«Она послана Богом»: Меган Маркл в восторге от новой няни

СМИ увидели новую няню Меган Маркл, которую она наняла для своего трехмесячного сына. Новая сотрудница герцогов Сассекских сопровождала молодых родителей и ребенка в августе, когда они летали в отпуск на Ибицу и на виллу сэра Элтона Джона в Ниццу. Фотографы запечатлели женщину во время посадки в частный самолет, также оплаченный певцом, который хотел, чтобы принц Гарри и его семья смогли отдохнуть от нападок прессы.

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Семейная чета очень быстро попрощалась со своей первой няней — инсайдеры рассказывали таблоидам, что Меган и Гарри остались недовольны качеством ее работы и посчитали ее «непрофессиональной». Вторую няню герцоги нанимали для работы только в ночные смены.

Источники из окружения Маркл рассказали таблоиду The Sun, что 38-летняя молодая мать считает новую работницу «посланной Богом».

«Меган очень близка с ребенком, но новая няня была «послана Богом». Она невероятно профессиональна, с многолетним опытом работы, и очень хорошо вписалась в семью», — подтвердил инсайдер.

Он также добавил, что няня, чье имя предпочитают держать в секрете, «обожает» Арчи Харрисона и «прекрасно с ним ладит», что радует его родителей больше всего. Отмечается, что женщина не живет вместе с герцогами Сассекскими в коттедже Фрогмор в Виндзоре и почти ежедневно приходит заниматься с мальчиком. Тем не менее, она будет сопровождать членов королевской семьи во время их поездки в Африку в следующем месяце. Мать, ребенок и няня посетят ЮАР, но основное количество обязанностей ляжет на 34-летнего принца Гарри, который поедет в Ботсвану, Анголу и Малави.

Двоюродными братьями и сестрой Арчи Харрисона (Джорджем, Шарлоттой и Луи) занимается гувернантка Мария Тереза Туррион Борралло, которую герцоги Кембриджские наняли в 2014 году, когда принцу Джорджу было восемь месяцев. Едва ли няни детей принцев Уильяма и Гарри сильно похожи друг на друга — Борралло родилась в Испании, а квалификацию получала в самой престижной школе для нянь в Великобритании, Норланде.

В 2015 году королевский комментатор Виктория Мерфи рассказала ABC News, что все выпускники академии знают все о том, как вырастить, воспитать, накормить или даже защитить будущих королей и королев.

Выбор профессионалов, которые заботятся об их детях, только лишний раз подчеркивает различия между подходами герцогов к воспитанию своих наследников.

Новая помощница стала последним дополнением в «команде Меган», к которой недавно присоединилась домработница, следящая за их домом в Виндзоре.

19 августа новостные порталы сообщили, что Гарри и Меган наняли бывшего посла Великобритании в Албании Фиону Мкилуэм на должность главы их администрации. В соцсетях женщина описывает себя как супер-маму, так что возможно у бывшего дипломата получится заниматься графиком, управлением персоналом и личными делами герцогов Сассекских лучше, чем у ее предшественницы. Скорее всего, Маркл не пыталась добиться нынешнего положения вещей специально, но теперь всеми делами самых скандальных Виндзоров занимаются только женщины.

С мая 2018-го количество сотрудников Меган Маркл постепенно уменьшалось из-за того, что большинство людей, раньше работавших на Кенсингтонский дворец, уволилось после сообщений о том, что с американкой очень сложно работать.

В середине прошлого лета в британских таблоидах появились сообщения, что наиболее опытные работники, ранее служившие в Букингемском дворце, ушли от Виндзоров в связи с приходом Меган. Помимо многих других работу решили сменить телохранитель, персональный ассистент и личный секретарь. Ее ассистентка Мелисса Тубати уволилась через шесть месяцев после королевской свадьбы, а источники из дворца признавались таблоидам, что требовательная бывшая актриса довела опытную девушку до слез. Спустя пару недель ушла секретарь Саманта Коэн, чье назначение к новой герцогине инициировала сама Елизавета II — глава семьи хотела, чтобы Коэн помогла Маркл освоиться с нормами королевского этикета.

Саманта, получившая среди коллег прозвище «пантера» за целеустремленность и периодическую эмоциональность, проработала на британскую королевскую семью 17 лет, но экс-звезда «Форс-мажоров» оказалась слишком тяжелым случаем даже для нее. В январе от Меган ушла ее телохранительница, также после шести месяцев сотрудничества. Для обитателей Букингемского и Кенсингтонского дворцов, не говоря уже о прессе, подобная текучка кадров говорила о многом, поэтому СМИ даже наградили Меган Маркл титулом «трудной герцогини».