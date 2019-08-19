Хранила 23 года: Меркель вышла в свет в старой накидке

В соцсетях удивились бережливости Ангелы Меркель — немецкое издание Deutsche Welle рассказало, что канцлер Германии вышла в свет в разноцветной накидке-кимоно с графическим узором, которое она купила в США 23 года назад. Политик дополнила этой деталью свой образ для посещения Зальцбургского фестиваля в Австрии. Однако впервые Меркель увидели в нем в баварском Байройте в 2002 году, когда они с мужем приехали на фестиваль музыки Вагнера.

Хотя канцлеру Германии столько раз предлагали заняться своим имиджем и начать одеваться в вещи, более подходящие ее телосложению и соответствующие современной моде, в растратах ее обвинить точно не получится.

Помимо любимых накидок и деловых костюмов, которые она также не склонна часто обновлять, в гардеробе Меркель есть вечернее платье, видевшее сразу два фестиваля Вагнера с промежутком в четыре года — темно-синее платье в пол с глубоким V-образным вырезом и большим количеством драпировки она надела в 2008-м и 2012 году.

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Мировые лидеры, которые не хотят привлекать дополнительное внимание к своим расходам, также привыкли находить альтернативные методы тратить на одежду минимальное количество средств. Известно, что две современные первые леди (одна из них — бывшая) заключали договоры с дизайнерами, которые хотели их одевать. Как правило, если официальные лица оформляют соглашение с определенной маркой или лицом, они обязуются вернуть вещь после того, как наденут ее. Когда Барак Обама был президентом США, чаще всего его жена Мишель «выгуливала» наряды молодых американских дизайнеров или известных модных домов для разных событий. Первая леди Франции Брижит Макрон тоже предпочитает поддерживать отечественного производителя, но едва ли это сложно с такими «соотечественниками», как Christian Louboutin и Louis Vuitton.

В случае с Макрон именно чувство вкуса и предпочтение изделий авторства именитых брендов позволяло ей довольно беспрепятственно нарушать этикет и носить мини-юбки. В последнее время супруга Эмманюэля Макрона стала выбирать модели, закрывающие колени, так что теперь претензии к ней со стороны любителей классики исчерпаны.

Хотя у большинства политических лидеров не принято менять свой имидж, большинство из них выкидывали старые вещи куда чаще, чем Меркель, но у ее любви к определенным предметам есть важное преимущество, которое раньше было не принято принимать во внимание.

Сегодня общеизвестно, что модная индустрия, производящая сотни тонн одежды, обуви и разнообразных аксессуаров в год, наносит ощутимый урон экологической обстановке, поэтому специалисты призывают публику не покупать одежду на один сезон и воздержаться от ежегодного обновления гардероба. Так что политиков и знаменитостей, которые находят применение уже не новым вещам, не стоит называть жадными или не изобретательными. К тому же, консультанты по созданию персонального стиля все время повторяют, что для создания полноценного гардероба и формирования запоминающегося стиля совершенно не нужно большое количество одежды, а минимальное количество вещей не равносильно отсутствию вкуса.

Теперь вместо критики известных людей, не гоняющихся за последними новинками, их приводят в пример другим, а кто-то при повторной носке определенной одежды даже подчеркивает свой статус модной иконы. Герцогиня Кембриджская Кэтрин периодически надевает одни и те же вещи для различных публичных мероприятий, чем сразу делает два дела — пропагандирует осознанное потребление и дает налогоплательщикам понять, что она не расходует их деньги впустую.

Например, она четыре раза надевала платье-пальто Alexander McQueen жемчужного оттенка на ответственные мероприятия. Впервые Кейт Миддлтон вышла в нем в 2015-м на крестины принцессы Шарлотты, затем она надела его на празднование дня рождения королевы, а через год взяла его с собой для визита в Бельгию. В нем же супруга принца Уильяма появилась на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри в 2018 году.