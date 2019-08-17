Протертый диван и орудие пыток: худшие наряды недели

Натали Моралес

what the actual f pic.twitter.com/aMYyv0PSsx — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) August 17, 2019

Американская актриса пришла на премьеру фильма производства сервиса Amazon в платье, которое из-за своего насыщенного красного цвета, фасона и обилия драпировки напоминало скорее о традиционном оформлении ресторана китайской кухни, чем о дизайнерском наряде с замыслом, никак не связанным с опцией доставки еды на дом. И если центральную часть ее платья как будто скопировали с бумажного фонарика, неизвестное происхождение остальных частей предмета одежды тоже не добавляло уверенности в том, что Моралес успела посмотреть в зеркало перед тем, как выйти из дома.

Перегруженное деталями (помимо фрагментов оригами там предусмотрен еще и широкий красный пояс) платье обладало полупрозрачными рукавами и юбкой, которая выглядела так, будто девушка только что стала жертвой нападения. Из-за текстуры невесомой красной ткани с некоторых ракурсов было непонятно, соединен ли плотный нижний подол с верхним. Если постараться описать наряд Натали более лаконично, то, скорее всего, мы бы сказали, что это головоломка, которую абсолютно не хочется решать.

Приянка Чопра

hate these plastic shoes like pic.twitter.com/M58AAPc2gY — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) August 17, 2019

Модель, актриса и активистка крайне редко промахивается с летними образами — чаще всего в жаркую погоду, когда жена Ника Джонаса ходит в магазины или кафе вместе с друзьями в сарафанах и открытых туфлях на низком каблуке. Однако на этой неделе среди беспроигрышных вариантов появился этот образ на базе костюма Victoria Beckham.

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Вопросов к белому жакету авторства бывшей Spice Girl Виктории Бекхэм не возникло, но стилистическое сочетание с абсолютно прозрачной черной майкой казалось уникально непрактичным. С расстегнутым жакетом существенно росла вероятность того, что мероприятие в Лос-Анджелесе, связанное с индустрией красоты, могло превратиться в конфузную для бывшей болливудской звезды ситуацию. К тому же, в дополнение к опасности показать фотографам голую грудь, ее явно должны были беспокоить брюки, выглядевшие на несколько размеров больше. Но и это еще не все, потому что

стоило только опустить взгляд ниже безразмерных белых штанин и даже преодолеть черные шелковые банты, чтобы увидеть то, что могли изобрести только две организации — дознаватель во времена охоты на ведьм и компания Yeezy. Орудие пыток — пластиковые прозрачные туфли, не оставляющие у незнакомых людей сомнений в том, с какой интенсивностью потеют ваши ноги в замкнутой среде, с момента их появления на свет вызывают отторжение у здравомыслящих людей.

К счастью для маркетологов Yeezy и всех, кто вдохновился этой идеей, людей, которые хотят быть похожими на Ким Кардашьян, впервые представившей это на своих ногах, все еще достаточно.

Ким Кардашьян-Уэст

На этой неделе предпринимательница, которая будет сдавать экзамены на диплом адвоката, отметила 146 млн подписчиков у себя в инстаграме. Иронично, что примерно в это время портал Hypebeast опубликовал данные о количестве накрученных подписок в соцсетях знаменитостей — у Ким вышло 44% неживой аудитории, что не может быть хорошо для звезды, периодически зарабатывающей сотни тысяч на рекламе в соцсетях.

Однако чтобы отметить новый миллион мать троих детей выложила фотографию в платье, как будто созданного из обивки протертого дивана в вашей окружной библиотеке. Дизайн и ткань также мог бы быть позаимствован у пледа, в который заворачиваются дети, чтобы сделать вид, что у них есть «взрослая» одежда.

Зендая

your local paedo outfit pic.twitter.com/fKpODOZX9V — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) August 17, 2019

Если выбирать событие этой недели с наибольшей концентрацией плохо одетых знаменитостей и «кумиров молодежи», места лучше Teen Choice Awards в Лос-Анджелесе не найти. Ежегодная премия для подростков, на которой вместо золотых статуэток — доски для серфинга, практически обязана стать эпицентром не сработавших стилистических решений. Такая судьба постигла Зендаю, которая только завоевала новую аудиторию благодаря громкому успеху сериала «Эйфория», где 22-летняя бывшая звезда Disney сыграла главную роль.

Несмотря на то, что популярная актриса предпочла французский бренд Jacquemus, с выбранным образом она могла сэкономить и приобрести все то же самое в магазинах масс-маркета. Ее рубашка и шорты — то, в чем человечество привыкло выходить в магазин рядом с домом, а не позировать на красной дорожке и давать автографы кричащим мальчикам и девочкам.

Тейлор Свифт

finally they took a pic with Taylor and THE SHADE. DID YOU GET IT? pic.twitter.com/x2WNR5bRX5 — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) August 17, 2019

Даже самые преданные фанаты Тейлор Свифт уже не могут делать вид, что со стилем 29-летней певицы все в порядке. На церемонии вручения наград Teen Choice исполнительница решила присоединиться к многим звездам, любящим классический Versace. Наш единственный вопрос — насколько американская звезда насолила Донателле Версаче, что из всего широкого спектра по-настоящему хороших моделей легендарные итальянцы прислали Тейлор этот разноцветный ансамбль, больше подходящий аниматору на детском празднике.

При этом принт по необъяснимым причинам делает Свифт визуально старше своих лет, да и «плечи» в пиджаке не добавляют ей девичьей грации. У подобных костюмов определенно есть потребитель в лице стереотипного пожилого туриста в Лас-Вегасе.