Лишний вес защищает от жары? К какому выводу пришли ученые

Российские ученые выяснили, что люди с избыточным весом легче переносят сильную жару. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Изменение климата и здоровье: оценка, индикаторы, прогнозы».

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Проводить исследования в этой области российские ученые начали еще после аномальной жары летом 2010 года, когда столицу окутал смог. За это время исследователям удалось собрать множество данных о влиянии нетипично жаркой погоды на здоровье человека.

Оказалось, что ожирение не только никак не усугубляет трудности аномальной жары для человека, а даже помогает избежать перегрева.

«Вопреки расхожему представлению, избыточная масса тела не является фактором риска смерти и сердечно-сосудистых осложнений во время аномальной жары. Напротив, отмечается положительная корреляция между массой тела и качеством жизни в этот период», — утверждается в докладе.

Как далее говорится в тексте документа, это объясняется тем, что удельная теплопроводность у жировых тканей ниже, чем у остальных тканей в организме, поэтому в жару они работают как «узбекский халат», предотвращая прохождение излишнего тепла.

Однако эти преимущества работают только в сильную жару, когда температура воздуха начинает превышать температуру тела. Умеренная погода людям с избыточным весом может даваться тяжелее.

«По этой причине тучные люди более чувствительны к умеренному тепловому стрессу. Однако когда температура окружающей среды становится выше температуры кожи, как это бывает во время волн жары, у худых людей потеря тепла путем излучения и конвекции на единицу массы происходит медленнее, чем у тучных», — упоминается в докладе.

Под «волнами жары» авторы исследования подразумевают три или более дня подряд со среднесуточными температурами выше нормы, что для столицы составляет +23 градуса.

При этом стоит помнить, что воздействие высокой температуры влияет на сон и может усугубить такие заболевания, как сахарный диабет, болезни легких и почек, неврологические и психические заболевания, а также язвенную болезнь.

В столицу на неделю вернулась жара, поэтому в преддверии аномальной погоды эксперты Роскачества поделились советами, как легче перенести такую погоду.

В жару, как правило, человека одолевает жажда, поэтому есть смысл в том, чтобы внимательнее подойти к этому вопросу.

Предпочтение следует отдавать простой питьевой воде или чаю. В особенности рекомендуется обратить внимание на минеральную воду. Главный критерий, которым нужно руководствоваться при выборе питья — общая минерализация. Вода хорошего качества содержит в составе не менее 200-300 мг/л минеральных веществ. Воды необходимо употреблять как можно больше, поскольку в жаркую погоду усиливается потоотделение, и при недостаточном количестве жидкости в организме увеличивается риск развития тромбообразований.

Представители ведомства рекомендуют не злоупотреблять лимонадами и прочими сладкими газированными напитками, поскольку они плохо утоляют жажду, и в них содержится большое количество сахара. Свежевыжатых соков тоже лучше избегать: пищеварение в жару замедляется, и они могут создать условия для брожжения в кишечнике. Поэтому любителям фрешей лучше обратить внимание на овощные варианты. Они компенсируют потерю влаги и обеспечивают организм большим количеством минералов.

Любителям кваса в Роскачестве также дали совет: при выборе этого напитка стоит обратить внимание, является ли он продуктом брожжения квасного сусла. В противном случае он может оказаться обычным газированным напитком со вкусом кваса.

Тем, кто нормально переносит лактозу, подойдет освежиться молоком: оно хорошо удерживает в организме объем жидкости. Кисломолочные напитки, такие как кефир или, к примеру, айран, тоже будут хорошим вариантом в этом случае.

А вот от кофе и алкоголя следует отказаться. Кофеин, как известно, пагубно влияет на сердечно-сосудистую систему и повышает давление, а алкоголь дополнительно обезвоживает организм.