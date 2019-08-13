Поездка к бабушке: герцоги Сассекские временно сменят титул

Меган Маркл и принц Гарри откажутся от титулов герцогов Сассекских ради поездки в замок Балморал, шотландскую резиденцию королевы. На время пребывания в Шотландии бывшая актриса и принц получат другие имена. Об этом таблоиду Express рассказал источник из королевского окружения. Когда Гарри и Меган отправятся погостить у его бабушки, официально к ним нужно будет обращаться как к графу и графине Дамбартонским.

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Эти титулы были даны членам королевской в качестве подарка от Елизаветы II на их свадьбу, которая состоялась 19 мая 2018 года. Однако у них еще не было возможности воспользоваться этой частью своих имен из-за того, что в Шотландии они еще не успели побывать.

Назвать графством территорию, принадлежащую графу и графине Дамбартонским, было бы преувеличением. Шотландский город Дамбартон находится на берегу небольшой реки Клайд и занимает не больше семи квадратных километров. Герцоги (или графы) туда не слишком спешат, но их долгое отсутствие может вызвать недовольство 20 тысяч местных жителей.

Некоторые из них уже признались таблоидам, что будут глубоко разочарованы, если самые скандальные британцы последних нескольких месяцев не смогут добраться до города. Родители юного Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора были приглашены в Дамбартон его администрацией, но, по словам инсайдеров, еще не приняли приглашение. Определиться с тем, готовы ли они вызывать очередную волну народного недовольства, Меган и Гарри должны оперативно — в ближайшее время срок, когда принять его будет еще уместно, истечет.

Источник рассказал порталу Daily Record: «Предполагается, что Гарри и Меган были приглашены лордом-лейтенантом, но они все еще не согласились приехать». Он добавил, что визит Виндзоров «несомненно даст области толчок».

Дармбатон, как и титулы, которые он дает, давно в забвении — члены королевской семьи не использовали его пэрство на протяжении 300 лет. Теперь у него наконец-то есть обладатель — Елизавета II отдала его младшему сыну принцессы Дианы в день церемонии его бракосочетания.

Графство Сассекс на юго-востоке Англии молодые родители посетили спустя пять месяцев после того, как им присвоили эти титулы.

На очереди — Дамбартон, который находится на расстоянии 200 км от летней шотландской резиденции королевы. Заехать туда на один день перед тем, как отправиться в Балморал, 38-летней Меган и 34-летнему Гарри не должно составить большого труда. Тем не менее, еще один источник из Кенсингтонского дворца отметил, что посещение города герцоги Сассекские запланировали на следующий год. Для американки это станет первым визитом в замок Ее Величества, к которому Елизавета II, если верить королевским биографам, питает особенно нежные чувства. Каждый год ее летний отпуск проходит именно в Шотландии. Трехмесячный Арчи тоже поедет в Балморал вместе с родителями. Инсайдер из числа сотрудников администрации Виндзоров подчеркнул, что королева и ее супруг принц Филлип очень рады возможности принимать пару с ребенком.

В этом году Елизавете II пришлось отложить поездку в Балморал из-за того, что ей нужно было дождаться дня, когда Тереза Мэй официально сложит с себя полномочия премьер-министра и передаст их Борису Джонсону. В обязанности королевы входит принятие отставки главы правительства и поручение новому премьеру сформировать его собственную администрацию. Сама процедура носит исключительно символический характер, но 24 июля большинство мировых СМИ следили за развитием событий в Лондоне.

В итоге королева и принц Филлип (который после ухода на пенсию в 2017 году переехал из Букингемского дворца в Сандрингем в графстве Норфолк) смогли уехать в Шотландию только 6 августа, где они пробудут до конца лета. В прошлом году в замке, где, помимо прочего, разводят любимые породы лошадей Елизаветы II, их навестили герцоги Кембриджские с тремя детьми.