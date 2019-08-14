Взяли покрупнее: в чем хитрость рекламы Calvin Klein

Американская певица Бетт Дитто попробовала себя в качестве модели категории плюс-сайз: Дитто снялась в рекламе новой коллекции нижнего белья Calvin Klein.

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Помимо Бетт Дитто, в рекламной кампании бренда серии #MYCALVINS IRL приняли участие модели Белла Хадид и Наоми Кэмпбелл, диджей Diplo, игрок в американский футбол Оделл Бекхэм и актер Джейкоб Элорди. Благодаря известным лицам, атмосферный видеоролик, в котором знаменитости снялись в белье Calvin Klein, уже стал вирусным. По словам автора короткометражного фильма, Бардии Зейнали, в своей работе он использовал мысли самих звезд, которые рассказали, что им кажется сексуальным. К слову, в ролике они занимаются совершенно обычными делами — смотрят телевизор, едят, занимаются спортом и отдыхают.

В рамках кампании бренд выпустил серию снимков, выполненных фотографом Дэниелом Джексоном. На своих фотографиях Дитто продемонстрировала черный кружевной бюстгальтер, позируя на диване. По замыслу американского лейбла, глядя на рекламные снимки, мы должны увидеть, что сексуальность может выглядеть по-разному и каждому человеку должно быть комфортно в своем теле.

Судя по всему, бренд решил попробовать повторить успех предыдущей кампании #MYCALVINS: в ней тоже снялись множество знаменитостей, среди которых затерялась одна персона размера плюс-сайз. Тогда в ролике были замечены Кендалл Дженнер, Белла Хадид, Шон Мендес, Билли Айлиш, A$AP Rocky и прочие знаменитости. Всего вышло два ролика: один под названием «Я говорю свою правду в #MYCALVINS», а другой — более развлекательный и музыкальный, под песню True Faith. В кампании также приняла участие кубинская рэп-исполнительница Чика, переквалифицировавшаяся в плюс-сайз модель. Позже певица написала о новом опыте в своем блоге, назвав проделанную работу очень значимой.

«Я слышу о «продаваемой внешности» и ее критериях постоянно. Многие говорили мне, что я никогда не смогу участвовать в подобных фотосессиях, чувствуя себя комфортно. Но это не главное. Нет другого тебя, в какое тело ты бы ни был помещен. Спасибо, Calvin Klein, это начало», — написала Чика.

Calvin Klein одними из первых начали снимать плюс-сайз моделей в своих рекламных кампаниях, однако не всегда у них это получалось удачно. В 2014 году их попытка поэкспериментировать обернулась неприятным скандалом. Среди всех участниц рекламной команды одну из девушек, не особо выделяющуюся размером, в журналах обозначили как модель размера «плюс».

Та самая девушка — Мила Далбезио — обладательница 10 размера (это американский аналог русского 44-го), в то время как моделями плюс-сайз считаются женщины от 14-го. Позже она призналась, что, работая в индустрии моды, всегда чувствовала себя неловко из-за этих цифр, но в категорию плюс-сайз ее еще не заносили. «Я не самая большая девушка на рынке, но я определенно больше, чем все девушки, с которыми когда-либо работали [Calvin Klein], так что это действительно пугает», — призналась Далбезио.

Надо сказать, что сам бренд не назвал Милу Далбезио моделью плюс-сайз — это сделал журнал Elle, когда написал в твиттере о рекламной съемке Calvin Klein. Тогда пользователи соцсети и разгневались.

The newest plus-size modeling star on why her body isn't a trend: http://t.co/TimRHJUvR9 pic.twitter.com/1VhzcSzTDq — ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) 7 ноября 2014 г.

«Если это плюс-сайз, то как должен выглядеть нормальный размер?», — задался вопросом один из комментаторов.

Двумя годами позже британская актриса Кэтрин Тилдсли и вовсе обвинила Calvin Klein в том, что они провоцируют развитие нервных пищевых расстройств у молодых женщин. «Скажите мне, что это шутка. Размер «плюс»?! Поздравляю, вы навязали пищевые расстройства и комплексы новому поколению», — написала она в твиттере. Вероятно, британская актриса не знала, что на тот момент, когда она выражала свое возмущение, противоречивой рекламной кампании исполнилось два года.

Представители бренда объяснили в интервью New York Times, что всего лишь хотели удовлетворить потребности разных женщин. «Эти изображения предназначены для того, чтобы показать, что наша новая линейка более разнообразна и доступна в нескольких фасонах в широком ассортименте размеров», — заявили в Calvin Klein.

Сама модель обижаться не стала и защитила идею бренда, рассказав об этом в эфире ток-шоу: «Я думаю, что Calvin Klein сделали что-то действительно революционное — они сделали эту кампанию, как некоторые скажут, с моделью нормального размера», — заявила Далбезио.

По признанию модели, она надеялась, что эта кампания Calvin Klein станет началом перемен в индустрии моды, где в будущем перед моделями всех форм и размеров откроется больше возможностей.

То, что последние несколько лет Calvin Klein приглашают на рекламные фотосессии моделей размера «плюс», выглядит выходом из зоны комфорта для бренда, который в начале 90-х обрел популярность благодаря плакатам с Кейт Мосс. После того, как американский модный дом популяризировал образ субтильной британской модели, в моду надолго вошла андрогинность. На протяжении многих лет Calvin Klein обвиняли в том, что они вызывают у девушек комплексы — далеко не все обладают таким же хрупким телосложением, как Кейт Мосс. Однако теперь бренд впал в другую крайность: вместо слишком худой модели его белье представляет весьма упитанная певица.

В 2011 году Келвин Кляйн пытался объяснить, почему выбрал лицом дома Кейт Мосс. «Причина, по которой я взял Кейт и группу других женщин, которых называют «тощими», в том, что тогда многие ставили себе грудные импланты и делали что-то со своими ягодицами, — рассказал дизайнер Women's WEar Daily. — Мне хотелось найти кого-то, кто выглядит естественным, всегда худым. Я искал противоположности гламурному образу, который был до Кейт».

Сегодня бренд, совершивший когда-то революцию в модельном бизнесе, из-за которой постепенно сошли на нет карьеры таких супермоделей 90-х, как Стефани Сеймур и Эль Макферсон, не пытается плыть против течения. Приглашать на съемки моделей размера «плюс» — необходимо для репутации, если вы не хотите быть обвиненными в дискриминации и пренебрежением принципов бодипозитива. По той же причине в соцсетях не появилось волны критических замечаний в адрес фигуры Бетт Дитто: в наши дни естественность означает большой размер.