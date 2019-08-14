«Никто не гоняет»: украинца возмутило отношение к русским в Грузии

Украинский журналист Кирилл Сазонов публично выразил свое недоумение по поводу того, что в Грузии лояльно относятся к российским туристам. Об этом политический обозреватель заявил у себя в фейсбуке, когда решил поделиться с подписчиками впечатлениями от отдыха в Батуми. Сазонов назвал «необъяснимым феноменом» тот факт, что «в годовщину начала войны русские прилетают на пляж, их кормят в кафе и никто не гоняет». Речь идет о военном конфликте в Южной Осетии, когда 8 августа 2008 года грузинские войска открыли огонь по Цхинвалу, а российская армия за пять дней вытеснила их из Южной Осетии. После этого Россия признала независимость этой страны, а также Абхазии.

По мнению журналиста, доходы от туристического потока в Грузию из России «перекрывают» бомбежку грузинских городов и «оккупацию» части суверенной территории страны.

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В небольшом рассказе о поездке Сазонов с удивлением пересказал диалог с водителем такси, заявившим, что Саакашвили «зря начал войну». Также Кирилл Сазонов определил несколько эпизодов своей поездки, которые произвели на него неприятное впечатление — он охарактеризовал их как «абсолютный грузинский пофигизм», не позволяющий «вмешиваться в чужие дела».

Прямое сообщение с Грузией было приостановлено указом президента России Владимира Путина с 8 июля — кроме того турагентствам и туроператорам было рекомендовано отказаться от продажи путевок, предусматривающих авиаперелет в эту страну. Чуть больше, чем через месяц, 13 августа, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что поток туристов из России в Грузию снизился на 70%. Однако он добавил, что некоторые путешественники все равно не перестали ездить туда в отпуск и добираются либо через другие страны либо посредством наземного транспорта.

Сейчас в Грузии подсчитывают убытки: 12 августа премьер-министр Мамука Бахтадзе рассказал о том, сколько потерял туризм в стране за прошедший месяц без россиян: «По данным на июль, туристический сектор потерпел ущерб до $60 млн».

Глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили призналась, что ее ведомство приняло меры, чтобы «свести ущерб (от потери значительной части российских туристов — «Газета.Ru») до минимума». Грузинские статистические агентства отметили, что в 2018 году 21% туристов, или каждый пятый, был русским.

По данным сервиса для путешественников «Туту.ру», Грузия занимала третье место в списке наиболее популярных маршрутов у российских туристов, которые не приобретали путевки в туристических агентствах. Страна потеряла позицию в десятке после того, как билеты на самолеты подорожали от 31% до 55%.

Несмотря на запрет, многие регионы Грузии все равно пользуются большой популярностью среди россиян, и это связано не только с возможностью отдохнуть на пляже за сравнительно небольшие деньги. Тех, кто приезжает в страну по несколько раз в год, как правило, привлекает национальная кухня, исторические памятники и природа. К тому же, сейчас особенный спросом как в России, так и во многих западных странах, стали пользоваться работы грузинских дизайнеров. Тбилиси приобретает статус новой мировой модной столицы — на Неделю моды в столицу Грузии приезжает все больше фотографов ведущих мировых глянцевых изданий, а в одежду от грузинских модельеров стилисты одевают знаменитостей первой величины.

В феврале супермодель Кендалл Дженнер появилась на красной дорожке мероприятия в смокинге грузинского бренда, а в феврале 2018 ее коллегу Джиджи Хадид видели в пальто грузинской марки

Пару лет назад мировое сообщество было уверено в том, что дорогу молодым грузинским модельерам проложил Демна Гвасалия, восстановивший популярность французской марки Balenciaga на позиции ее креативного директора и основавший в 2015 году бренд Vetements. Однако оказалось, что Гвасалия, работавший в Martin Margiela и Louis Vuitton, только привлек внимание к своей родине, где все развивалось без его участия. В мае портал о модной индустрии Business Of Fashion опубликовал материал, где в числе самых влиятельных людей в моде страны назвал основательницу недели моды в Тбилиси Софию Чкония, которая привезла в страну журналистов и критиков.