Не доел — плати: за что штрафуют в отелях и ресторанах

В одном из чешских ресторанов в поселке Добромержице стали штрафовать гостей за то, что они оставляют еду в тарелке. Так руководство заведения решило бороться с жадностью посетителей, которые злоупотребляют возможностью положить в свою тарелку неограниченное количество еды.

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Как сообщает Vinegret, такой запрет действует лишь в обеденное время и распространяется только на питание по системе шведского стола. Такой обед стоит 97 крон (около 275 рублей), но если гость не сможет съесть все, что наберет, ему придется заплатить штраф в размере 50 крон — как за еще половину обеда.

О новых правилах заведения, которые вступили в силу несколько месяцев назад, написано на специальных табличках, размещенных на входе в обеденный зал.

В случае несогласия с попыткой руководства выписать штраф охрана требует паспортные данные гостя, чтобы впоследствии изъять свои 50 крон через суд.

Как пишет газета «Известия», посетители заведения с пониманием относятся к такому правилу. Местные жители не возмущаются, а, напротив, поддерживают желание ресторана научить людей бережно относиться к продуктам.

Это не первый случай, когда на гостей накладывают подобное ограничение при пользовании шведским столом. В мае этого года стало известно о негодовании постояльцев тунисского отеля Sentido Phenicia, в котором также стали штрафовать за оставленную еду в тарелках.

Руководство отеля решило начать борьбу с нетронутыми морепродуктами, фруктами и прочей едой, которую сотрудникам тоннами приходилось выбрасывать из-за нежелания постояльцев рассчитывать свои силы за обедом.

Штрафы в Sentido Phenicia начали привязывать к номерам, поэтому при выезде некоторых гостей может ждать неприятная неожиданность. За каждую тарелку придется заплатить 20 динаров — около 430 рублей. Многие считают эту меру оправданной, однако в данном случае гостей больше всего возмутило то, что при бронировании номеров о таком никто не предупреждали. Да и не очень понятно, как именно фиксируются нарушения такого плана: с одной стороны, не очень приятно, что пока ты ешь, за тобой все время кто-то следит, но с другой — платить за надкусанный кем-то эклер тоже не хочется.

Юристы встали на сторону путешественников, но при этом отметили, что подобные штрафы вполне правомерны. Однако лишь в том случае, если прописаны в правилах гостиницы, а потенциальные гости заранее оповещены клиентов о возможных дополнительных расходах во время отпуска.

Впервые бороться расточительным отношением постояльцев к еде начал турецкий отель Sefikbey City. В случае, если гость оставлял нетронутой более половины тарелки, его штрафовали на $10 (примерно 600 рублей на 2017 год).

Об этом стало известно от одной из отдыхающих, которая выложила в сеть фото новых правил отеля, пожаловавшись, что официанты, словно надзиратели, проверяют тарелку каждого гостя. Пост быстро разлетелся по соцсетям, где гостиницу назвали «отелем строгого режима».

Были и те, кто встал на защиту тех, кто решил принять такие меры: «Я считаю везде надо такое правило ввести! Меня всегда дико бесит, когда нагребают от жадности горы еды, а потом все это выбрасывается. Никакого уважения к труду людей», — отметила одна из пользовательниц.

Из-за резонанса новое правило в отеле быстро отменили. Однако если два года такие штрафы в отелях вызывали удивление, недоумение и негодование, то сейчас представители туристической сферы все чаще говорят о том, что какая-то программа, направленная на разумное потребление, должна существовать. В этом году в Турции появился проект «Оранжевый флаг», направленный на сокращение количества выбрасываемой еды в отелях.



По данным инициатора проекта Али Акгуна, ежегодно в стране утилизируется еды на сумму около $36,38 млрд (это примерно 2,35 трлн рублей).

Идею поддержали свыше 250 турецких гостиниц, в которых начнут принимать соответствующие меры. Где-то посуду заменят на меньшую по размеру и объему, а также повесят плакаты и распространят брошюры о том, какие аттракционы и SPA-комплексы конкретная гостиничная сеть сможет построить на сэкономленные на выброшенных продуктах деньги. Так авторы проекта надеются уменьшить количество органического мусора в туристических регионах примерно на 70%.