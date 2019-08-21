Новый поворот: пилот Эпштейна вспомнил принца Эндрю

В деле принца Эндрю и Джеффри Эпштейна появились новые детали

Букингемскому дворцу становится все сложнее защищать репутацию герцога Йоркского. Из показаний нового свидетеля по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии и сутенерстве, стало ясно, что принц Эндрю находился на борту одного самолета с Вирджинией Робертс, которая заявляет, что ее принуждали к сексуальным отношениям с сыном королевы. Некоторые записи бывшего пилота самолета финансиста дворец может опровергнуть, но оставшаяся часть только увеличивает давление на члена королевской семьи.

Пилот частного самолета Джеффри Эпштейна заявил, что принц Эндрю летал вместе с обвиненным в педофилии и сутенерстве финансистом и его 17-летней предполагаемой секс-рабыней. В показаниях в суде 66-летний бывший пилот Дэвид Роджерс сообщил, что на одном из его рейсов Эпштейн, принц Эндрю и Вирджиния Робертс вместе летали на Американские Виргинские острова, один из которых (Литтл Сент-Джеймс) принадлежал Эпштейну. После того, как стало известно о преступной деятельности американца, большая часть которой осуществлялась именно там, его имущество стали называть «островом педофилов». По версии следствия, на острове устраивались оргии с участием девушек, не достигших совершеннолетия.

Показания пилота могут стать большим прорывом в расследовании связи сына Елизаветы II и Джеффри Эпштейна — Роджерс впервые сказал, что принц и несовершеннолетняя девушка, которую, по ее словам, принуждали к действиям сексуального характера, находились на борту самолета в одно и то же время. Сейчас Вирджиния утверждает, что отец принцесс Беатрис и Евгении занимался с ней сексом, когда она была несовершеннолетней.

Герцог Йоркский прокомментировал эти обвинения, сказав, что ему «отвратителен» тот факт, что кто-то мог связать его с эксплуатацией людей. Хотя командир частного самолета отметил, что не замечал за принцем неподобающего поведения, после его показаний давление на высокопоставленного члена королевской семьи только усилится.

Помимо полетов с младшим братом будущего короля Великобритании Дэвид Роджерс вспомнил, что он встречал на борту частного самолета знаменитостей вроде бывшего президента США Билла Клинтона, супермодели Наоми Кэмпбелл и голливудского актера Кевина Спейси, обвиненного в сексуальном харассменте в прошлом году. Пилот добавил, что принц был на борту несколько раз и два из них — в сопровождении Вирджинии.

Однако в противовес воспоминаниям свидетеля и его записям в бортовом журнале, существует королевское придворное расписание, за составление которого отвечает Букингемский дворец. Роджерс свидетельствует, что в 2001 году принц Эндрю был на рейсе, летевшим из Санта-Фе, штат Нью-Мексико, во Флориду. Эта запись совпадает с расписанием Эндрю, которому нужно было быть в Лондоне 28 марта и 2 апреля — таким образом, младший сын королевы мог находиться в самолете Эпштейна в обозначенное время.

Сегодня Букингемский дворец в несвойственной ему эмоциональной манере отрицал все обвинения и, в свою очередь, заявил, что может доказать лживость слов пилота. Официальные представители королевской семьи отметили, что данная информация «не выдерживает проверки фактами», а в некоторых случаях принц находился даже не на том континенте, который был указан в журнале. Поэтому на некоторые даты, в которые Виндзор якобы летал вместе с Эпштейном, у брата принца Чарльза есть алиби.

Ошибка в показаниях могла произойти из-за того, что пилот использовал только инициалы, когда записывал имена пассажиров на борту, и имена как минимум двоих людей из ближайшего окружения покойного мультимиллионера начинаются с тех же букв, что и имя принца Эндрю.

Роджерс использовал те же обозначения, когда упоминал телохранителя Эпштейна Альберто Пинто и его шеф-повара Адама Перри Лэнга.

21 августа спикер дворца подчеркнул: «Это заявление было приложено к делу, к которому герцог не имел никакого отношения, и в котором любое предположение о непристойном поведении в отношении несовершеннолетних категорически не соответствует действительности». Все остальные утверждения о сексуальных контактах или отношениях с Робертс Букингемский дворец называет «ложными и безосновательными». Кроме того, представитель добавил, что данные пилота не могут послужить доказательствами того, что что Эпштейн «заставил» девушку заниматься сексом с девушкой в тех пунктах назначения, куда его отвозили. Заявление было закончено словами о том, что судья в США назвал обвинения, озвученные Вирджинией Робертс в зале суда и под протокол заседания, «несущественными и неуместными».