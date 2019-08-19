«Люблю эти полоски»: зачем звезды показывают растяжки

Эшли Грэм, известная американская плюс-сайз модель, опубликовала очередной откровенный снимок своего тела. Грэм никогда не стеснялась своих форм и часто выкладывала фотографии в купальнике и нижнем белье, не скрывая живота и крупных бедер, однако в этот раз к набору добавились растяжки.

На прошлой неделе Эшли Грэм и ее супруг, видеооператор и режиссер Джастин Эрвин, официально подтвердили, что скоро впервые станут родителями. В связи с этим модель решила показать подписчикам, как беременность меняет ее тело, и сфотографировалась обнаженной, выставив напоказ складки и растяжки.

«То же самое, но немного по-другому», — подписала фото Эшли Грэм.

Аудитория Эшли, также пропагандирующая бодипозитив, осталась в восторге от этого снимка. Модель щедро одарили комплиментами, называя ее тело «красивым» и «сексуальным». Однако некоторым подписчикам мужского пола откровение Эшли не очень понравилось.

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«Серьезно? Серьезно? Я мужчина XXI века, но…по мне, это некрасиво», — прокомментировал снимок один из них.

«С каких это пор нездоровое тело считается прекрасным?» — поддержал Альберта другой мужчина.

Некоторые комментаторы также сошлись во мнении, что растяжки — это все-таки недостаток и откровенно его демонстрировать — неуместно.

Впрочем, бороться с растяжками весьма сложно, а в большинстве случаев даже бессмысленно, поэтому даже те звезды, внешний вид которых всегда кажется нам идеальным, смиряются с этим и периодически демонстрируют полосы на своем теле, призывая своих подписчиков любить себя. Например, на прошлой неделе старшая сестра Ким Кардашьян-Уэст Кортни выложила в инстаграме своего лайфстайл-проекта фото в купальнике, где на ее бедрах и ягодицах отчетливо просматриваются растяжки.

«Я люблю эти маленькие полоски», — написала Кортни в комментариях к посту. Однако не совсем понятно, зачем в таком случае звезда убирает растяжки фотошопом на откровенных фото для своего личного аккаунта. Абсолютно на всех снимках в официальном инстаграме Кортни ее бедра выглядят безукоризненно.

Для кого-то демонстрация своих неидеальных форм стала поводом для шуток. Популярная американская модель и телеведущая Крисси Тейген еще несколько лет назад выступила против ретуши, когда обнаружила у себя растяжки после первых родов. Она опубликовала фотографию своих изменившихся ног в с подписью: «Растяжки говорят «привет»!». Тейген не забывает держать подписчиков в курсе о количестве ее растяжек, поэтому вскоре после второй беременности она сделала то же самое и показала новые изменения в своем теле. Такая откровенность нравится не всем, поэтому в интервью модели нередко приходится оправдываться за свои действия:

«Я не хочу, чтобы кто-то чувствовал, что они такие одни [с растяжками]», — объясняла Тейген в беседе с Elle.

Крисси Тейген часто открыто говорит о довольно интимных вещах, таких как послеродовая депрессия, лишний вес и пластические операции. Поэтому если от нее такой шаг был вполне ожидаем, то некоторые модели вводят такими заявлениями своих подписчиков в заблуждение. Так, Розанна Перселл, вице-мисс Ирландия, сильно всех удивила, выложив в инстаграм фото без ретуши, приправив это душещипательной историей о растяжках, которые вместе с ней с самого детства.

«Впервые я обнаружила растяжки на теле, когда мне было 11 или 12 лет. Сначала я подумала, что меня поцарапала кошка», — призналась девушка.

Розанна рассказала, что была очень удивлена, когда узнала, что все женщины пытаются скрыть растяжки и считают это позорным: в детстве ей казалось, что это круто. В заключение публикации девушка приободрила всех, убеждая, что «растяжки — это нормально» и те, кто осуждает такую особенность — «просто идиоты».

Многие поддержали Розанну в комментариях, однако нашлось немало тех, кто был разочарован ее неидеальной фигурой. Некоторые комментаторы также осудили девушку за то, что все это время она обманывала подписчиков, ретушируя свои фото.