время снимать кино для него скоро подойдет к концу и пообещал, что сделает еще две картины и на этом закончит свою деятельность.

В интервью журналу Variety режиссер заявил, что за всю свою карьеру планирует снять 10 фильмов. «Убить Билла» для меня один фильм, разбитый на две части. Таким образом, до десятки не достает двух лент. Возможно, когда мне стукнет 75 лет, я захочу снять еще одно кино, но, надеюсь, тогда все будут понимать, что я уже старенький и просто решил порадовать соседей по дому престарелых. Поэтому не будут судить слишком строго», — признался Тарантино.

Последняя его картина «Однажды... в Голливуде» вышла в прокат в прошлом месяце, собрав за первый же уикенд $40 млн только от 3659 американских кинотеатров согласно данным Variety. Съемки этого фильма завершились за несколько дней до свадьбы режиссера, которая состоялась в ноябре 2018 года.

Скромная церемония прошла в частном доме в Лос-Анджелесе в присутствии самых близких. По сообщениям источников E! Online, на свадьбе присутствовало около 20 человек, в том числе близкие друзья пары, актеры Харви Кейтель и Тим Рот, а также кинематографист Элай Рот.

Невеста, как полагается, была одела в белое платье и несла на голове фату, закрепленную бриллиантовым ободком, а жених был в черном брючном костюме и черном же галстуке.

«Квентин и Даниэлла держались за руки и целовались повсюду, куда бы они ни шли. В конце концов, они отправились на торжественный ужин в Беверли-Хиллз», — рассказывал собеседник издания E! Online, добавив, что вся церемония заняла не более часа.

К слову, о помолвке пары стало известно из инстаграма Даниэллы: «Спасибо всем вам за любовь. Мы взволнованы и счастливы отметить свою помолвку в Израиле. Спасибо всем за добрые пожелания. Мы чувствуем, что нас благословили», — написала Пик. Вскоре они с Тарантино устроили по этому поводу шумную вечеринку, пригласив звездных гостей — актеров, снимавшихся у Тарантино, среди которых были Сэмюэл Л. Джексон, Брюс Уиллис, Ума Турман, Харви Кейтель и Дайен Крюгер.

Даниэлла Пик также известна как израильская певица. Девушка пошла по стопам отца, знаменитого певца и композитора Цвики Пика. Еще в 70-е он прославился как композитор в Израиле, а в 1998-м стал известен всей Европе как автор песни Diva участницы «Евровидения» Даны Интернешнл, с которой певица одержала победу в конкурсе. Также Цвики Пик к тому же конкурсу писал песню для белорусской исполнительницы Анжелики Агурбаш, но она предпочла композицию другого автора.

Свою карьеру Даниэлла Пик начала в начале 2000-х вместе с сестрой Шароной. Они выступали в качестве дуэта «Сестры Пик». В 2005 году девушки тоже выступили на конкурсе «Евровидение», исполнив композицию «Hello». В 2006 году Даниэлла Пик начала развивать сольную карьеру. Даниэллу также не обошел стороной и модельный бизнес: девушка часто принимает участие в модных фотосессиях и появляется на обложках глянцевых журналов.