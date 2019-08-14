Переполох в опере: Пласидо Доминго устроят проверку

Опера Лос-Анджелеса проверит обоснованность обвинений в сексуальных домогательствах в адрес своего 78-летнего директора – знаменитого тенора Пласидо Доминго. Об этом администрация заявила во вторник, 13 августа, в твиттере театра. «Мы верим в то, что со всеми нашими сотрудниками и артистами следует обращаться с уважением, им требуется чувствовать себя защищенными и находящимися в безопасности во время работы. В Лос-Анджелесской опере действует надежная кадровая политика. Опера в соответствии с этой политикой привлечет сторонних консультантов для расследования обвинений в адрес Пласидо Доминго», — говорится в заявлении театра.

Пресс-служба добавила, что знаменитый тенор вот уже 30 лет занимает важное место в мире искусств в Лос-Анджелесе, однако в оперном театре города, разумеется, заботятся о том, чтобы артисты и сотрудники чувствовали себя комфортно.

Реклама

Инициировать проверку оперный театр Лос-Анджелеса был вынужден после того, как девять женщин – восемь певиц и одна танцовщица – заявили, что с конца 80-х в разное время подвергались сексуальным домогательствам со стороны Пласидо Доминго. Об этом они рассказали агентству AP – несколько женщин признались, что великий тенор приставал к ним с поцелуями, а одна вспомнила, как тот залез рукой к ней под юбку. Кроме того, еще шесть женщин пожаловались, что заигрывания Пласидо Доминго были им неприятны.

Из девяти артисток, напрямую обвинивших генерального директора оперы в харассменте, лишь одна согласилась открыть свое имя публике – это бывшая оперная певица Патрисия Вульф. Она рассказала, что в то время, как она выступала вместе с Пласидо Доминго в опере Вашингтона, он после каждого представления делал одно и то же. «Он подходил ко мне очень близко и спрашивал: «Патрисия, тебе точно нужно сегодня вечером ехать домой?», — вспоминает артистка. – Не думаю, что он хотел предложить мне поиграть в карты или домино. Я абсолютно уверена, что это были сексуальные домогательства».

По словам оперной певицы, в театральных кругах ходили слухи о том, что Пласидо Доминго настойчиво склонял женщин к сексуальным отношениям. При этом, по ее словам, ни один мужчина, который становился свидетелем домогательств певца, не пытался защитить женщин. Дело в том, что Пласидо Доминго был настолько влиятельным, что никто не решался дать ему отпор.

Всего, по сообщению AP, 30 человек заявили о том, что Доминго домогался до молодых женщин и часто вел себя непристойно – свидетелями этому становились артисты, музыканты, работники сцены. Однако сам тенор отрицает все обвинения.

В своем заявлении, направленном в информационное агентство, 78-летний певец сказал, что «обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают». Пласидо Доминго настаивает на том, что они не соответствуют действительности. «Тем не менее, больно слышать, что я мог огорчить кого-то, заставить испытывать дискомфорт, несмотря на то, как давно это было, а также какими благими были мои намерения», — добавил он.

Доминго подчеркнул, что вступал в какие-либо отношения только по обоюдному согласию.

На фоне обвинений в адрес певца оркестр Филадельфии уже отменил совместный концерт, запланированный на 18 сентября.

Тем не менее, у Пласидо Доминго нашли и защитники. Дирекция Зальцбургского фестиваля уже заявила, что не намерена отменять выступление тенора, намеченное на 31 августа. Президент фестиваля Хельга Рабл-Стадлер заявила порталу Opera Wire: «Я знаю Пласидо Доминго более 25 лет. В дополнение к его артистическим способностям меня всегда поражало его корректное отношение к работникам фестиваля. Он знает по именам всех, от охранника до секретаря, он никогда не забывает поблагодарить людей за любую, даже самую незначительную работу. Если бы кто-то из сотрудников Зальцбургского фестиваля пожаловался на него, я бы непременно узнала об этом». Хельга Рабл-Стадлер добавила, что как юрист по образованию она настаивает на принципе презумпции невиновности, поэтому не будет принимать решения на основе недоказанных обвинений.