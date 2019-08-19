Четыре тонны газа: Меган и Гарри снова улетели в отпуск

Герцогов Сассекских сфотографировали папарацци, когда они выходили из частного самолета в Ницце — семейная чета прилетела на юг Франции вместе со своим трехмесячным сыном Арчи в среду, 14 августа, но информация была опубликована только в понедельник. Меган Маркл и принц Гарри появились во французском аэропорту всего через два дня после возвращения в Великобританию с Ибицы, где семья праздновала день рождения бывшей актрисы и стала объектом всеобщей критики.

Полет на 12-местном самолете коммерческой авиалинии для герцогов стал уже третьим за восемь дней. Судно бизнес-класса предлагает своим клиентам отдельный бар с прохладительными напитками, а компания, которая занимается перевозкой, называет его «вершиной роскоши».

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38-летняя Меган, выходившая из самолета в белой блузке и кремовой шляпе с широкими полями, закрывающими ее лицо от солнца и камер, несла на руках своего сына. Его лицо молодая мать также предпочла прикрыть рукой. Для двухчасового перелета принц Гарри выбрал зеленую майку поло, темно-синюю кепку и солнечные очки.

Эксперты отмечают, что услуги компании должны были обойтись пассажирам более чем в $24 тысячи за один перелет, но до сих пор не известно, кто именно оплатил поездку. Не нужно знать все подробности скандалов с участием герцогини, чтобы понять, что для сохранения репутации Меган нужно перестать тратить столько денег.

Поэтому ей может пойти на пользу то, что авиаперевозчик тесно связан с близким другом принца Гарри Начо Фигуэрасом, знаменитым аргентинским игроком в поло. Так что возможно, что приятель одолжил чете свое транспортное средство.

Свидетели высадки семьи рассказали таблоидам, что Гарри старался не привлекать внимание и постоянно смотрел в землю до тех пор, пока у трапа его вместе с женой и ребенком не посадили в тонированный Mercedes, который увез их на частную виллу.

Когда герцоги отдыхали на испанском острове, они остановились на просторной вилле Vista Alegre, располагающейся на территории закрытого комплекса. По дороге из коттеджа Фрогмор на Ибицу их сопровождали сотрудники британской службы безопасности, а когда родственники Елизаветы II поехали из аэропорта, их охраняли сотрудники испанской службы безопасности.

В прошлый раз британцев возмутило то, что королевские представители отказались называть стоимость каникул герцогов Сассекских и не уточнили, за чей счет отдыхали Маркл и Гарри.

Источник на острове рассказал порталу Mail Online, что младший сын принцессы Дианы и его супруга приземлились на испанском курорте 6 августа в сопровождении нескольких лондонских полицейских. Они добавили, что к группе присоединились пятеро местных охранников. Таблоид The Sun сообщил, что самые дорогие резиденции на юго-западе острова могут стоить до $145 тысяч за неделю. Букингемский дворец заявил, что он не собирается обнародовать детали из-за того, что поездка носила частный характер.

Однако вопрос спонсирования эксклюзивных путешествий первым классом уже не так сильно волнует британскую публику, как влияние подобных поездок на экологию. Эксперты подсчитали, что полеты во Францию и Испанию увеличили углеродный след скандальных Виндзоров более чем на четыре тонны (по статистике, в целом на рядового жителя Великобритании приходится 13 тонн парникового газа в год). Именно поэтому выбор экологических активистов частного самолета как средства для перемещения, особенно для таких коротких путешествий, публика признала лицемерным и эгоистичным.

В интервью для сентябрьского выпуска британского Vogue принц Гарри дал интервью, в котором заявил, что они с Меган не собираются заводить больше двоих детей, потому что их беспокоит влияние популяции на климатические изменения. К тому же на одном из слотов обложки журнала Меган Маркл, приглашенный редактор номера, поместила фотографию шведской школьницы Греты Тунберг, как одной из женщин, меняющих мир. 15-летняя Тунберг прославилась тем, что по пятницам прогуливала школу у здания парламента, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии.