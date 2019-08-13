Тина Канделаки и другие: кто обвинил Кэти Перри в харассменте

Кэти Перри снова обвиняют в харассменте. На этот раз на известную певицу пожаловался ее коллега, утверждая, что та стянула с него штаны в разгар вечеринки, заставив его чувствовать себя «жалким» и «смущенным».

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Актер и музыкант Джош Клосс, сыгравший в 2010 году возлюбленного певицы в клипе «Teenage Dream», в честь девятилетнего юбилея песни опубликовал в инстаграме пост, в котором признался, что когда-то ему не повезло стать жертвой сексуального домогательства со стороны Кэти Перри.

Он рассказал, что поначалу Перри казалась ему «крутой и доброй», но его мнение быстро изменилось.

По словам Клосса, когда вокруг были другие люди, она холодно относилась к нему и даже называла «гадкой» сцену их поцелуя, когда они находились на съемочной площадке. Актер был вынужден все это терпеть, потому что в тот момент очень нуждался в деньгах.

«После первого дня съемок Кэти пригласила меня в стриптиз-клуб в Санта-Барбаре. Я отказался, сказав ей: «Я должен вернуться в отель и отдохнуть, потому что эта работа сейчас занимает все мое время», — вспоминает Джош.

Далее он рассказал, что видел Перри еще несколько раз, после того, как она рассталась со своим мужем Расселом Брэндом, и в один из этих дней певица при всех его «унизила».

«Однажды я пошел на день рождения Джонни Вуджека (креативного директора певицы — «Газета.Ru») и взял с собой друга, который мечтал с ней познакомиться. Мы поздоровались с Кэти, обнялись. Но когда я повернулся, чтобы представить своего друга, она стянула с меня брюки и нижнее белье. Можете представить, каким жалким и униженным я себя чувствовал?» — заявил Клосс.

Актер объяснил, что решил поделиться своей историей, чтобы показать: мужчины тоже могут быть жертвами харассмента, особенно со стороны влиятельных женщин.

«Я говорю об этом просто потому, что в нашей культуре бытует мнение, что мужчины у власти — извращенцы. Однако влиятельные женщины столь же отвратительны», — заявил Джош Клосс.

Он также добавил, что не рассказывал об этой истории раньше, потому что не мог нарушать условия контракта и порочить имидж певицы.

При этом Клосс заявил, что видит в Перри «удивительного лидера» и считает ее песни «великими вдохновляющими гимнами». И добавил в конце: «На самом деле я собирался спеть эту песню и сыграть на гавайской гитаре в честь юбилея, но потом подумал, что, черт возьми, я больше ни секунды не хочу поддерживать положительный имидж Кэти».

На признание Джоша Клосса неожиданно отреагировали в России. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась «личными впечатлениями» и своей историей о домогательствах Кэти Перри в своем телеграм-канале.

По словам Канделаки, встретила американскую певицу на одной из закрытых вечеринок. «Она, будучи изрядно навеселе, выбрала меня в качестве объекта для проявления своей страсти», — написала журналистка. Она вспомнила, что ей удалось отбиться, но Кэти «мигом отыскала себе новую жертву (о ужас, снова женского пола) для поцелуев, объятий и грязных танцев».

«Насколько могу судить, пострадавших на вечеринке не оказалось, но не удивлюсь потоку воспоминаний несчастных поклонников, которые годами несли это в себе, а теперь, вдруг, вспомнили про поруганное достоинство», — заключила Канделаки.

Ранее певицу уже обвиняли в харассменте. В марте 2018 года в эфире телешоу «American Idol» Кэти Перри внезапно поцеловала 19-летнего участника шоу Бенджамина Глейза.

На прослушивании жюри, в составе которого были Кэти Перри, Лайонел Ричи и Люк Брайан, стало расспрашивать юношу о его биографии. После вопроса, обыгрывавшего название песни Перри «I kissed a girl», выяснилось, что Глейз ни разу в жизни не целовался. Самоуверенная певица решила исправить эту проблему и попросила юношу поцеловать ее в щеку, а затем резко повернулась и поцеловала его прямо в губы. От этой неожиданности Глейз оступился и упал.

Позже выяснилось, что такой первый поцелуй пришелся юноше не по нраву: он родом из семьи с консервативными взглядами, поэтому мечтал отложить этот сакральный момент до настоящей влюбленности. В интервью The New York Times Глейз назвал поцелуй «некомфортным», после чего многие расценили действия певицы как харассмент.