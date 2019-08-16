Больше не секрет: на кого похож сын Меган Маркл

Инсайдер из окружения королевской семьи рассказал о цвете волос наследника принца Гарри. Вопреки подозрениям некоторых изданий и экспертов, которые предполагали, что Арчи Харрисон унаследует гены своей матери, ребенок герцогов Сассекских перенял многое от отца, в том числе и его рыжие волосы. Меган Маркл родила своего первенца в Портлендском госпитале в Лондоне 6 мая в 5:26.

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По словам источника, трехмесячный мальчик уже обладает «пучками рыжеватых волос». Помимо прочего, неназванный источник подчеркнул в разговоре с порталом People, что у сына герцогов «прелестные, пухлые маленькие ноги» и сам он «счастливый» и «по-настоящему очаровательный» ребенок.

Спекуляции о цвете волос, который унаследует Арчи, начались с его первого публичного появления — ребенка показали представителям представителям мировой прессы через два дня после его рождения, но в тот момент его голову закрывала легкая шапка. Позднее создалось впечатление, что Меган Маркл, которая, по информации таблоидов, самостоятельно ведет социальные сети герцогов Сассекских, решила создать интригу вокруг цвета волос своего сына.

16 июня в поздравительном посте на День отца в их аккаунте в инстаграме Sussex Royal появилась первая фотография лица мальчика, который лежал на руках у своего отца и держался за его палец. Снимок с подписью «Желаем особенного первого Дня отца герцогу Сассекскому» собрал почти 2,5 млн лайков в инстаграме, но он был сделан в режиме сепии — общий серо-желтый фильтр не облегчал задачу тем, кто надеялся увидеть больше.

В День матери, который в Великобритании, США, Канаде и Австралии (а также в ряде других стран) отмечают 12 мая, герцоги показали только пятки новорожденного, который был укутан в теплый плед и положил ноги на ладонь своей матери. Хоть фотография и была выполнена в цвете, подробностей внешности ребенка, кроме того, что у него по пять пальцев на каждой ноге, она не предоставила.

6 июля состоялись широко обсуждаемые крестины Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора, которые возмутили королевских экспертов и многих налогоплательщиков — церковное таинство, которое провел архиепископ Кентерберийский в Виндзорском замке, было скрыто от глаз публики. Как правило, в последние годы все высокопоставленные Виндзоры стараются разделить свой семейный опыт с британской публикой, потому что, по сути, именно от доходов с красивой картинки они и живут. Однако Меган и Гарри рискнули вызвать народное негодование крестинами в частной часовне королевы на скрытой от посторонних глаз территории.

До сих пор точно неизвестно, кто стал крестными родителями мальчика — на общей фотографии, выложенной после мероприятия, не было ни одного из приглашенных американских друзей Маркл.

На фото присутствовали только члены королевской семьи, а также мать Меган Дориа Рагланд и сестры принцессы Дианы. На этот раз Арчи, которого одели в традиционное кружевное крестильное платье, был без головного убора, и поклонники супружеской пары с большой уверенностью сказали, что у мальчика глаза его матери, а волосы — от отца.

Когда пара, переехавшая в коттедж Фрогмор в Виндзоре в апреле, дала свое первое интервью о родившемся ребенке, супруги признались, что они еще сами не поняли, кого из них больше напоминает новорожденный. Меган заявила: «Мы все еще пытается это понять». Гарри добавил: «Все говорят, что дети сильно меняются на протяжении двух недель. На самом деле, мы будем следить за изменениями весь следующий месяц».

15 августа СМИ узнали, что в начале августа Арчи впервые летал на самолете, когда родители взяли его с собой в небольшой отпуск на Ибицу, чтобы отметить 38-й день рождения Маркл. Согласно информации местных новостных порталов, семья отправилась на роскошный курорт на один из Балеарских островов на частном самолете фирмы, которую называют «такси для миллиардеров». Поклонники борцов за экологию уличили их в лицемерии за использование частного авиаперевозчика, наносящего огромный вред окружающей среде.