Дубай и Норвегия: как отдыхает уголовно преследуемый Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей уехал отдыхать в Олесунн в Норвегии. Об этом сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на источник, приближенный к политику. «Экс-президент Украины прилетел 18 августа в 12.26 по местному времени из Киева чартерным самолетом Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH. Его видели сразу же после прибытия в аэропорту Олесунна Vigra», — заявил собеседник СМИ.

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По данным издания, Порошенко мог полететь в Норвегию для рыбалки, так как Олессун считается крупным центром рыболовного туризма. Самолет, на борту которого семья государственного деятеля улетела заграницу, относится к коммерческой авиации, осуществляет только чартерные перелеты и базируется в аэропорту «Киев» имени Игоря Сикорского.

Примечательно, что только 7 августа экс-глава Украины вернулся домой после поездки в Дубай, по информации портала «Страна.ua».

В жаркую страну Порошенко отправился вместе со своим сыном Алексеем, его супругой Юлией и их дочкой. «Его борт вылетел из аэропорта Рас-эль-Хайма в Дубае 6 августа в 20.35 по киевскому времени и приземлился в аэропорту Жуляны в 02.30», — заявил собеседник.

Отъезд экс-президента подтвердил политолог Михаил Погребинский в эфире украинского телеканала NewsOne. По его словам, государственный деятель улетел в Дубай, после чего журналист отметил, что «дальше концы теряются». Между тем, как пояснил приближенный Порошенко, его самолет остался на Мальдивских островах. «После Дубая исчез с радаров. И нигде не использовался», — рассказал источник.

Ранее страну покинула остальная часть семьи бывшего политического лидера. 23 июля вылетели из Украины в Мюнхен жена экс-президента, двойняшки-дочери, а также сын Порошенко.

За то время, которое Порошенко провел в Арабских Эмиратах на него завели еще два уголовных дела: одно — в Панаме, другое — на Украине.

Панамские правоохранительные органы стали расследовать дело об отмывании денег бывшим главой государства. По словам Андрея Портнова, бывшего замглавы администрации при Викторе Януковиче, власти Панамы возбудили уголовное дело на основании проверки данных о том, что Порошенко и его окружение скрывали в стране в Центральной Америке «преступные доходы, активы и собственность» – при этом, по словам юриста, они не платили налоги в украинский бюджет и отмывали похищенные средства.

Сам Портнов под присягой рассказал панамскому адвокату известные ему случаи, когда украинский экс-президент нарушал закон – на основании его показаний Порошенко привлекли к делу в качестве подозреваемого.

«Мы точно знаем, что его финансовые и торговые офшорные сделки проходили в самые трагические дни гибели украинцев и после первых результатов расследования покажем, как и чем он торговал, когда отправлял украинцев на войну»,

— добавил экс-замглавы администрации при Януковиче в своем телеграм-канале.

Кроме того, Портнов обратился к Генеральной прокуратуре Украины с просьбой ходатойствовать об аресте счетов и активов Порошенко по всему миру.

5 августа Государственное Бюро Расследований (ГБР) приняло новое заявление против экс-президента Украины. В отношении политика возбудили уголовное дело по факту поездки на Мальдивы в 2018 году. «Друзья, с целью определить новые офшоры, собственность, активы и счета Порошенко и его окружения, вчера мы сообщили о новой уголовной инициативе по факту организации незаконного пересечения границы и поездки близких к Порошенко лиц в 2018-м году по чужим паспортам на Мальдивский архипелаг», — написал Портнов.

Как пояснил юрист, дело открыли сразу по трем статьям уголовного кодекса. Портнов подчеркнул, что новые факты, обнаруженные в ходе данного расследования, помогут найти ранее неизвестные активы Порошенко и его соратников, а также рассекретить «более масштабные факты воровства и мародерства».

В июле этого года также сообщалось, что в производстве находится 11 уголовных дел против экс-президента и его окружения. «Сегодня государственное бюро расследований расследует 11 уголовных производств по заявлениям разных граждан относительно возможных неправомерных действий высших должностных лиц нашего государства»,

— пояснил директор бюро Роман Труба во время брифинга, трансляция которого шла на странице ведомства в фейсбуке.

Также он отметил, что расследования ведутся относительно возможных неправомерных действий со стороны Порошенко. «Это уголовные производства от возможной легализализации доходов, полученных преступным путем, до возможного вмешательства в деятельность судей», — рассказал Труба.