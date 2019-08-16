Проиграла Кейт Миддлтон: Меган Маркл теряет любовь британцев

Британский государственный портал YouGov провел опрос среди жителей Великобритании, чтобы составить рейтинг самых популярных членов королевской семьи. Результаты опубликовал таблоид Daily Mail.

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Исследование портала проводилось на протяжении года, с июня 2018-го по июнь 2019-го. В нем приняли участие около девяти тысяч британцев. Если исследователи не ошиблись в расчетах, то получившаяся картина способна расстроить некоторых членов семьи.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл оказалась только на шестой позиции в рейтинге, набрав 49 процентов голосов. Ее немного опередили герцогиня Кембриджская Кэтрин и супруг королевы принц Филлип, занявшие четвертое и пятое места с показателями в 64 и 54 процента. Отчетливо видно, что за прошедший год герцогиня Сассекская потеряла множество поклонников: в предыдущем опросе популярной ее сочли 55 процентов проголосовавших.

Первое место в списке по праву заняла королева Елизавета. Свои голоса ей отдали 72 процента опрошенных британцев. За ней с очень небольшим отрывом последовали ее внуки, принц Гарри (71%) и принц Уильям (69%), оказавшись на второй и третьей строчках. Лидирующая позиция рейтинга однозначно порадует администрацию Букингемского дворца — согласно неписаному правилу семьи, монарх всегда должен быть звездой «шоу», даже если ему 93 года и он не участвует ни в парусных регатах (как Кейт), ни в производстве глянцевого журнала (как Меган). При любых условиях и курсирующих скандалах с участием родственников Елизаветы II субординация должна оставаться ключевым фактором их популярности.

Исходя из соотношения отрицательных и положительных голосов, герцог Сассексский продолжает оставаться фаворитом британцев: только 9 процентов опрошенных выразили о нем негативное мнение. Чего нельзя сказать о его супруге — к Меган Маркл плохо относятся минимум 16 процентов британцев. В последнем сложно винить саму герцогиню — во многом это заслуга таблоидов, говорящих о ее зацикленности на себе, дружбе с голливудскими звездами и любви к роскоши, которую уже больше года спонсируют британские налогоплательщики.

После рождения их ребенка Арчи чета герцогов вызывает всеобщее недовольство отказом ставить трехмесячного ребенка в центр внимания — закрытые крестины мальчика стали предметом для бурных обсуждений в мировой прессе.

С одной стороны встали те, кто утверждал, что церковное таинство нельзя выставлять на всеобщее обозрение, а с другой — люди, которые были уверены в том, что если Меган и Гарри живут на деньги британцев, в круг их служебных обязанностей должна входить демонстрация семейных мероприятий. Королевские эксперты считают, что младший сын принцессы Дианы, занимающийся благотворительной инициативой, направленной на освещение психических заболеваний, не может требовать, чтобы его наследника оставили в покое — он попросту родился не в той семье или не в то время. Теперь монархи не могут позволить себе полноценную частную жизнь, и чем скорее американка смирится с этой мыслью, тем скорее улучшится ее положение в глазах нации.

Для будущего короля, принца Чарльза, показатели не самые утешительные — свои симпатии ему выразили только 48 процентов жителей Великобритании. Сложно сказать, за что он мог стать чьим-то любимчиком, но одних официальных визитов заграницу для нежных чувств его будущих подданных явно недостаточно.

Однако меньше всего хорошего участники опроса сказали о семье герцога Йоркского. Принц Эндрю вместе с принцессами Беатрис и Евгенией заняли последние места в рейтинге, набрав 21, 24 и 25 процентов голосов соответственно. Можно предположить, что если бы опрос проводили сейчас, младший сын королевы бы стал самым нелюбимым Виндзором в Великобритании. Доказательства его связи с несовершеннолетними девушками и дружбы с обвиненным в педофилии финансистом Джеффри Эпштейном требуют найти несколько членов парламента от лейбористской партии.