Новый поворот: пилот Эпштейна вспомнил принца Эндрю

Пилот частного самолета Джеффри Эпштейна заявил, что принц Эндрю летал вместе с обвиненным в педофилии и сутенерстве финансистом и его 17-летней предполагаемой секс-рабыней. В показаниях в суде 66-летний бывший пилот Дэвид Роджерс сообщил, что на одном из его рейсов Эпштейн, принц Эндрю и Вирджиния Робертс вместе летали на Американские Виргинские острова, один из которых (Литтл Сент-Джеймс) принадлежал Эпштейну. После того, как стало известно о преступной деятельности американца, большая часть которой осуществлялась именно там, его имущество стали называть «островом педофилов». По версии следствия, на острове устраивались оргии с участием девушек, не достигших совершеннолетия.

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Показания пилота могут стать большим прорывом в расследовании связи сына Елизаветы II и Джеффри Эпштейна — Роджерс впервые сказал, что принц и несовершеннолетняя девушка, которую, по ее словам, принуждали к действиям сексуального характера, находились на борту самолета в одно и то же время. Сейчас Вирджиния утверждает, что отец принцесс Беатрис и Евгении занимался с ней сексом, когда она была несовершеннолетней.

Герцог Йоркский прокомментировал эти обвинения, сказав, что ему «отвратителен» тот факт, что кто-то мог связать его с эксплуатацией людей. Хотя командир частного самолета отметил, что не замечал за принцем неподобающего поведения, после его показаний давление на высокопоставленного члена королевской семьи только усилится.

Помимо полетов с младшим братом будущего короля Великобритании Дэвид Роджерс вспомнил, что он встречал на борту частного самолета знаменитостей вроде бывшего президента США Билла Клинтона, супермодели Наоми Кэмпбелл и голливудского актера Кевина Спейси, обвиненного в сексуальном харассменте в прошлом году. Пилот добавил, что принц был на борту несколько раз и два из них — в сопровождении Вирджинии.

Однако в противовес воспоминаниям свидетеля и его записям в бортовом журнале, существует королевское придворное расписание, за составление которого отвечает Букингемский дворец. Роджерс свидетельствует, что в 2001 году принц Эндрю был на рейсе, летевшим из Санта-Фе, штат Нью-Мексико, во Флориду. Эта запись совпадает с расписанием Эндрю, которому нужно было быть в Лондоне 28 марта и 2 апреля — таким образом, младший сын королевы мог находиться в самолете Эпштейна в обозначенное время.

Сегодня Букингемский дворец в несвойственной ему эмоциональной манере отрицал все обвинения и, в свою очередь, заявил, что может доказать лживость слов пилота. Официальные представители королевской семьи отметили, что данная информация «не выдерживает проверки фактами», а в некоторых случаях принц находился даже не на том континенте, который был указан в журнале. Поэтому на некоторые даты, в которые Виндзор якобы летал вместе с Эпштейном, у брата принца Чарльза есть алиби.

Ошибка в показаниях могла произойти из-за того, что пилот использовал только инициалы, когда записывал имена пассажиров на борту, и имена как минимум двоих людей из ближайшего окружения покойного мультимиллионера начинаются с тех же букв, что и имя принца Эндрю.

Роджерс использовал те же обозначения, когда упоминал телохранителя Эпштейна Альберто Пинто и его шеф-повара Адама Перри Лэнга.

21 августа спикер дворца подчеркнул: «Это заявление было приложено к делу, к которому герцог не имел никакого отношения, и в котором любое предположение о непристойном поведении в отношении несовершеннолетних категорически не соответствует действительности». Все остальные утверждения о сексуальных контактах или отношениях с Робертс Букингемский дворец называет «ложными и безосновательными». Кроме того, представитель добавил, что данные пилота не могут послужить доказательствами того, что что Эпштейн «заставил» девушку заниматься сексом с девушкой в тех пунктах назначения, куда его отвозили. Заявление было закончено словами о том, что судья в США назвал обвинения, озвученные Вирджинией Робертс в зале суда и под протокол заседания, «несущественными и неуместными».