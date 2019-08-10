Занавески и злодеи: худшие наряды звезд на прошедшей неделе

can somebody just get her some clothes idk pic.twitter.com/PzpPd3cilg — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) August 10, 2019

За несколько сезонов поклонники антиутопического сериала «Рассказ служанки» привыкли видеть актрису, исполняющую в нем главную роль, в любом состоянии. Но почему-то за пределами съемочной площадки Мосс постоянно пытается быть тем, кем она не является, и надевает вещи, вызывающие массу вопросов.

Со стороны Элизабет этот образ для премьеры ее нового фильма «Адская кухня» можно назвать щедрым подарком

— едва ли кто-то еще по своей воле захочет продемонстрировать настолько плохой вкус. На первый взгляд, в том, что мы видим на этой фотографии, нет ничего ужасающего, но почему-то не проходит впечатление, что так быть не должно.

Дело в том, что ее блестящее черное мини с внушительным декольте нуждалось не в остроносых черных туфлях на шпильке, зачесанных назад волосах с «мокрым» эффектом и темной губной помаде. Наверное в последний раз создать такой образ типичной злодейки пытались создатели фильма «101 далматинец» для их легендарной Круэллы Де Виль, потому что даже современным антигероям уже не так сильно достается. Здесь уже непонятно чего пожелать ее стилистам на будущее — стереть помаду и забрать волосы в пучок или же смириться с неизбежным, накинуть на декольте шипованное ожерелье и подвести глаза черными тенями.

Мы даже не представляли, что для некоторых людей, особенно в Голливуде, Скарлетт О'Хара все еще представляет пример для модного подражания. И хотя любовь актрисы сериала «Как я встретил вашу маму» и киносаги «Мстители» к классике вроде «Унесенных ветром» неудивительна, ее гардеробное решение, принятое 5 августа, несомненно провоцирует дальнейшее обсуждение. В легендарном фильме с Кларком Гейблом есть сцена, когда Скарлетт приходит к его герою, чтобы попросить у него денег, но она не хочет казаться нуждающейся, так что принимает решение сшить роскошное бархатное платье из занавесок из своего полуразрушенного гражданской войной родового дома.

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Но если в фильме 1939 года облик южной красавицы производит ошеломительное впечатление, то на пресс-конференции в 2019-м бархатный ансамбль из задрапированных бордовых топа и юбки с черными завязками из того же материала выглядит так, как будто эта война была проиграна задолго до того, как началась.

Люси Хейл

Pretty little lying Christmas tree pic.twitter.com/wSrzRN7tcO — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) August 10, 2019

Если только неисправимые оптимисты в Москве еще надеются на теплые дни в этом году, то некоторые жители Голливуда уже готовы отринуть жару в пользу холодных и традиционно более «модных» времен года. Звезда сериала «Милые обманщицы» Люси Хейл пришла на мероприятие, состоявшееся на этой неделе, в платье, переливающемся буквально всеми огнями новогодней елки. Наряд Victor & Rolf, который обычно не подводит звезд на ковровых дорожках, в случае с этим творением проявил себя, как вернувшаяся с работы в 10 вечера мать, которой сказали, что завтра в семь утра у ребенка утренник.

При таком сценарии в детском спектакле Хейл бы играла фейерверк или диско-шар — минимальная база из кофты и мини юбки, а дальше за дело бы взялись клеевой пистолет и пайетки из коробки для шитья. Для плохо обработанных краев снизу и в районе карманов — немного зеленой мишуры. Конечно, по стандартному плану последней должно было хватить и на воротник, но если она колола шею, то атласный бант можно назвать безукоризненной альтернативой. Вот только жаль, что Люси Хейл — 30 лет, сейчас август, а рождественские праздники, благо, за горами.

На прошедшей рабочей неделе актриса стала гостьей ток-шоу Тревора Ноа в Нью-Йорке и пришла на него персиковым воплощением лета. Мы понимаем, что повседневные образы знаменитостей должны быть чуть менее продуманными, чтобы контрастировать с их внешним видом на красных дорожках. Но зачем расслабляться за счет дорогой версии крестьянской рубахи, подпоясанной тонким ремнем, который, вопреки всем законам логики, попросту не стройнит ее, мы не понимаем. Но это платье бы очень пригодилось для новой рекламы бритв для ног — только представьте, как впечатляюще бы смотрелся этот знаменитый трюк маркетологов, если бы она решила провести тонкую шелковую ткань по ноге. Но, насколько мы знаем, подобных контрактов Лонгория еще не подписывает и предпочитает зарабатывать на жизнь съемками полнометражки про Дашу-путешественницу.