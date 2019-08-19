Связь с педофилом: принц Эндрю ответил на обвинения

Принц Эндрю прокомментировал скандал с Джеффри Эпштейном. В новом опубликованном заявлении Букингемского дворца говорится о том, что младший сын Елизаветы II не подозревал о преступной деятельности финансиста из Нью-Йорка, несмотря на то, что герцог Йоркский продолжал общаться с Эпштейном даже после того, как его обвинили в педофилии почти десять лет назад.

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В сообщении официальных представителей говорится: «Герцог Йоркский был потрясен последними известиями о преступлениях, приписанных Джеффри Эпштейну». Дворец также опубликовал официальную позицию принца Эндрю относительно ситуации вокруг мультимиллионера и спекуляций о том, что он сам пользовался интимными услугами несовершеннолетних девушек.

«Его королевское высочество считает эксплуатацию любого человека предосудительной и назвал отвратительным предположение, что он бы когда-нибудь мирился, участвовал или поощрял подобное поведение»,

— продолжили спикеры.

Однако это заявление, по крайней мере в одном аспекте, противоречит фактам. В 2010 году Эндрю Йоркского сфотографировали вместе с Джеффри Эпштейном, когда мужчины прогуливались в Центральном парке в Нью-Йорке немногим позже освобождения финансиста из-под стражи, куда его заключили по по делу о педофилии.

Журнал Vanity Fair процитировал слова неназванного друга герцога, который признался, что младший брат принца Чарльза разозлился на него, когда тот настойчиво рекомендовал ему прекратить общение с американцем ради сохранения собственного имиджа. «После того, как Джеффри предъявили обвинения, я позвонил Эндрю и сказал:

«Ты не можешь общаться с Джеффри. Ты не можешь делать подобное». Принц ответил: «Хватит читать мне нотации. Ты такой пуританин».

После этого инсайдер признался, что они начали кричать друг на друга, а в конце Виндзор резко попросил «оставить его в покое» и добавил, что он дружит с Эпштейном и остается верен своим друзьям: «Быть верным — это достоинство. И я собираюсь его сохранять».

66-летний Джеффри Эпштейн, арестованный 6 июля, не признал своей вины в совершенных преступлениях — сутенерстве в отношении десятка несовершеннолетних девушек, самым младшим из которых было 14 лет, в период с 2002-го по 2005 год.

Ранее, в 2008 году, он сознался, что заставлял девушек, не достигших совершеннолетия, заниматься проституцией, и провел 18 месяцев в тюрьме после заключения сделки со следствием.

Обвиненный в секс-торговле и педофилии Джеффри Эпштейн дожидался суда в тюрьме на Манхеттене, когда при обыске его недвижимости следствие нашло большое количество документов, свидетельствующих о его связях с самыми влиятельными людьми в США и Великобритании. 10 августа Эпштейна нашли мертвым в его камере, а специалисты сообщили о суициде, хотя многие конспирологи, в том числе Дональд Трамп, высказали предположение, что высокопоставленные бывшие друзья 66-летнего финансиста решили от него избавиться». Тем не менее, записная книжка Эпштейна с контактными данными богатых и знаменитых людей дала следователям основание полагать, что некоторые из них пользовались услугами малолетних «секс-рабынь» миллионера.

Когда о приятельских отношениях известного Виндзора и педофила стало известно общественности, члены лейбористской партии британского парламента призывали подробно расследовать связь принца Эндрю с Джеффри Эпштейном — несколько жертв, работавших на американца, рассказывали, что их принуждали к интимной связи с членом королевской семьи. Несмотря на наличие свидетелей, Букингемский дворец и королева лично продолжают верить в невиновность отца принцесс Беатрис и Евгении и оказывать ему поддержку.

18 августа женщина, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала таблоиду Daily Mail, что 20 лет назад она была в числе тех, кто сопровождал Эпштейна на небольшое мероприятие в Балморал, шотландскую резиденцию королевы. Она вспомнила, что там недолго беседовала с принцем Эндрю и отметила, что он был «очень вежливым» и «учтивым». На тот момент гостье было около 20-ти лет, и она работала моделью.

Собеседница СМИ также отметила, что несколько человек остались ночевать в замке, в котором располагается 52 спальни, а следующий день они провели на обширной территории вокруг частного королевского дома.