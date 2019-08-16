Ни трона, ни денег: почему Елизавета II не платит внучкам

Дочери Сары Фергюсон и принца Эндрю Беатрис и Евгения — не самые дальние родственницы Елизаветы II. Они занимают девятое и десятое места в очереди на британский престол как наследницы младшего сына королевы. Однако, как известно, дочери герцога Йоркского, не получают выплат от британских налогоплательщиков. Впрочем, королевские эксперты считают, что принцессы на самом деле не заслуживают средств из королевской казны.

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Принцессы Йоркские получили по престижному титулу, и на этом, помимо возможности выйти замуж в Виндзорском замке, их привилегии закончились. Девушки самостоятельно зарабатывают себе на жизнь и не имеют права на средства, которые получают более высокопоставленные члены королевской семьи от Елизаветы II.

«Абсолютно верно, что сестры не обеспечиваются королевством. Своим титулом они привлекают внимание, особенно когда отдыхают, но на саму королевскую семью не работают и принимают мало участия в публичных мероприятиях», — подтвердил королевский эксперт Ричард Фитцвильямс.

Беатрис и Евгения могут сопровождать свою бабушку Елизавету II на пасхальную церковную службу в Виндзорском замке или приехать на скачки в Аскот, но они делают это исключительно по своему усмотрению и не получают деньги за посещение общественных мероприятий. Такие визиты не считаются общественно-обязательными, поэтому, в отличие от своих двоюродных братьев, принца Уильяма и принца Гарри, принцессам не положено пособие из Тайного кошелька.

Тайный кошелек — это частный доход королевы, полученный от ее владений, в основном от герцогства Ланкастер. В период с 2018 по 2019 год его чистая прибыль составила около £21,7 млн (свыше 5,2 млрд рублей).

Королева имеет право тратить эти деньги по своему усмотрению. Поэтому Елизавета II использует большую часть для покрытия расходов других членов Британской королевской семьи на официальных мероприятиях.

Тем временем принцессам Йоркским приходится обеспечивать себя самостоятельно. Беатрис занимает должность вице-президента по вопросам партнерства и стратегии в нью-йоркской компании, занимающейся программным обеспечением, и большую часть своего времени проводит в США, где также оказывает услуги независимого бизнес-консультанта.

Принцесса Евгения работает помощником директора в лондонском филиале швейцарской художественной галереи и занимает эту должность с 2015 года. Эксперт убежден, что в этом плане все должно оставаться так, как есть.

«Нет никаких причин, по которым Евгения должна получать пособие. Она преуспевает в художественной галерее Hauser&Wirth и счастлива в браке», — уверяет Фитцуильямс.

Эксперт добавил, что считает «превосходным» то, что при своей занятости принцессы могут позволить себе заниматься благотворительностью. Евгения помогает двум организациям: одна из них доставляет пресную воду обездоленным; а другая помогает восстанавливать и защищать экосистему мировых океанов. Принцесса Беатрис в основном оказывает поддержку бедным и больным детям: в 2002 году она даже приезжала в Россию, где встретилась с ВИЧ-инфицированными детьми.

В то же время быть несколько оторванными от королевства на самом деле выгодно и самим принцессам. Во-первых, они в состоянии самостоятельно выбирать дело своей жизни. В интервью Harper's Bazaar, приуроченному к ее свадьбе с менеджером бренда текилы Джеком Бруксбенком, принцесса Евгения заявила, что без ума от своей работы, поскольку она интересуется искусством с самого детства.

«Я знала, что точно не буду художником, но я была уверена, что эта индустрия для меня. Мне нравится делиться своей страстью к искусству с людьми», — призналась Евгения.

Кроме того, принцессам не требуется разрешение королевы для вступления в брак. В прошлом году Евгения Йоркская вышла замуж за своего многолетнего бойфренда в часовне Святого Георгия. А в этом году все уже с нетерпением ждут, когда старшая дочь герцога Йоркского Беатрис объявит о помолвке со своим новым возлюбленным, итальянским миллионером Эдоардо Мапелли Моцци. Примечательно, что их роман завязался после знакомства на свадьбе ее сестры.