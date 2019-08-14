Лечить дороже: в кафе Черногории запретили курить

В Черногории запретили курить в общественных местах – с 14 августа 2019 года в стране вступил в действие закон о запрете употребления табачных изделий. С сегодняшнего дня в публичных заведениях, за исключением казино, курение будет караться штрафом в размере 20 тыс. евро – об этом заявил министр здравоохранения Кенан Храпович: закон изгоняет табачный дым отовсюду, где подают еду и напитки.

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Также уточняется, что отныне черногорцам запрещено курить возле административных зданий и образовательных, культурных и медицинских учреждений, на территориях, где проводятся мероприятия спортивного или развлекательного характера, где продаются, производятся или хранятся продукты питания. В местах, где проводятся собрания, закуривать тоже нельзя.

Это не значит, что курильщикам отныне совсем негде будет затянуться сигаретой – для них предложено организовать специальные курительные комнаты, характеристики которых отдельно прописаны – это должны быть хорошо проветриваемые изолированные помещения, из которых дым не будет попадать наружу.

Как будет действовать закон в одной из самых курящих стран Европы, пока не совсем ясно: до сих пор в Черногории курили не только в кафе, барах и ресторанах, но даже в поездах.

Путешественник, покупавший билет в сидячий вагон на поезд, идущий из сербского Белграда в черногорский Бар, преодолевал около 11 часов езды в сигаретном дыму — курильщики не выходили даже в тамбур, а курили прямо в вагоне.

В барах Подгорицы к двум часам ночи было нечем дышать: жители черногорской столицы, привольно расположившись за столиками, тянули одну сигарету за другой. Сегодня, в первый день введения закона в действие, в ресторанах и кафе, по крайней мере, прибрежных – ничего не изменилось. Как рассказала «Газете.Ru» россиянка, живущая в Черногории, «закон опять не исполняется».

Слово «опять» россиянка произнесла потому, что запрет на курение в общественных местах в Черногории существовал и ранее – но ему никто не следовал. Еще 15 лет назад, в 2004 году, правительство Черногории, вдохновившись примером других стран Западной Европы, запретило курение в общественных местах, продажу сигарет несовершеннолетним, рекламу сигарет и демонстрацию курящих людей по телевидению. Тогда, по данным «Би-би-си», Сербия и Черногория, не отделившиеся еще друг от друга, занимали третье место в Европе по числу курильщиков – опережали их только Турция и Греция.

Запрет 2004 года никакого действия на жителей страны не возымел — они продолжили курить в общественных заведениях, барах и автобусах. Однако нынешние меры выглядят более жесткими, по сравнению с предыдущими. Министр здравоохранения Черногории Кенан Храпович в своем заявлении для прессы отдельно упомянул, что новый закон принят на смену старом, не давшему ожидаемых результатов – и теперь заведения не смогут просто платить за то, чтобы их посетители могли курить в помещении.

Глава черногорского минздрава ранее объяснил причины, по которой ведомство выступило с инициативой ужесточить действие закона. Дело в том, что по данным на 2015 год, 400 человек ежегодно получают диагноз «рак легких» — а на лечение только одного пациента уходит 70 тыс. евро.

Сегодня в Европе одной из самых либеральных в отношении курильщиков стран остается Австрия: долгое время здесь не вступал в силу закон, полностью запрещающий курение в барах и ресторанах.

Дело в том, что запрет откладывало правительство Себастьяна Курца, что весьма раздражало борцов за здоровый образ жизни, в то время как туристы поражались, насколько вольготно себя чувствуют курильщики в барах и ночных заведениях Вены.

Однако скоро этому придет конец: после того, как в результате разразившегося в мае правительственного кризиса Себастьян Курц ушел в отставку, сторонники запрета на курение в общественных местах подняли голову — с 1 ноября 2019 года в заведениях Вены и других австрийских городов курить уже будет запрещено. Теперь борцы за здоровый образ жизни ликуют, а предприниматели смотрят на свое будущее с пессимизмом – они ожидают, что запрет окажет негативное влияние на туристическую индустрию Австрии.