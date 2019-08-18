«Страшная неловкость»: Джонсон не представит невесту королеве

Британские СМИ предупредили: Кэрри Саймондс вот-вот станет «пушечным мясом» для таблоидов. В них пока совсем немного информации о ее жизни с премьер-министром Борисом Джонсоном, но пути назад уже не будет, и ни один намек на скандал не проскользнет мимо прессы.

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Пока что старательные попытки таблоидов взбудоражить общественность личной жизнью Бориса Джонсона ни к чему не приводят. Британцы крайне лояльно отнеслись к тому, что их новый премьер-министр в момент вступления в должность разводится с супругой и уже состоит в новых отношениях — с женщиной, которая на 23 года его младше.

«Личная жизнь Бориса Джонсона никак не характеризует его политическую деятельность. Очень запутанные истории отношений встречаются повсеместно, и совершенно нормально, что даже первые лица страны тоже имеют на это право. Мне очень нравится, что многие британцы думают так же»,

— рассказал «Газете.Ru» выпускник Бирмингемского университета Адам Бретт.

«Надеюсь, наш новый премьер рад, что все-таки решился на развод в очень шаткий для своей карьеры момент и не побоялся представить всей стране женщину, которая сделала его жизнь лучше», — продолжил собеседник издания».

Положительно о бурной личной жизни избранного премьер-министра отзывается не так много британцев, однако совершенно точно большинству до этого нет никакого дела. Согласно опросу, проведенному газетой Daily Express, большинство ее читателей считают, что Джонсон не обязан отвечать на вопросы о своей личной жизни.

«Мир изменился. Женат премьер-министр или нет, может быть, он вообще гей — кому это сейчас интересно», — приводит «Би-би-си» слова политического обозревателя Роба Уотсона.

Как предполагает эксперт, сейчас Кэрри Саймондс, несмотря на свое активное политическое прошлое, будет сторониться публичной политики. Она будет оставаться в тени, потому что ей это выгодно.

Британия действительно сходит с ума. Если 50 лет назад внебрачная связь передовых политиков приводила к их отставке, как это случилось с министром Джоном Профьюмо, то сейчас вольные отношения премьера, кажется, могут смутить только королеву Елизавету.

Сейчас у Саймондс нет никаких формальных протокольных ограничений, и она по своему желанию может сопровождать Бориса Джонсона в ходе государственных визитов — штамп в паспорте для этого не нужен. Их отношений пока что недостаточно только для одного: в статусе любовников они не могут предстать перед Елизаветой II.

«Для визита к королеве нужно быть в известной степени консервативным и старомодным. Надо понимать, что Джонсон формально не разведен со своей бывшей женой, а королева все же еще глава англиканской церкви, которая хоть и разрешает разводы, но не поощряет их уж точно», — объяснил Уотсон.

Вскоре после избрания Борис Джонсон в одиночестве нанес визит Елизавете II, которая провела лето в своем поместье Балморал в Шотландии. По мнению экспертов, совместное появление Джонсона и Саймондс перед королевой стало бы «страшной неловкостью» для всех, — пишет «Би-би-си».

«Определенно, если они сейчас предстанут перед Елизаветой — это будет означать, что совсем уже все в нашей стране встало с ног на голову», — подытожил Уотсон.

Пока что, вопреки ожиданиям СМИ, Кэрри Саймондс действительно решила залечь на дно. Однако британские таблоиды непрерывно держат руку на пульсе в ожидании момента, когда Саймондс заявит о себе. Они предполагают, что это произойдет после того, как она станет законной супругой Бориса Джонсона. Будучи карьеристкой и весьма амбициозной женщиной по своей натуре, она, по мнению британской прессы, сможет оказывать некое давление на избранного премьер-министра и влиять на его политические решения.

Некоторые эксперты, вопреки прогнозам Роба Уотсона, предполагают, что Саймондс не собирается ограничиваться сопровождением Джонсона на светских ужинах и благотворительных мероприятиях. По их мнению, она вполне может стать его главным советником и правой рукой. Тем более, что близкие к паре источники уже давно разболтали, что Джонсон просто «очарован» своей новой девушкой. Как писали в Spectator, Кэрри — большая слабость нового премьера и главная причина, по которой «выглядит худее и элегантнее, чем раньше в течение многих лет».