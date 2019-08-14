«Не моя проблема»: Джиджи Хадид поссорилась с фанатами

Джиджи Хадид дала своим подписчикам совет по выбору направления для отдыха, но они его не оценили. Супермодель рекомендовала поклонникам в инстаграме быть осторожнее на популярном греческом курортном острове Миконос, после того, как ее виллу, где она отдыхала вместе с семьей и друзьями, ограбили. Она написала:

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«Не давайте инстаграму себя одурачить. Нас ограбили. Сюда больше не вернусь, лол. Не рекомендую. Тратьте свои деньги в другом месте».

Запись была опубликована во втором аккаунте Хадид в инстаграме, где она выкладывает снимки, сделанные на пленочный фотоаппарат (там 90,6 тыс. подписчиков), поэтому записи понадобилось несколько дней, чтобы вызвать полномасштабный гнев ее подписчиков. Тем временем, источники таблоида TMZ подтвердили, вилла Хадид была ограблена, пока знаменитости не было дома.

Комментаторов возмутил негативный отзыв популярной модели об одном из самых популярных курортов Греции — они ясно дали понять, что она не может судить обо всем острове только по своему неприятному опыту. «А Ким Кардашьян ограбили в Париже, она сказала: «Не ездите в Париж»? Нет. Потому что она выше этого!», — уколол один из подписчиков. Он подчеркнул, что «этот маленький прекрасный остров был поглощен ожиданиями избалованных туристов». «Как вам не стыдно!», — резюмировал он.

Желание сохранить свое имущество можно назвать признаком избалованности, а приводить в пример Ким Кардашьян-Уэст, которая несколько недель не могла прийти в себя после пережитого шока, возмущенному подписчику было необязательно. Однако некоторые критики предположили, что после того, как влиятельная персона высказалась об отдыхе в Греции, на Миконосе может даже упасть поток туристов, по крайней мере из США.

Кто-то поспешил напомнить одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире, что из Греции, куда она «больше никогда не вернется», она уехала к себе на родину, где ежедневно грабят и убивают сотни человек.

В ночь на 14 августа 24-летняя модель решила прокомментировать свой противоречивый пост, которому к тому моменту исполнилось уже пять дней. Она решила объяснить, что именно имела в виду. «Давайте я все проясню для тех, кто считает, что я не заслуживаю права на мнение о своем опыте и не могу предупредить об этом людей — наш дом ограбили вместе с более чем 30 другими в ту ночь, некоторым угрожали пистолетом», — подчеркнула Хадид. Она пожаловалась, что не могла связаться с полицейскими, поэтому контакты представителей власти Джиджи помог достать нанятый ей местный телохранитель.

Джиджи Хадид напомнила, что у большинства людей, приезжающих на остров, нет возможности нанять личную охрану, а это значит, что если они окажутся в подобной ситуации, помочь им будет некому — когда полицейский участок не работает, правоохранительные органы не способны оказать помощь. При этом супермодель сразу уточнила, что говорила исключительно про этот остров и не бралась утверждать за всю остальную страну. Тем не менее, как это часто бывает, многие продолжали говорить, что своими заявлениями супермодель оскорбляет граждан Греции.

Многие люди начали издеваться над девушкой, которая продолжила выкладывать фотографии с самой виллы и с курорта — они сочли, что опыт оказался не таким уж и травматичным, если она смогла продолжить делиться памятными кадрами и собирать лайки. В ответ на это Джиджи Хадид написала что людям не предоставляют информацию перед тем, как они едут в отпуск, — а по официальной информации греческой полиции, серьезные кражи и грабежи составляют 30% всех преступлений в стране.

Джиджи завершила обращение в несвойственной современным публичным людям манере: «Это мое мнение, основанное на реальных событиях, и если вас это не устраивает, это не мои проблемы. И напоследок — я пашу как лошадь и никогда не устраиваю подобные поездки только для себя и своих друзей, так что если я хочу выставлять снимки из путешествия после того, как меня ограбили, я буду это делать», — резюмировала она.