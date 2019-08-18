Тишина и тролли: зачем россияне едут в Исландию

Исландия становится все более популярным туристическим направлением для российских путешественников. Авиакомпании стали продавать больше авиабилетов в Рейкьявик, появились прямые рейсы из Москвы. Россияне закрывают глаза на высокую стоимость продуктов, аренды жилья, проката автомобилей, и один за другим отправляются исследовать просторы самой северной европейской страны.

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По данным сервиса для организации путешествий OneTwoTrip, еще в 2018 году россияне купили на 10 процентов меньше авиабилетов до Рейкьявика, чем в 2017-м. Однако за последний год количество заказов резко выросло почти в 2 раза, на 95 процентов.

Все дело в уникальности. В Исландии есть то, чего не найти ни в одной другой точке мира в такой доступности для туристов. Чтобы посмотреть на гейзеры и вулканы, не нужно арендовывать вертолет или отправляться в недельный поход. Достаточно одеться потеплее и купить экскурсионный билет. В Исландии есть, на что посмотреть, поэтому придется хорошо подумать, чтобы определиться с подходящими маршрутами.

Но можно действовать еще проще: отечественные туристические компании давно продают готовые тур-пакеты в страну гейзеров.

Однако, чтобы самостоятельно посмотреть на фьорды, добраться до знаменитых вулканических пляжей и голубых лагун, придется брать в аренду внедорожник, что в этих краях удовольствие не из бюджетных. Один бензин здесь стоит 220 крон за литр (примерно 110 рублей). Впрочем, слово «бюджетный» в Исландии можно мало к чему отнести, поскольку остров очень зависим от импорта.

Согласно данным Eurostat, в настоящее время Исландия является самой дорогой с точки зрения туризма страной в Европе. Потребительские цены на острове в среднем на 56 процентов выше цен в других европейских государствах. Исландия с большим отрывом (в 52 процента) обошла Швейцарию, которую мы привыкли считать самой дорогой для туристов. Примечательно, что в десятку государств с самыми высокими ценами вошли все страны Северной Европы (Норвегия, Дания, Финляндия и Швеция), а также Ирландия, Великобритания, Нидерланды и Люксембург.

Как утверждают корреспонденты Daily Mail, самая простая пицца в местном кафе будет стоить 2,4 тыс. крон (почти 1300 рублей), а цены на бокал вина стартуют от 1400 крон (около 750 рублей). Теперь можете представить, во сколько может обойтись полноценный ужин на две персоны.

Впрочем, самим исландцами эти цены не так уж и страшны. Средняя зарплата местного жителя составляет 600 тыс. крон: это более 300 тыс. рублей. Поэтому для них цены на острове не кажутся такими высокими, какими их видят туристы.

На фоне уникальных пейзажей высокие цены все равно начинают казаться лишь маленькой неприятностью. Еще одна причина, почему туристы готовы столько платить за отдых в Исландии — тишина и спокойствие. Скандинавский уют в этой точке достигает своего предела, потому что население страны составляет всего 350 тыс. человек. Даже в Рейкьявике нужно будет очень постараться, чтобы попасть где-то в очередь. Как рассказывают туристы, иногда на протяжении десятков километров пути по дороге можно встречать одних овец.

При этом назвать Исландию большой деревней язык вряд ли у кого-то повернется. Здесь очень развита туристическая инфраструктура: современные кемпинги в живописных местах, рестораны высокой кухни, идеальные дороги. Кроме того, в этом году Исландия заняла первое место в рейтинге самых безопасных стран мира по версии журнала Global Finance.

Исландцы очень трепетно относятся к своей земле и из-за этого могут показаться немного чудными. Они без шуток верят в эльфов, троллей и прочих сказочных существ из своих мифов, поэтому по всему острову можно встретить музеи колдовства и магии.

Также жителей острова описывают как очень закрытых и пассивных, поэтому Исландия может не подойти любителям проводить вечера в шумных компаниях. В качестве развлечений здесь предпочитают созерцать местные пейзажи, ходить на выставки и в музеи. Жизнь исландцев легко может показаться скучной и однообразной, поэтому отдых на острове не очень подойдет активным и общительным персонам.

Некоторые туристы жалуются на языковой барьер, поскольку не все местные жители хорошо говорят по-английски. Также здесь нет железных дорог и передвигаться по острову можно исключительно на автобусах или автомобилях, что представляет собой не очень приятную особенность для людей, страдающих от укачивания. Однако самая большая проблема здесь — высокая сейсмическая активность вулканов. Они довольно опасны, поскольку в случае извержения пострадают не только люди на острове, но и в близлежащих государствах.

Но даже такой скучный спектр вариантов времяпрепровождения не отталкивает путешественников, которые продолжают сотнями тысяч прилетать на остров. В связи с этим власти начинают вводить программы по ограничению количества туристов. В этом, отчасти, виноваты тролли и культовый сериал «Игра престолов», съемки которого проходили в местных просторах. После того, как съемочные локации предали огласке, заинтересованные путешественники со всего мира хлынули увидеть вживую пейзажи из сериала.